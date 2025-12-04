Китай жил бок о бок с ночными хищниками: пришли раньше домашних любимцев — и исчезли внезапно

Археологи датировали появление домашних кошек в Китае VIII веком нашей эры

Люди ещё задолго до появления первых домашних кошек жили рядом с дикими хищниками, чьи повадки и "специализация" на курином поголовье впечатляли и настораживали одновременно. Эти небольшие, но ловкие звери сопровождали древних жителей Китая столетиями, оказываясь незамеченными свидетелями развития земледелия и быта. Постепенно связь между человеком и хищником стала частью истории региона, раскрывая неожиданные детали эволюции отношений человека и кошачьих. Об этом сообщает Live Science.

Древние соседи

Учёные установили, что люди и бенгальские леопардовые кошки жили бок о бок на территории Китая намного раньше появления домашних кошек. Исследователи проанализировали древние костные останки, возраст которых превышает 3500 лет, и сравнили их с современными геномами. Эти данные показали, что до прихода привычных нам домашних кошек в регион, люди сосуществовали именно с леопардовыми — небольшими дикими кошками, которые сегодня встречаются в лесах Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

"Теперь они наши скрытые соседи, но тысячи лет назад леопардовые кошки находились с людьми в куда более тесной связи", — отмечает руководитель исследования Шу-Цзинь Ло.

Учёные обратили внимание на то, что генетические образцы демонстрируют длительную и повторяющуюся модель контактов между людьми и дикими кошками. Эти животные ориентировались на человеческие поселения, привлекались большим количеством мелких грызунов, а люди, в свою очередь, могли подкармливать котят или выращивать их для охраны урожая. Такое взаимодействие объясняет, почему леопардовые кошки долгое время занимали экологическую нишу, близкую к той, которую позднее заняли домашние кошки.

Письменные источники периода V-III веков до н. э. подтверждают, что древние земледельцы нередко ловили диких кошек и приносили их на фермы для борьбы с грызунами. Эти сведения помогают понять, что подобное "соседство" не было случайным явлением, а носило устойчивый характер.

Когда в Китай пришли домашние кошки

Домашние кошки, происходящие от африканской дикой кошки, появились в Китае значительно позже — лишь в VII-VIII веках нашей эры. Археологи нашли в городе Тунван останки одной из самых ранних домашних кошек в регионе, датируемые примерно 730 годом. Это совпадает с периодом активного развития Шёлкового пути, по которому домашние кошки распространялись через Центральную Азию.

В других странах Евразии первые экземпляры домашних кошек этого периода также находят вдоль торговых маршрутов, что подтверждает гипотезу о постепенном "путешествии" домашних животных от Ближнего Востока и Средиземноморья к восточным регионам.

"Такие кошки не были одомашнены в современном понимании. Эти домоседы были по-настоящему дикими животными", — говорит палеогенетик Ева-Мария Гейгл.

По мере укрепления торговых связей и расширения культурных контактов в Китай стали проникать изображения и описания домашних кошек. К IX веку появились первые их изображения на росписях в гробницах, а письменные записи свидетельствуют о том, что кошек иногда дарили высокопоставленным сановникам.

Почему леопардовые кошки исчезли из деревень

Несмотря на многовековое соседство, примерно в III-VI веках нашей эры связь людей с леопардовыми кошками постепенно прекратилась. Это время совпало с периодом политической раздробленности, климатическими изменениями и снижением урожайности. Населённые пункты пустели, хозяйственные связи нарушались, и животные, зависящие от человеческих поселений, теряли доступ к привычной добыче.

Когда в VII веке началось восстановление сельского хозяйства, отношение людей к леопардовым кошкам изменилось. В это время всё более распространённым становилось разведение кур, и хищники, охотившиеся на них, перестали быть желанными помощниками. Домашние кошки быстро заняли освободившуюся нишу, поскольку были ручнее, охотились преимущественно на мышей и крыс и лучше приживались рядом с человеком.

Многие описания того времени подчеркивают, что в южных регионах Китая леопардовая кошка получила прозвище "тигр, убивающий кур", что отражает устоявшееся отношение к этому животному.

Как различаются леопардовые и домашние кошки: сравнение повадок и роли рядом с человеком

Леопардовые и домашние кошки внешне могут казаться похожими, но их взаимодействие с человеком устроено совершенно по-разному. Сравнение помогает понять, почему первые в итоге уступили место вторым.

Леопардовые кошки — одиночные хищники, ориентированные на лесную и полевую добычу. Домашние — более адаптированы к жизни рядом с человеком. Дикие кошки часто выбирали добычу крупнее, чем мыши, включая птиц, что делало их нежелательными гостями на фермах. Домашние кошки охотились в основном на мелких грызунов. Домашние кошки быстрее привязывались к человеку и легче переносили содержательные условия. Леопардовые же сохраняли настороженность. Разведение домашних кошек позволяло контролировать их численность, а численность леопардовых зависела от природных условий.

Такое сопоставление объясняет постепенное вытеснение диких кошек, когда в сельских поселениях усилилась зависимость от птицеводства и изменилась бытовая среда.

