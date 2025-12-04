Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Главные упрямцы собачьего мира: дрессировка превращается с ними в марафон терпения

Бигль с трудом поддаётся дрессировке без активных нагрузок — centrum.cz
Зоосфера

Некоторые собаки схватывают команды на лету, другие же делают вид, что вообще не слышат человека, даже если вы ходите с кликером и лакомством с утра до вечера. Хозяева таких питомцев часто переживают: "Я всё делаю не так? С моим псом что-то не в порядке?" На самом деле у части пород просто куда больше независимости, упрямства и охотничьих инстинктов, чем покорности. Об этом сообщает centrum. cz.

Собака породы бигль
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака породы бигль

Почему некоторые породы кажутся неспособными к послушанию

Важно сразу отметить: "плохих" собак не бывает, бывают разные врождённые качества и неподходящие ожидания. Одни породы веками выводили для того, чтобы человек руководил каждым шагом собаки. Других, наоборот, ценили за самостоятельность: гончие, борзые, охотничьи и сторожевые псы должны были принимать решения без команды хозяина.

Такие собаки быстро улавливают, что человек хочет, но не всегда считают нужным подчиняться. В их поведении много независимости, они легко отвлекаются на запахи, движение, добычу, территорию. Стандартные схемы "сидеть — лежать — рядом" с ними работают хуже, нужны терпение, чувство юмора и готовность подстраивать занятия под характер конкретной породы.

К "трудным" в дрессировке чаще относят собак с сильным охотничьим инстинктом, выраженной территориальностью или ярко выраженным чувством собственного достоинства. Это не значит, что из них нельзя вырастить управляемого компаньона, но путь к послушанию будет длиннее, чем, например, у овчарки или ретривера.

Афганская борзая и чау-чау: благородные индивидуалисты

Афганская борзая — настоящая аристократка среди собак. Эту породу выводили как стремительного, самостоятельного охотника. Сегодня афганцы чаще живут как компаньоны, но их внутренний "искатель приключений" никуда не делся. Они нуждаются в длительных прогулках, просторе и возможности бегать, а не только ходить шагом вокруг дома.

На тренировках афганская борзая может реагировать выборочно: придёт, если ей сейчас интересно, и проигнорирует, если видит впереди что-то более захватывающее. Такие собаки тонко чувствуют настроение хозяина, но не склонны слепо выполнять команды. С ними лучше работать короткими, насыщенными занятиями, сочетая игру, движение и поощрения.

Чау-чау — ещё один пример гордой и независимой породы. Он умен, быстро понимает, чего от него хотят, однако с не меньшей скоростью решает, стоит ли подчиняться. Эта собака не любит резкого давления, грубости и монотонности. Ей важно показать спокойную, уверенную лидерскую позицию — тогда чау-чау куда охотнее воспринимает правила. Но рассчитывать на безусловную "служебную" послушность от него не стоит.

Басенджи, бульдог и ищейка: характер сильнее команд

Басенджи часто называют "нелайкой", но отсутствие привычного лая не делает эту породу простой в обращении. Это гордая, любопытная, охотничья собака, которая стремится исследовать всё вокруг и принимает мир в собственных интересах. С басенджи важно начинать занятия с раннего возраста и уделять большое внимание формированию контакта с человеком.

Бульдог поражает сочетанием спокойного вида и железного упрямства. Он может прекрасно понимать, чего от него хотят, но физически отказываться двигаться, если не видит смысла. Для этой породы важны мягкая настойчивость и чёткая система поощрений. Кроме того, бульдоги склонны к лишнему весу, поэтому часть обучения неизбежно связана с корректным режимом активности.

Кровяная ищейка (блудхаунд) — эталон собаки с мощнейшим нюхом. В её жилах течёт охотничья кровь, и многие команды мгновенно проигрывают в важности запахам, которые приносит ветер. С виду блудхаунд может казаться ленивым философом, но стоит ему взять след — и удержать его бывает очень трудно. У таких собак дрессировка строится прежде всего вокруг контроля за инстинктом преследования и работы на длинном поводке.

