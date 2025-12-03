Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гниение картофеля чаще всего связано с влажностью и болезнями
ИИ может привести к серьёзным изменениям на рынке труда — исследователь Хинтон
Актриса Ксения Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни
Сладкие подарки стали дороже — аналитики
Территориальные метки котов пахнут резче обычной мочи — "Белновости"
Классические брауни по простому рецепту готовила кондитер Синтия Баркоми
Алёна Водонаева назвала критикующих её фигуру комментаторов тупыми
Сныть размножается корнями и семенами
Альтернативу белой затирке серым цветом предложила дизайнер Тычино

Призрака с 24 глазами нашли в тёмных водах Гонконга: существо размером с ноготь оказалось хищником

В пруду Май По выявили новый вид кубомедузы с 24 глазами — Earth
Зоосфера

Иногда даже хорошо изученные природные территории скрывают открытия, которые переворачивают привычные представления о жизни в прибрежных экосистемах. Так произошло в Гонконге, где в одном из прудов был обнаружен новый вид кубомедузы с необычным строением тела и поразительным набором органов чувств. Находка стала результатом тщательного многолетнего мониторинга и привлекла внимание биологов, изучающих влияние человека на морские организмы. Об этом сообщает Earth.

Медуза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медуза

Неожиданная находка в самом центре мегаполиса

Долгое время считалось, что прибрежные воды Гонконга тщательно изучены, и вероятность обнаружить здесь неизвестный вид минимальна. Но серия экспедиций в район заповедника Май По доказала обратное.

Исследовательская группа, проводившая ночные сборы проб в солоноватых прудах, обнаружила крошечную кубомедузу, которая оказалась четвёртым известным представителем семейства Tripedaliidae. Животное было практически незаметно в мутной воде: его высота едва достигала полутора сантиметров, а прозрачный колокол не давал заметной тени.

Учёные сосредоточились именно на прудах с креветками — переходных экосистемах между мангровыми зарослями и устьем реки. В таких местах смешиваются пресная и морская вода, образуя богатую питательными веществами среду, но одновременно скрывающую мелких беспозвоночных от глаз наблюдателя. Для исследователей это создавало трудности: хрупкие медузы способны легко избегать сетей, а ночной сбор требовал повышенной внимательности.

Команда фиксировала любые отличия в строении собранных организмов, тщательно сравнивая внешние признаки новых находок с описанными ранее видами. Так исследователям удалось выделить уникальный набор характеристик, которые не встречались у других представителей семейства. Это стало отправной точкой для более глубокого изучения нового организма.

Tripedalia maipoensis: прозрачная медуза с необычным строением

Новый вид получил название Tripedalia maipoensis — в честь региона, где его впервые нашли. У медузы округлый колокол кубической формы, почти полностью лишённый окраски, что позволяет ей маскироваться между растениями, обитающими в солоноватой воде. Несмотря на миниатюрные размеры, животное обладает довольно сложным строением и динамичной манерой движения.

На каждом углу колокола расположены три сплющенные педиалии — мышечные образования, удерживающие щупальца. Такие структуры помогают направлять поток воды при движении: медуза сжимает и расширяет колокол, создавая мощный толчок, который ускоряет её перемещение. Благодаря этому Tripedalia maipoensis плавает быстрее многих других медуз, предпочитающих пассивное дрейфование.

Её щупальца способны вытягиваться до десяти сантиметров, заметно превышая размер тела. Для маленького организма это даёт серьёзное преимущество: такая длина позволяет эффективно охотиться и удерживать добычу. Комбинация прозрачности, миниатюрности и маневренности помогает новому виду скрываться от хищников и избегать столкновений с препятствиями, которых в прибрежной среде немало.

Генетическое подтверждение и особенности внешнего вида

Когда исследователи заметили сходство нового вида с карибской медузой Tripedalia cystophora, они провели серию сравнений и тщательно описали морфологию найденных особей. Выяснилось, что внешние различия достаточно значительны: от числа педиалиев до особенностей велария — тонкой мышечной структуры, перекрывающей часть отверстия под колоколом и усиливающей движение.

Чтобы окончательно подтвердить уникальность вида, команда сравнила ДНК Tripedalia maipoensis с последовательностями других представителей семейства. Генетический анализ показал заметные различия в ряде генов, включая 16S рРНК — участок, который широко используется для определения родства между организмами. Разница в 17,4 % между новым видом и его ближайшим родственником стала важным основанием для выделения Tripedalia maipoensis в отдельный вид.

Такое сочетание морфологических и генетических данных позволило исследователям убедиться, что крошечная медуза действительно является новым для науки организмом, а не локальной формой уже известного вида.

Сложная зрительная система: зачем медузе 24 глаза

Одним из самых удивительных аспектов открытия стало строение органов чувств. Tripedalia maipoensis имеет 24 глаза, сгруппированные в четыре кластера, расположенные на специальных структурах — ропалиях. Ропалии свисают с нижнего края колокола и служат сенсорными центрами, передающими сигналы в нервную систему медузы.

Каждый кластер включает два сложных глазка с линзами, способных формировать изображение. Остальные четыре глаза — ямчатые и щелевидные — отслеживают только свет и тень. Такое устройство обеспечивает медузе достаточный уровень ориентации в пространстве, особенно в условиях слабого освещения, характерного для мангровых зарослей и мутных вод.

Исследования других медуз из того же семейства показывают, что глаза, направленные вверх, помогают им удерживаться под пологом тропических деревьев, избегая яркого солнечного света и находя зоны с оптимальными условиями для охоты. Предполагается, что Tripedalia maipoensis использует зрительные органы аналогичным образом, адаптируясь к особенностям пруда, где её обнаружили.

Поведение и способности к обучению

Несмотря на отсутствие мозга, кубомедузы способны на более сложные формы поведения, чем можно было бы ожидать от столь простых по строению существ. У близкого вида Tripedalia cystophora обнаружена способность к ассоциативному обучению: медузы меняют траекторию движения после столкновения с объектами, что помогает им избегать препятствий в будущем.

Такие реакции координирует центральная нервная система — сеть, объединяющая сигналы от глаз, мышц и других структур. Поскольку Tripedalia maipoensis генетически близка к этому виду, учёные предполагают, что она может обладать схожими когнитивными функциями. Особенно интересным становится вопрос, как новый вид реагирует на свет, тень и другие сигналы в естественной среде — условиях, которые сильно отличаются от лабораторных.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Еда и рецепты
Газированная вода делает блины воздушными и тонкими — повара
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Гниение картофеля чаще всего связано с влажностью и болезнями
ИИ может привести к серьёзным изменениям на рынке труда — исследователь Хинтон
Актриса Ксения Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни
Сладкие подарки стали дороже — аналитики
Территориальные метки котов пахнут резче обычной мочи — "Белновости"
Классические брауни по простому рецепту готовила кондитер Синтия Баркоми
Алёна Водонаева назвала критикующих её фигуру комментаторов тупыми
Сныть размножается корнями и семенами
Альтернативу белой затирке серым цветом предложила дизайнер Тычино
Женщинам рекомендуется выпивать около 2,7 литра жидкости в сутки — Джонсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.