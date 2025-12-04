Главные упрямцы собачьего мира: дрессировка превращается с ними в марафон терпения

Некоторые собаки схватывают команды на лету, другие же делают вид, что вообще не слышат человека, даже если вы ходите с кликером и лакомством с утра до вечера. Хозяева таких питомцев часто переживают: "Я всё делаю не так? С моим псом что-то не в порядке?" На самом деле у части пород просто куда больше независимости, упрямства и охотничьих инстинктов, чем покорности. Об этом сообщает centrum. cz.

Почему некоторые породы кажутся неспособными к послушанию

Важно сразу отметить: "плохих" собак не бывает, бывают разные врождённые качества и неподходящие ожидания. Одни породы веками выводили для того, чтобы человек руководил каждым шагом собаки. Других, наоборот, ценили за самостоятельность: гончие, борзые, охотничьи и сторожевые псы должны были принимать решения без команды хозяина.

Такие собаки быстро улавливают, что человек хочет, но не всегда считают нужным подчиняться. В их поведении много независимости, они легко отвлекаются на запахи, движение, добычу, территорию. Стандартные схемы "сидеть — лежать — рядом" с ними работают хуже, нужны терпение, чувство юмора и готовность подстраивать занятия под характер конкретной породы.

К "трудным" в дрессировке чаще относят собак с сильным охотничьим инстинктом, выраженной территориальностью или ярко выраженным чувством собственного достоинства. Это не значит, что из них нельзя вырастить управляемого компаньона, но путь к послушанию будет длиннее, чем, например, у овчарки или ретривера.

Афганская борзая и чау-чау: благородные индивидуалисты

Афганская борзая — настоящая аристократка среди собак. Эту породу выводили как стремительного, самостоятельного охотника. Сегодня афганцы чаще живут как компаньоны, но их внутренний "искатель приключений" никуда не делся. Они нуждаются в длительных прогулках, просторе и возможности бегать, а не только ходить шагом вокруг дома.

На тренировках афганская борзая может реагировать выборочно: придёт, если ей сейчас интересно, и проигнорирует, если видит впереди что-то более захватывающее. Такие собаки тонко чувствуют настроение хозяина, но не склонны слепо выполнять команды. С ними лучше работать короткими, насыщенными занятиями, сочетая игру, движение и поощрения.

Чау-чау — ещё один пример гордой и независимой породы. Он умен, быстро понимает, чего от него хотят, однако с не меньшей скоростью решает, стоит ли подчиняться. Эта собака не любит резкого давления, грубости и монотонности. Ей важно показать спокойную, уверенную лидерскую позицию — тогда чау-чау куда охотнее воспринимает правила. Но рассчитывать на безусловную "служебную" послушность от него не стоит.

Басенджи, бульдог и ищейка: характер сильнее команд

Басенджи часто называют "нелайкой", но отсутствие привычного лая не делает эту породу простой в обращении. Это гордая, любопытная, охотничья собака, которая стремится исследовать всё вокруг и принимает мир в собственных интересах. С басенджи важно начинать занятия с раннего возраста и уделять большое внимание формированию контакта с человеком.

Бульдог поражает сочетанием спокойного вида и железного упрямства. Он может прекрасно понимать, чего от него хотят, но физически отказываться двигаться, если не видит смысла. Для этой породы важны мягкая настойчивость и чёткая система поощрений. Кроме того, бульдоги склонны к лишнему весу, поэтому часть обучения неизбежно связана с корректным режимом активности.

Кровяная ищейка (блудхаунд) — эталон собаки с мощнейшим нюхом. В её жилах течёт охотничья кровь, и многие команды мгновенно проигрывают в важности запахам, которые приносит ветер. С виду блудхаунд может казаться ленивым философом, но стоит ему взять след — и удержать его бывает очень трудно. У таких собак дрессировка строится прежде всего вокруг контроля за инстинктом преследования и работы на длинном поводке.