Такса и бигль: маленький рост — большие амбиции

Такса — компактная, но очень темпераментная охотничья собака. Её характер сочетает смелость, независимость и упрямство. Многие владельцы отмечают, что такса способна вступать в конфликты с другими собаками и активно отстаивать свою позицию. Если ей скучно и не хватает внимания, она с удовольствием найдет себе занятие — например, перекопает газон или перегрызёт всё, что попадётся под зуб.

Бигль — ещё один яркий пример породы, которая обожает движение, запахи и свободу. Это дружелюбная, но гордая собака, для которой прогулка без поводка легко превращается в охотничий рейд. Биглю жизненно необходимы регулярные нагрузки, игры на поиск, работа носом. При недостатке активности он начинает "развлекаться" сам, и хозяевам порой кажется, что собака просто неуправляема.

Для обоих пород ключ к успеху — последовательность. Команды должны звучать одинаково, поощрения — вовремя, правила — неизменными. Разовые уступки и "ну ладно, сегодня можно" быстро сводят на нет усилия по воспитанию.

Пекинес, вельштерьер и борзая: упрямство с историей

Пекинес веками жил в императорских дворцах и чувствует себя соответственно. Это умная, наблюдательная собака, которая прекрасно понимает, что вокруг неё происходит. Но вместе с тем у неё сильно развито чувство собственного достоинства. Если обращаться с пекинесом как с игрушкой и не заниматься воспитанием вовремя, он с высокой вероятностью вырастет капризным и малоуправляемым.

Вельштерьер относится к охотничьим терьерам и унаследовал от предков живость, азарт и самостоятельность. Он быстро принимает решения, стремится действовать по-своему и не всегда готов безоговорочно слушаться человека. При раннем начале дрессировки, достаточных нагрузках и чёткой системе правил вельштерьер становится активным компаньоном, но "по умолчанию" это вовсе не спокойная диванная собака.

Борзые многим кажутся тихими и ненавязчивыми, но внешняя мягкость обманчива. Это собаки с очень сильным охотничьим инстинктом и высокой степенью независимости. Они ценят свободу, плохо переносят грубость и могут легко проигнорировать команду, если видят впереди движущийся объект. На тренировках с борзой приходится потрудиться, чтобы выстроить доверие и научить собаку хотя бы в ключевые моменты переключаться на хозяина.

Советы по дрессировке упрямых собак

  1. Начинайте занятия как можно раньше. Щенкам гораздо легче прививать правила и контакт, чем взрослым собакам с уже сформировавшимися привычками.

  2. Делайте тренировки короткими и разнообразными. Скука — главный враг прогресса для умных и независимых пород.

  3. Используйте поощрения, а не давление. Лакомства, игра, похвала работают с такими собаками намного лучше, чем наказания.

  4. Обеспечьте достаточную физическую и умственную нагрузку. Выгул — это не только медленная прогулка вокруг дома, но и игры на поиск, новые маршруты, работа носом.

  5. Будьте последовательны. Нельзя сегодня разрешать то, что завтра будете запрещать. Для упрямых пород это особенно важно.

  6. При серьёзных трудностях не стесняйтесь обращаться к кинологу, который работает с конкретной группой пород и учитывает их особенности.

Популярные вопросы о сложных в дрессировке породах собак

Можно ли добиться послушания от афганской борзой или бигля?

Да, но процесс займёт больше времени и потребует более тонкого подхода, чем с породами, изначально ориентированными на послушание. Основной акцент делайте на контакте, мотивации и безопасной работе на длинном поводке.

Стоит ли новичку брать породу с репутацией "упрямой"?

Если это первая собака, лучше внимательно взвесить решение. Можно взять такую породу, но заранее планировать занятия с опытным кинологом, изучать литературу и понимать, что путь к результату будет не самым лёгким.

Правда ли, что некоторые породы "слишком глупы" для дрессировки?

Нет. У большинства "трудных" пород высокий интеллект, просто направленный не на беспрекословное послушание, а на самостоятельные действия. Они не менее умны, чем "послушные" собаки, просто по-другому проявляют свои способности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
