Щенок в доме — и тишина исчезла: один звук обернулся проблемой, которую нельзя игнорировать

Стресс и адаптация признаны основной причиной скулежа щенков

Первый месяц жизни со щенком кажется бесконечной чередой милых моментов, но быстро может обернуться испытанием, если питомец начинает скулить днём и ночью. Молодые собаководы часто не понимают, как реагировать, и ошибаются уже на первых шагах воспитания. Между тем именно в этот период формируется поведение, которое животное сохранит во взрослой жизни. Об этом сообщает crave-pet.

Фото: commons.wikimedia.org by ALEEN, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Щенок самоеда

Почему щенки начинают скулить в новом доме

Когда в доме появляется маленький питомец, его поведение кажется непредсказуемым: то он играет без остановки, то вдруг начинает тонко поскуливать, будто подавая сигнал тревоги. На самом деле такие звуки — нормальный способ общения собаки с человеком. Взрослые особи используют лай, рычание, положение хвоста или ушей, а щенки чаще выражают свои ощущения именно скулением.

Главной причиной становится стресс от переезда. Малыша отделили от матери и братьев, он оказался в незнакомой обстановке и просто не знает, как реагировать на новую семью. Некоторые щенки скулит только по ночам, другие — постоянно, даже когда играют или исследуют квартиру. Это не каприз, а нормальная адаптация к переменам.

Кроме тревоги, поводов для скуления может быть несколько. Одни щенки страдают от скуки: в питомнике у них была стая, а в доме новый хозяин может быть занят работой. Другие испытывают дискомфорт или даже боль — например, если поранили лапу во время прогулки. Часто причиной может стать голод: растущий организм требует регулярного питания. Не стоит забывать и о страхе — яркие вспышки света, неожиданные громкие звуки или напористые дети могут спровоцировать скулёж.

Некоторые малыши быстро понимают, что на скулёж человек реагирует охотнее всего. Так формируется манипулятивное поведение: стоит подать голос — и хозяин подойдёт, возьмёт на руки, подарит внимание. Если это закрепить, привычка переходит во взрослый возраст и становится серьёзной проблемой.

Скулёж ночью: как помочь щенку и не навредить воспитанию

Эксперты по поведению животных рекомендуют заниматься воспитанием уже с полутора месяцев — именно тогда щенок начинает воспринимать правила и реагировать на последовательные действия человека. Если малыша привезли в дом, прошло несколько недель, а ночной скулёж не прекращается, пора мягко, но последовательно корректировать поведение.

Самое важное — не подходить к питомцу в тот самый момент, когда он скулят. Если хозяин начинает успокаивать малыша или переносит его в свою кровать, щенок быстро усвоит: стоит поскуливать — и можно добиться желаемого. Игнорирование первых секунд скуления помогает прервать цепочку "звук → реакция человека". При этом если малыш замолчал на 10-15 секунд, его нужно похвалить добрым тоном — так он поймёт, что тишина приносит результат, а не скулёж.

Хорошо работает постепенное отдаление лежанки. Если щенок боится спать один в другой комнате, сначала можно поставить его место рядом с кроватью хозяина. Каждую ночь лежанку передвигают чуть дальше — по направлению к гостиной или коридору. Через несколько дней дверь в спальню можно закрыть: животное привыкает к самостоятельности без стресса.

Многие заводчики дают будущим хозяевам одеяло, подстилку или игрушку с запахом матери — знакомый аромат помогает малышу быстрее освоиться в новом доме. Если такую вещь получить не удалось, можно использовать простое решение: положить в лежанку грелку или бутылку с тёплой водой, завернув её в мягкую ткань. Тепло успокаивает и создаёт ощущение присутствия другой собаки.

Иногда щенку проще отдыхать при слабом освещении — небольшой ночник снимает напряжение и облегчает засыпание. Подросшему питомцу можно положить в лежанку жевательную игрушку: она отвлекает и снижает желание привлекать внимание скулением.

Основы воспитания: как отучить щенка скулить в повседневной жизни

Чтобы скорректировать поведение и сформировать правильные привычки, важно не только игнорировать скулёж, но и уделять щенку достаточно энергии и внимания. Питомец, уставший после активных игр, реже тревожится и быстрее засыпает. Щенки многих пород нуждаются в физической разрядке несколько раз в день: короткие пробежки, перетягивание игрушки, поиск лакомства — всё это помогает снизить беспокойство.

