Мифический монстр оказался жертвой биологии: микроскопический враг превращает хищников в зомби

Койотов с чесоткой ошибочно принимают за чупакабру — National Geographic

Легенда о чупакабре уже много лет держится на тонкой грани между страхом и любопытством. Её героем называют загадочного зверя, который нападает на домашний скот и будто бы "высасывает кровь". Но чем больше появляется "свежих" находок и фотографий, тем ближе история подступает к проверяемой реальности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мифическое существо чупакабра

Чупакабра как феномен: от Пуэрто-Рико до мировых новостей

Первые массовые сообщения о чупакабре появились в Пуэрто-Рико в середине 1990-х. Затем рассказы о странном существе распространились по Мексике, юго-западу США и далеко за пределами региона. В отличие от классических "неуловимых монстров" вроде лох-несского чудовища, чупакабра часто фигурирует в новостях как вполне материальный "труп неизвестного зверя" или животное, пойманное на камеру. По словам учёных, именно эта "осязаемость" и позволила разобрать часть случаев достаточно уверенно.

В публикациях последних лет встречаются упоминания, что некоторые находки и кадры, которые выдавали за чупакабру, при более внимательном рассмотрении оказывались обычными представителями семейства псовых. В первую очередь речь идёт о койотах, чья внешность радикально меняется из-за тяжёлого кожного заболевания. Об этом сообщает National Geographic.

Болезнь, которая меняет внешность до неузнаваемости

Саркоптоз (чесотка у животных, "mange") вызывается клещом Sarcoptes scabiei. У человека тот же паразит связан с чесоткой: клещи прокладывают ходы в верхнем слое кожи, что запускает воспалительную и аллергическую реакцию организма.

У диких животных картина нередко выглядит гораздо тяжелее. Ветеринарные материалы описывают типичные признаки: выраженное облысение, шелушение, утолщение и сморщивание кожи, корки, постоянный зуд; животные могут быть ослабленными и истощёнными. На фото такой "пациент" действительно может напоминать существо из городской легенды — особенно если человек не привык отличать здорового койота от больного.

Именно поэтому у специалистов, сталкивающихся с подобными случаями, часто нет ощущения "загадки". Они видят знакомую патологию, а не новые виды животных.

"Я не думаю, что нам нужно искать дальше или считать, что есть ещё какое-то другое объяснение этим наблюдениям”, — сказал энтомолог Университета Мичигана Барри О'Коннор, изучавший Sarcoptes scabiei.

Почему один и тот же паразит по-разному "работает" у разных видов

Интересная часть истории — не только в том, что болезнь маскируется под "монстра", но и в том, как это объясняют через эволюцию. О'Коннор выдвигает предположение о пути передачи: от людей к домашним собакам, а затем — к койотам, лисам и волкам в дикой природе. Смысл гипотезы в том, что у разных хозяев разная "эволюционная привычка" к паразиту.

"Приматы — исходные хозяева” этого клеща, — отметил О'Коннор, добавляя, что совместная эволюционная история помогает держать чесотку "под контролем" у человека сильнее, чем у некоторых других животных.

Есть и обратная сторона: эволюционирует не только иммунитет хозяина, но и сам паразит. В материале National Geographic приводится мысль, что клещам "невыгодно" слишком быстро убивать хозяина, потому что тогда исчезает среда обитания и питание. В новых для клеща видах такой баланс может быть хуже настроен, из-за чего клиника выглядит разрушительнее.

Почему "козий вампир" вообще мог появиться в реальной жизни

Если принять версию, что многие "чупакабры" — это больные койоты, становится понятнее и сюжет про нападения на домашний скот. Здоровый хищник обычно охотится на привычную добычу, но ослабленное животное чаще рискует и выбирает более доступную цель. Домашние козы, овцы или птица могут оказаться проще, чем быстрая дичь.

"Животные с саркоптозом часто сильно ослаблены. И если им трудно ловить обычную добычу, они могут выбрать скот — потому что это проще”, — сказал О'Коннор.

А вот элемент про "высасывание крови" учёные склонны относить к мифологизации и эффекту пересказов: драматичная деталь помогает истории "прилипнуть" к памяти и разойтись дальше — как в устной традиции, так и в новостных заголовках.

Как менялся образ чупакабры — и почему это важно

Криптозоолог Лорен Коулман соглашается: многие современные сообщения могут объясняться койотами, собаками или гибридами с признаками саркоптоза. Но он обращает внимание на то, что ранние описания в Пуэрто-Рико были другими и не выглядели "собачьими".

"В 1995 году под чупакаброй понимали двуногое существо ростом около трёх футов, покрытое короткой серой шерстью, со шипами на спине”, — сказал Коулман.

Дальше, по его словам, сыграли роль ошибки, пересказы и неточные переводы в медиа: образ постепенно "переписали" так, что вместо двуногого существа закрепился четвероногий "пёс-монстр". В результате старые сообщения начали растворяться, а новые — множиться, потому что медиа уже ожидали увидеть "лысого койота".

Откуда взялась первая волна: кино, слухи и человеческая психология

В качестве одной из версий происхождения раннего "шипастого" образа Коулман упоминает влияние поп-культуры — в частности, фильма Species ("Особь"), который вышел в 1995 году. Суть гипотезы простая: визуальный образ из свежего хоррора мог наложиться на тревожный фон и стать шаблоном для того, что люди "узнавали" в темноте или в стрессе.

Есть и альтернативная идея, которую он тоже озвучивает: в те годы на острове действительно существовали популяции макак-резусов, используемых в исследованиях, и теоретически животные могли оказаться на свободе. Коулман подчёркивает, что объяснение может оказаться "очень простым", но окончательный ответ не всегда лежит на поверхности, потому что легенда собирается из разных слоёв — реальных случаев, медийных ошибок и домыслов.

Сравнение: "классическая" чупакабра 1995 года и "новая" чупакабра из новостей 2000-х

В ранних пуэрто-риканских описаниях чаще фигурирует двуногое существо небольшого роста, со "шипами" и необычной пластикой. В более поздних сообщениях доминирует другой портрет: четвероногое животное, похожее на собаку или койота, часто без шерсти и с грубой, сморщенной кожей. Этот сдвиг объясняют тем, что медиа закрепили новую визуальную "норму", а затем люди начали подгонять впечатления под знакомый шаблон.

Что делать, если вы увидели "чупакабру"

Сохраняйте дистанцию и не пытайтесь поймать животное: при кожных паразитах риск контакта всегда лишний. Зафиксируйте наблюдение безопасно: фото или видео с расстояния полезнее, чем попытка подойти ближе. Не кормите животное и не подзывайте его: ослабленные хищники могут вести себя непредсказуемо. Если речь о вашем питомце (например, собаке) и вы подозреваете заражение, обращайтесь к ветеринару, а не к "народным методам". При обнаружении больного дикого животного рядом с населённым пунктом лучше сообщить в местные службы по работе с дикой природой или в соответствующую муниципальную службу, чтобы специалисты оценили ситуацию.