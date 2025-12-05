Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Облепиха и яблоки формируют сбалансированный кисло-сладкий джем — Sousec.ru
Уксус помогает избавиться от насекомых у входа в дом — эксперт по уборке Сильва
Токсичные вещества при курении кальяна накапливаются и повышают риски для здоровья
Растения зимой продолжают обменные процессы в замедленном режиме
На Марсе нашли восемь возможных карстовых колодцев — Science&Vie
Владимир Меньшов видел в Вере Алентовой идеальную актрису
Итальянский бизнес несёт убытки после утраты России как торгового партнёра
Банки проверяют каждое снятие наличных в банкомате — адвокат Пашин
В Трентино назвали самый дорогой ски-пасс Италии — Altroconsumo

Собаки живут эмоциями, а не логикой: почему наказания спустя время не работают вовсе

Питомцы не обладают абстрактным мышлением — кинолог Владимир Голубев
Зоосфера

Многие владельцы собак уверены, что их питомцы способны мстить или, наоборот, искренне извиняться после проступка. Такие ситуации кажутся эмоциональными и осмысленными, однако наука объясняет их иначе. Специалисты отмечают: то, что люди принимают за месть или раскаяние, — всего лишь инстинктивная реакция.

Грустная собака
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Грустная собака

Понимают ли собаки логику человеческих эмоций

Домашние питомцы умеют читать настроение человека, реагировать на его голос, жесты и выражение лица. Однако это не означает, что они способны анализировать последствия, строить сложные причинно-следственные цепочки или помнить, что произошло час назад.

"Питомец не способен обдумывать сложные схемы и ассоциации", — пояснил кинолог Владимир Голубев.

Собаки действительно умны, но их мышление конкретно и привязано к ситуации здесь и сейчас. Поэтому приписывать животным человеческие эмоции вроде вины или желания отомстить некорректно.

Почему собака "провинилась", а потом "извинилась"

Один из самых частых примеров — когда хозяин находит испорченный предмет и зовёт питомца, чтобы показать "дело рук". Собака в ответ идёт медленно, с опущенными ушами и хвостом. Многие считают это просьбой о прощении. На самом деле животное всего лишь реагирует на интонации и жесты.

"Собака видит раздражение владельца, но не понимает, за что её ругают", — отметил кинолог Владимир Голубев.

Эта реакция называется умиротворяющим поведением. Питомец показывает, что не хочет конфликта. Он не осознаёт, что предмет был испорчен им несколько часов назад — такой уровень абстракции собаке недоступен.

То же касается и "мести". Если питомец портит вещи, писает дома или лает, когда хозяин уходит, — это не наказание человеку, а проявление тревоги, скуки или стресса.

Основа поведения — эмоции, а не умысел

Научные наблюдения показывают: большинство "плохих действий" — это последствия эмоционального напряжения.

Например:

  • собака долго остаётся одна и переживает разлуку;
  • не получает достаточной нагрузки и ищет способ разрядиться;
  • испытывает страх из-за громких звуков;
  • не понимает, почему на неё повышают голос.

Собаки живут моментом. Они реагируют на текущее настроение человека, но не связывают его с тем, что сделали ранее.

Почему наказания не работают

Хозяевам важно помнить: замечания или наказания спустя время неэффективны. Животное не понимает, что конкретно стало причиной негатива, а потому становится ещё более тревожным.

Эксперт подчёркивает, что коррекция поведения должна происходить сразу в момент проступка, но без крика и применения силы. Собакам требуется понятная система правил, положительное подкрепление и спокойная реакция владельца.

Это помогает питомцу формировать привычки, а не страх перед наказанием, сообщает РИА Новости.

Плюсы и минусы разных подходов к воспитанию

Плюсы позитивного подкрепления:

  • укрепляет доверие;
  • помогает закрепить нужные команды;
  • снижает тревожность;
  • работает долгосрочно.

Минусы наказаний и крика:

  • увеличивают страх и стресс;
  • провоцируют нежелательное поведение;
  • не объясняют собаке суть ошибки;
  • ухудшают контакт с хозяином.

Как правильно реагировать

  1. Не ругайте собаку задним числом. Это бесполезно и усиливает стресс.
  2. Отрабатывайте команды "Нельзя", "Фу", "Ко мне". Они помогают контролировать поведение.
  3. Увеличьте физическую и умственную нагрузку. Игры и обучение улучшают состояние питомца.
  4. Следите за сигналами тревоги. Лай, скулёж, жевание вещей могут быть просьбой о помощи.
  5. Создайте безопасную среду. Уберите доступ к опасным или дорогим предметам.
  6. Воспользуйтесь помощью кинолога. Специалист поможет исправить устойчивые проблемы.

Вопросы о поведении собак

Собака может мстить?

Нет. Она не понимает концепцию мести и действует из эмоций, а не из умысла.

Почему собака выглядит виноватой?

Это не чувство вины, а умиротворяющее поведение — реакция на раздражение человека.

Можно ли наказать собаку позже?

Нет. Питомец не свяжет наказание с поступком.

Как исправить вредное поведение?

Работать нужно в момент проступка, использовать позитивное подкрепление и учить команды.

Почему собака портит вещи, когда остаётся одна?

Чаще всего это тревога разлуки или избыток энергии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Наука и техника
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Питомцы не обладают абстрактным мышлением — кинолог Владимир Голубев
Итальянский бизнес несёт убытки после утраты России как торгового партнёра
Банки проверяют каждое снятие наличных в банкомате — адвокат Пашин
В Трентино назвали самый дорогой ски-пасс Италии — Altroconsumo
Акулу-собаку с парусом впервые поймали в 1970 году — Science&Vie
Холодная вода помогает вывести свежие пятна от краски для волос — idealista
Оптоволокно фиксирует подледные волны во фьордах — Science&Vie
Зелёный чай улучшает внимание благодаря L-теанину — Чуракина
Эффективность тренировки зависит от интенсивности — Healthline
Домашний пломбир можно без труда сделать из сливок и сгущенки — кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.