Под кронами Калабрии нашли вид вне любых атласов: Европа вновь показала свои белые пятна

Новый вид моли Agonopterix calavrisella обнаружили в Калабрии — Kodami Fanpage

Тихие леса Калабрии нередко кажутся исследователям хорошо изучёнными, но природа снова доказала, что ей есть чем удивить. Новая моль, ранее не известная науке, была обнаружена именно здесь, а не в тропиках, как многие могли бы ожидать. Находка изменила представления об истинном масштабе биоразнообразия Южной Европы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Моль

Новый вид, скрывавшийся на юге Италии

Обнаруженный вид получил название Agonopterix calavrisella. Он относится к семейству микролепидоптер Depressariidae — одной из самых обширных групп мелких ночных бабочек, распространённых по всему миру. Исследователи из CREA Foreste e Legno не случайно выбрали Калабрию для многолетнего мониторинга: регион находится на стыке климатических зон и известен как один из европейских центров эндемизма.

Работа велась в рамках национального проекта NBFC, направленного на анализ будущего биоразнообразия страны. Учёные проводили регулярные ночные наблюдения с использованием световых ловушек, методов фотоучёта и последующего генетического анализа. Результаты подтвердили неожиданное: найденные экземпляры принадлежали к виду, который прежде не был описан ни в одной систематической сводке Европы.

"Это открытие вновь подтверждает, что территории Южной Италии хранят уникальное биоразнообразие, которое мы только начинаем узнавать", — отмечает Стефано Скалерчо, исследователь CREA Foreste e Legno.

Морфологический анализ выявил особенности рисунка на крыльях, строения гениталий и пропорций тела — ключевых признаков, по которым различают мелких чешуекрылых. Генетическая дивергенция, показанная методом анализа баркодов ДНК, оказалась достаточно значительной, чтобы признать вид самостоятельным.

"Эти открытия имеют ценность, выходящую за рамки чистой таксономии. Точное знание биоразнообразия помогает разрабатывать эффективные стратегии охраны лесных экосистем", — подчёркивает Сара Ла Кава.

Уникальные места обитания

Основной ареал Agonopterix calavrisella — влажные леса центральной части Калабрии. Места, где собраны первые экземпляры, отличаются высокой тенью, густой растительностью и устойчивым микроклиматом. Особенно часто моль встречалась в районе Валлоне Милло, известном благодаря хорошо сохранившимся смешанным лесам и реликтовым видам растений.

Эти зоны принадлежат к числу так называемых "холодных убежищ" — участков, где природа смогла пережить климатические колебания после последнего ледникового периода. Подобные территории особенно богаты видами-эндемиками, которые не встречаются больше нигде в мире.

В таких экосистемах обитают и другие редкие виды: например, папоротник Woodwardia radicans, сохранившийся со времён юрского периода. Стабильная влажность и прохлада — идеальные условия для многих микролепидоптер, чьи жизненные циклы тесно связаны с конкретными растениями-хозяевами.

Новая моль стала уже вторым крупным открытием итальянских энтомологов за короткое время — несколькими неделями ранее был описан новый вид богомола на Сардинии. Оба события подчеркивают: даже на хорошо изученной европейской территории учёные продолжают находить уникальные организмы, ранее ускользавшие от внимания, сообщает Kodami Fanpage.

Научная ценность открытия

Для биологов обнаружение новых видов в Европе — сигнал о том, что многие природные ниши остаются недостаточно изученными. Особенно это касается микролепидоптер: из-за небольших размеров и ночной активности эти насекомые редко попадают в поле зрения непрофессионалов.

Современные методы — цифровая фотофиксация, автоматизированные ловушки, метабаркодинг — позволяют находить скрытые виды, отличающиеся по генетике, но практически незаметные внешне. Открытие Agonopterix calavrisella — пример того, как сочетание традиционных и современных методов помогает расширить академические знания.

Президент CREA Андреа Рокки подчёркивает эту мысль, говоря, что работа учёных позволяет лучше оценивать богатство итальянской природы и формировать меры по её защите в долгосрочной перспективе.

Популярные вопросы

1. Может ли Agonopterix calavrisella быть эндемиком?

Да, на данный момент её обнаружили только в Калабрии, что делает вид потенциальным эндемиком, но для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

2. Почему новые виды находят даже в Европе?

Европейская фауна изучена лучше других регионов, но микролепидоптеры остаются малоизученными из-за скрытного образа жизни и небольшой величины.

3. Можно ли увидеть этот вид в дикой природе?

Теоретически — да, но моль активна ночью, встречается локально и требует специального оборудования для наблюдений.