Хороший вариант — просторная клетка или вольер, где малыш чувствует себя спокойно. Это не наказание, а личное пространство, наподобие укрытия, где собака отдыхает. Если правильно приучить его к вольеру, скулёж значительно сокращается: питомец защищён, ему не нужно постоянно искать хозяина глазами.

Дрессировка — ещё один ключевой инструмент. Команды "Место", "Сидеть", "Фу", "Тихо" помогают собаке понимать, что от неё требуется. Щенки охотнее следуют правилам, если знают последовательность действий и чувствуют ясные рамки. Заниматься дрессировкой можно самостоятельно или с кинологом — главное, соблюдать регулярность.

Не стоит недооценивать и простую коммуникацию. Спокойный голос, мягкие поглаживания, предсказуемый распорядок дня снижают тревогу. Щенок учится понимать, что хозяин рядом, даже если не реагирует на каждый звук.

Важные навыки, которые помогут питомцу стать спокойнее

Период воспитания — это не только работа со скулением. Чтобы щенок вырос уравновешенным, следует параллельно обучать его важным бытовым навыкам.

Во-первых, нужно закрепить реакцию на имя. Используйте одну вариацию — это позволяет малышу быстрее понять, что его зовут именно так. Когда навык станет устойчивым, можно использовать ласковые формы.

Во-вторых, важно приучить питомца к чистоте. Маленькие собаки ходят в туалет значительно чаще взрослых — иногда до 8 раз в день. Пеленка или лоток помогают справиться с этим в период адаптации. Когда животное подрастёт, привычка к прогулкам позволит перейти на двукратный выгул.

Далее следует освоить базовые команды. "Рядом" учит ходить на поводке, "Место" — спокойно отдыхать в установленной зоне, "Фу" — отказываться от нежелательных предметов. Всё это снижает стресс, поскольку питомец знает границы и не сбивается с понятийной карты мира.

Не менее важно приучить щенка к гигиене. Чистка ушей, стрижка когтей, мытьё лап после прогулок, уход за шерстью — все эти процедуры необходимо вводить постепенно. Чем раньше начать, тем спокойнее будет поведение собаки во взрослом возрасте.

Последний, но ключевой навык — социализация. Щенок должен сталкиваться с разнообразными объектами: людьми, животными, предметами, звуками. Это делает поведение более устойчивым и снижает вероятность появления проблем вроде скуления или страха одиночества.

Сравнение методов: что лучше помогает отучить щенка скулить

Игнорирование скулежа эффективно при манипулятивном поведении, но требует выдержки и последовательности. Тёплая грелка и предметы с запахом матери помогают при ночной тревоге, однако мало работают с подросшими собаками. Постепенное отдаление лежанки подходит щенкам, которым сложно спать в одиночестве. Активные игры — универсальный способ снизить беспокойство, но они должны сочетаться с дрессировкой.

Такое сравнение помогает увидеть, что оптимальный результат достигается при сочетании нескольких методов с учётом темперамента щенка.

Плюсы и минусы популярных методов воспитания

Среди плюсов:

методы не требуют специального оборудования;

подходят для большинства пород;

эффект сохраняется надолго;

помогают развивать самостоятельность.

Среди минусов:

некоторые методы требуют времени;

отсутствие последовательности снижает эффективность;

разные породы реагируют по-разному;

иногда необходима помощь кинолога.

Советы по воспитанию щенка, который скулит

Установите стабильный режим дня. Организуйте тихое и уютное место для отдыха. Используйте мягкие интонации при общении. Давайте щенку время на отдых от общения. Обеспечьте регулярные прогулки и игры. Отмечайте моменты тишины — это формирует правильную реакцию.

Популярные вопросы о воспитании щенков

1. Как выбрать место для лежанки щенка?

Лучше выбрать тихий угол без сквозняков, где питомец сможет спокойно отдыхать.

2. Что лучше — клетка или свободное перемещение?

Клетка служит безопасным укрытием, но не должна быть формой наказания.

3. Сколько стоит дрессировка у специалиста?

Цена зависит от профессионала и программы обучения, но даже базовый курс ускоряет формирование правильных привычек.