Такса и бигль: маленький рост — большие амбиции

Такса — компактная, но очень темпераментная охотничья собака. Её характер сочетает смелость, независимость и упрямство. Многие владельцы отмечают, что такса способна вступать в конфликты с другими собаками и активно отстаивать свою позицию. Если ей скучно и не хватает внимания, она с удовольствием найдет себе занятие — например, перекопает газон или перегрызёт всё, что попадётся под зуб.

Бигль — ещё один яркий пример породы, которая обожает движение, запахи и свободу. Это дружелюбная, но гордая собака, для которой прогулка без поводка легко превращается в охотничий рейд. Биглю жизненно необходимы регулярные нагрузки, игры на поиск, работа носом. При недостатке активности он начинает "развлекаться" сам, и хозяевам порой кажется, что собака просто неуправляема.

Для обоих пород ключ к успеху — последовательность. Команды должны звучать одинаково, поощрения — вовремя, правила — неизменными. Разовые уступки и "ну ладно, сегодня можно" быстро сводят на нет усилия по воспитанию.

Пекинес, вельштерьер и борзая: упрямство с историей

Пекинес веками жил в императорских дворцах и чувствует себя соответственно. Это умная, наблюдательная собака, которая прекрасно понимает, что вокруг неё происходит. Но вместе с тем у неё сильно развито чувство собственного достоинства. Если обращаться с пекинесом как с игрушкой и не заниматься воспитанием вовремя, он с высокой вероятностью вырастет капризным и малоуправляемым.

Вельштерьер относится к охотничьим терьерам и унаследовал от предков живость, азарт и самостоятельность. Он быстро принимает решения, стремится действовать по-своему и не всегда готов безоговорочно слушаться человека. При раннем начале дрессировки, достаточных нагрузках и чёткой системе правил вельштерьер становится активным компаньоном, но "по умолчанию" это вовсе не спокойная диванная собака.

Борзые многим кажутся тихими и ненавязчивыми, но внешняя мягкость обманчива. Это собаки с очень сильным охотничьим инстинктом и высокой степенью независимости. Они ценят свободу, плохо переносят грубость и могут легко проигнорировать команду, если видят впереди движущийся объект. На тренировках с борзой приходится потрудиться, чтобы выстроить доверие и научить собаку хотя бы в ключевые моменты переключаться на хозяина.

Советы по дрессировке упрямых собак

Начинайте занятия как можно раньше. Щенкам гораздо легче прививать правила и контакт, чем взрослым собакам с уже сформировавшимися привычками. Делайте тренировки короткими и разнообразными. Скука — главный враг прогресса для умных и независимых пород. Используйте поощрения, а не давление. Лакомства, игра, похвала работают с такими собаками намного лучше, чем наказания. Обеспечьте достаточную физическую и умственную нагрузку. Выгул — это не только медленная прогулка вокруг дома, но и игры на поиск, новые маршруты, работа носом. Будьте последовательны. Нельзя сегодня разрешать то, что завтра будете запрещать. Для упрямых пород это особенно важно. При серьёзных трудностях не стесняйтесь обращаться к кинологу, который работает с конкретной группой пород и учитывает их особенности.

Популярные вопросы о сложных в дрессировке породах собак

Можно ли добиться послушания от афганской борзой или бигля?

Да, но процесс займёт больше времени и потребует более тонкого подхода, чем с породами, изначально ориентированными на послушание. Основной акцент делайте на контакте, мотивации и безопасной работе на длинном поводке.

Стоит ли новичку брать породу с репутацией "упрямой"?

Если это первая собака, лучше внимательно взвесить решение. Можно взять такую породу, но заранее планировать занятия с опытным кинологом, изучать литературу и понимать, что путь к результату будет не самым лёгким.

Правда ли, что некоторые породы "слишком глупы" для дрессировки?

Нет. У большинства "трудных" пород высокий интеллект, просто направленный не на беспрекословное послушание, а на самостоятельные действия. Они не менее умны, чем "послушные" собаки, просто по-другому проявляют свои способности.