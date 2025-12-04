Щенок в доме — и тишина исчезла: один звук обернулся проблемой, которую нельзя игнорировать

Первый месяц жизни со щенком кажется бесконечной чередой милых моментов, но быстро может обернуться испытанием, если питомец начинает скулить днём и ночью. Молодые собаководы часто не понимают, как реагировать, и ошибаются уже на первых шагах воспитания. Между тем именно в этот период формируется поведение, которое животное сохранит во взрослой жизни. Об этом сообщает crave-pet.
Когда в доме появляется маленький питомец, его поведение кажется непредсказуемым: то он играет без остановки, то вдруг начинает тонко поскуливать, будто подавая сигнал тревоги. На самом деле такие звуки — нормальный способ общения собаки с человеком. Взрослые особи используют лай, рычание, положение хвоста или ушей, а щенки чаще выражают свои ощущения именно скулением.
Главной причиной становится стресс от переезда. Малыша отделили от матери и братьев, он оказался в незнакомой обстановке и просто не знает, как реагировать на новую семью. Некоторые щенки скулит только по ночам, другие — постоянно, даже когда играют или исследуют квартиру. Это не каприз, а нормальная адаптация к переменам.
Кроме тревоги, поводов для скуления может быть несколько. Одни щенки страдают от скуки: в питомнике у них была стая, а в доме новый хозяин может быть занят работой. Другие испытывают дискомфорт или даже боль — например, если поранили лапу во время прогулки. Часто причиной может стать голод: растущий организм требует регулярного питания. Не стоит забывать и о страхе — яркие вспышки света, неожиданные громкие звуки или напористые дети могут спровоцировать скулёж.
Некоторые малыши быстро понимают, что на скулёж человек реагирует охотнее всего. Так формируется манипулятивное поведение: стоит подать голос — и хозяин подойдёт, возьмёт на руки, подарит внимание. Если это закрепить, привычка переходит во взрослый возраст и становится серьёзной проблемой.
Эксперты по поведению животных рекомендуют заниматься воспитанием уже с полутора месяцев — именно тогда щенок начинает воспринимать правила и реагировать на последовательные действия человека. Если малыша привезли в дом, прошло несколько недель, а ночной скулёж не прекращается, пора мягко, но последовательно корректировать поведение.
Самое важное — не подходить к питомцу в тот самый момент, когда он скулят. Если хозяин начинает успокаивать малыша или переносит его в свою кровать, щенок быстро усвоит: стоит поскуливать — и можно добиться желаемого. Игнорирование первых секунд скуления помогает прервать цепочку "звук → реакция человека". При этом если малыш замолчал на 10-15 секунд, его нужно похвалить добрым тоном — так он поймёт, что тишина приносит результат, а не скулёж.
Хорошо работает постепенное отдаление лежанки. Если щенок боится спать один в другой комнате, сначала можно поставить его место рядом с кроватью хозяина. Каждую ночь лежанку передвигают чуть дальше — по направлению к гостиной или коридору. Через несколько дней дверь в спальню можно закрыть: животное привыкает к самостоятельности без стресса.
Многие заводчики дают будущим хозяевам одеяло, подстилку или игрушку с запахом матери — знакомый аромат помогает малышу быстрее освоиться в новом доме. Если такую вещь получить не удалось, можно использовать простое решение: положить в лежанку грелку или бутылку с тёплой водой, завернув её в мягкую ткань. Тепло успокаивает и создаёт ощущение присутствия другой собаки.
Иногда щенку проще отдыхать при слабом освещении — небольшой ночник снимает напряжение и облегчает засыпание. Подросшему питомцу можно положить в лежанку жевательную игрушку: она отвлекает и снижает желание привлекать внимание скулением.
Чтобы скорректировать поведение и сформировать правильные привычки, важно не только игнорировать скулёж, но и уделять щенку достаточно энергии и внимания. Питомец, уставший после активных игр, реже тревожится и быстрее засыпает. Щенки многих пород нуждаются в физической разрядке несколько раз в день: короткие пробежки, перетягивание игрушки, поиск лакомства — всё это помогает снизить беспокойство.
Хороший вариант — просторная клетка или вольер, где малыш чувствует себя спокойно. Это не наказание, а личное пространство, наподобие укрытия, где собака отдыхает. Если правильно приучить его к вольеру, скулёж значительно сокращается: питомец защищён, ему не нужно постоянно искать хозяина глазами.
Дрессировка — ещё один ключевой инструмент. Команды "Место", "Сидеть", "Фу", "Тихо" помогают собаке понимать, что от неё требуется. Щенки охотнее следуют правилам, если знают последовательность действий и чувствуют ясные рамки. Заниматься дрессировкой можно самостоятельно или с кинологом — главное, соблюдать регулярность.
Не стоит недооценивать и простую коммуникацию. Спокойный голос, мягкие поглаживания, предсказуемый распорядок дня снижают тревогу. Щенок учится понимать, что хозяин рядом, даже если не реагирует на каждый звук.
Период воспитания — это не только работа со скулением. Чтобы щенок вырос уравновешенным, следует параллельно обучать его важным бытовым навыкам.
Во-первых, нужно закрепить реакцию на имя. Используйте одну вариацию — это позволяет малышу быстрее понять, что его зовут именно так. Когда навык станет устойчивым, можно использовать ласковые формы.
Во-вторых, важно приучить питомца к чистоте. Маленькие собаки ходят в туалет значительно чаще взрослых — иногда до 8 раз в день. Пеленка или лоток помогают справиться с этим в период адаптации. Когда животное подрастёт, привычка к прогулкам позволит перейти на двукратный выгул.
Далее следует освоить базовые команды. "Рядом" учит ходить на поводке, "Место" — спокойно отдыхать в установленной зоне, "Фу" — отказываться от нежелательных предметов. Всё это снижает стресс, поскольку питомец знает границы и не сбивается с понятийной карты мира.
Не менее важно приучить щенка к гигиене. Чистка ушей, стрижка когтей, мытьё лап после прогулок, уход за шерстью — все эти процедуры необходимо вводить постепенно. Чем раньше начать, тем спокойнее будет поведение собаки во взрослом возрасте.
Последний, но ключевой навык — социализация. Щенок должен сталкиваться с разнообразными объектами: людьми, животными, предметами, звуками. Это делает поведение более устойчивым и снижает вероятность появления проблем вроде скуления или страха одиночества.
Игнорирование скулежа эффективно при манипулятивном поведении, но требует выдержки и последовательности.
Тёплая грелка и предметы с запахом матери помогают при ночной тревоге, однако мало работают с подросшими собаками.
Постепенное отдаление лежанки подходит щенкам, которым сложно спать в одиночестве.
Активные игры — универсальный способ снизить беспокойство, но они должны сочетаться с дрессировкой.
Такое сравнение помогает увидеть, что оптимальный результат достигается при сочетании нескольких методов с учётом темперамента щенка.
Среди плюсов:
Среди минусов:
Установите стабильный режим дня.
Организуйте тихое и уютное место для отдыха.
Используйте мягкие интонации при общении.
Давайте щенку время на отдых от общения.
Обеспечьте регулярные прогулки и игры.
Отмечайте моменты тишины — это формирует правильную реакцию.
1. Как выбрать место для лежанки щенка?
Лучше выбрать тихий угол без сквозняков, где питомец сможет спокойно отдыхать.
2. Что лучше — клетка или свободное перемещение?
Клетка служит безопасным укрытием, но не должна быть формой наказания.
3. Сколько стоит дрессировка у специалиста?
Цена зависит от профессионала и программы обучения, но даже базовый курс ускоряет формирование правильных привычек.
