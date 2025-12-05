Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фраза "Остаться должен только один" звучит в фильме "Горец"
Средний ипотечный платёж вырос на 20% — "Циан"
Звуковые реакции растений различили на фоне тепличного шума
Джакарта признана самым быстро тонущим городом мира — BBC
Правильное сочетание мышц при тренировке влияет на прогресс — Healthline
Корица и имбирь создают аромат рождественского печенья — кулинары
Еноты проявляют ранние признаки одомашнивания — Xataka
Специалисты провели рассаживание астр на стадии трёх листьев — Наши 6 соток
Эксперты объяснили потерю сцепления на укатанном снегу — Techinsider

Хлебная корка играет роль троянского коня: самые опасные точки, где собаки принимают яд за угощение

Отраву для собак часто оставляют возле детских площадок — эксперт Балагуров
Зоосфера

Привычная прогулка рядом с домом может скрывать опасность, о которой владельцы собак иногда вспоминают слишком поздно. Незаметная приманка, оставленная в траве или возле контейнеров, способна привести к трагедии за несколько часов. Поэтому важно знать, где кроется риск и как защитить питомца.

Женщина с собакой
Фото: unsplash.com by Marina Nazina is licensed under Free to use under the Unsplash License
Женщина с собакой

Почему угроза сохраняется круглый год

Отравления домашних собак — проблема, которая не исчезает ни летом, ни зимой. Речь идёт не только о крупных городах, но и о небольших населённых пунктах, где беспечность на прогулке тоже может дорого обойтись. Опасность заключается в том, что приманки часто находятся в местах, которые владельцы считают безопасными.

"Угроза догхантеров актуальна круглый год, и помнить о ней нужно на каждой прогулке", — отметил директор Фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров.

Единственный способ снизить риск — выработать привычки, которые защищают собаку постоянно, а не от случая к случаю.

Главная защита: намордник и послушание

Даже самые внимательные владельцы не всегда успевают заметить, что питомец схватил что-то с земли. Именно поэтому базовые меры — основа безопасности. Намордник не только физически препятствует поеданию приманок, но и снижает импульсивное поведение животного на улице.

"Если собака склонна тянуть в рот всё на прогулке, намордник — это необходимость", — подчёркивает директор Фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров.

Но не менее важна дрессировка. Владельцам советуют регулярно отрабатывать команды, особенно запрещающие. Простые упражнения позволяют снизить риск в реальных условиях. Один из методов — класть лакомство перед собакой и давать его только после команды. Такая практика помогает закрепить самоконтроль и учит питомца ждать разрешения.

Для своевольных, активных или молодых собак стоит рассмотреть занятия с кинологом — опытный специалист поможет исправить привычку подбирать пищу на улице и разработает индивидуальный план тренировок. Об этом сообщает Питомцы Mail.

Где таится опасность: точки максимального риска

Хотя отраву можно встретить практически где угодно, есть зоны, где вероятность столкнуться с ней особенно высока. Догхантеры выбирают места, где часто бывают животные, и маскируют приманки под кусочки еды, хлеб, мясные изделия или вещи с приятным запахом.

Владельцы должны быть максимально внимательны в следующих точках:

  • рядом с мусорными контейнерами;
  • возле детских площадок;
  • там, где подкармливают бездомных животных;
  • в заросших участках вдоль тропинок;
  • на территории стихийных выгулов.

Опасность в том, что отравленные предметы могут выглядеть вполне безобидно — например, кусок хлеба или остатки мясного изделия.

Если беда всё же случилась

Скорость реакции играет решающую роль. Некоторые яды действуют стремительно, другие дают первые симптомы только через несколько дней, а это создаёт ложное чувство безопасности.

"Если используется противотуберкулёзный препарат, счёт идёт на часы. При крысиных ядах симптомы появляются позднее.", — уточняет директор Фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров.

Признаки отравления могут выглядеть по-разному: слабость, дрожь, рвота, кровь в стуле, судороги, необычное поведение. При малейших подозрениях нужно немедленно обращаться в ближайшую круглосуточную ветеринарную клинику.

Лучше заранее узнать адреса дежурных ветцентров, номера телефонов и маршруты — эти знания экономят драгоценное время.

Три уровня защиты собаки на прогулке

Владельцы часто задаются вопросом — достаточно ли одной меры или важно сочетание нескольких. Удобно рассматривать защиту по уровням.

Базовый уровень:

  • намордник;
  • короткий поводок;
  • визуальный контроль.

Средний уровень:

  • отработанные запрещающие команды;
  • отказ от стихийных мест выгула;
  • наблюдение за поведением собаки после прогулки.

Максимальный уровень:

  • тренировки с кинологом;
  • избегание зон повышенного риска;
  • наличие в телефоне маршрутов до ближайших клиник.

Советы для безопасных прогулок

  1. Осматривайте землю перед тем, как спустить собаку с поводка.
  2. Используйте намордник в новых районах, где вы не знаете обстановку.
  3. Избегайте мусорных контейнеров и мест подкармливания собак и кошек.
  4. Работайте над командами "Нельзя" и "Фу" ежедневно.
  5. Носите с собой номер ближайшей круглосуточной ветклиники.
  6. Если видите подозрительные продукты на земле — обходите стороной.
  7. Следите за собакой даже на знакомых маршрутах — риски есть всегда.

Вопросы об угрозе догхантеров

Можно ли научить собаку не подбирать еду с земли?

Да, но потребуется системная тренировка. Команды запрещения — основа безопасности.

Всегда ли нужен намордник?

Если собака склонна подбирать предметы — да. Это один из самых эффективных способов защиты.

Как распознать отравление?

Рвота, судороги, слабость, дрожь, кровь в стуле, внезапное беспокойство — повод немедленно ехать в клинику.

Где чаще всего оставляют приманки?

Возле мусорных баков, детских площадок и мест кормления бездомных животных.

Что сделать заранее, чтобы быть готовым?

Изучить адреса круглосуточных ветклиник и маршруты до них.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Метеорит возрастом 4,6 млрд лет выявлен в штате Виктория — геолог Дермот Генри
Наука и техника
Метеорит возрастом 4,6 млрд лет выявлен в штате Виктория — геолог Дермот Генри
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Корица и имбирь создают аромат рождественского печенья — кулинары
Еноты проявляют ранние признаки одомашнивания — Xataka
Специалисты провели рассаживание астр на стадии трёх листьев — Наши 6 соток
Эксперты объяснили потерю сцепления на укатанном снегу — Techinsider
Кремационный дым и круглосуточные костры формируют плотный туман над гхатами Варанаси
Новый иммунный метод улучшил приживление клеток при диабете — учёные Стэнфорда
Облепиха и яблоки формируют сбалансированный кисло-сладкий джем — Sousec.ru
Коричневая тушь стала главным трендом осеннего макияжа
Повторный звонок на "112" ускоряет приезд сотрудников ДПС
Уксус помогает избавиться от насекомых у входа в дом — эксперт по уборке Сильва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.