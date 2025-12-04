Хищник из доисторической тьмы: находка, которая переворачивает представление о морских монстрах

Позвонки древней акулы нашли в Северной Австралии — iefimerida

Огромные акулы всегда будоражат воображение, но новое открытие у берегов северной Австралии заставило учёных буквально пересмотреть эволюцию морских хищников. В древних отложениях бывшего океана Тетис нашли останки гигантской акулы, жившей около 115 млн лет назад и достигавшей размеров современного автобуса. Анализ показал, что акулы стали "суперхищниками" намного раньше, чем считалось до сих пор. Об этом сообщает издание iefimerida.

Акулы до динозавров и после них

Акулы как группа появились задолго до динозавров: их эволюционная линия прослеживается более чем на 400 млн лет назад. Но предки современных "макрелоподобных" акул, к которым относятся белая акула, мако и другие ламнообразные, начали активно распространяться уже во времена динозавров. Первые окаменелости этих групп датируются примерно 135 млн лет назад.

Самые ранние ламнообразные акулы были сравнительно небольшими — около метра длиной. Со временем среди них появились настоящие морские гиганты: легендарный мегалодон, достигавший, по оценкам, более 15-17 м, и современная большая белая акула длиной до 6 м.

До недавнего времени считалось, что акулы-"тяжеловесы" появились примерно 100 млн лет назад. Новая находка у Дарвина сдвинула эту планку ещё глубже в прошлое: гигантский хищник уже около 115 млн лет назад занимал вершину пищевой пирамиды в мелководных морях на севере Австралии.

Почему древние акулы так плохо сохраняются

Изучать эволюцию акул сложно по простой причине: их скелет почти полностью состоит из хряща. Хрящ разрушается и растворяется гораздо быстрее, чем кость, поэтому большая часть тела акулы просто не успевает окаменеть.

Зато зубы сохраняются прекрасно. За жизнь акула сменяет десятки тысяч зубов, и этот "дождь" из зубов оседает на дне древних морей. Именно по зубам учёные обычно судят о размерах и образе жизни вымерших видов. Но зубы не всегда дают точную картину длины тела, и уж тем более — строения скелета.

Позвонки акул в ископаемом состоянии встречаются очень редко. Когда же находят крупные и достаточно хорошо минерализованные центры позвонков, это становится настоящей удачей: по ним можно значительно точнее оценить размеры животного и сравнить его с современными видами.

В Австралии как раз обнаружили такой редкий случай — пять массивных позвонков древней акулы из отложений, которые когда-то были дном океана Тетис.

Что нашли у берегов Дарвина

Скалы прибрежной зоны рядом с Дарвином на севере Австралии — это обнажённое дно древнего океана Тетис, "предка" современного Индийского океана. Миллионы лет назад здесь плескались плезиозавры с длинной шеей, ихтиозавры и крупные костные рыбы — классические "звёзды" морских экосистем эпохи динозавров.

Именно среди таких отложений исследователи обнаружили пять частично окаменевших позвонков, по форме очень похожих на позвонки современной большой белой акулы. Отличие — в масштабе: если у взрослой белой акулы ширина позвонка около 8 см, то у находки из Дарвина — больше 12 см, то есть примерно на 50% крупнее.

Подробный анализ показал, что позвонки принадлежали представителю вымершей группы кардабиодонтид — огромных ламнообразных акул, которые до этого были известны по более "молодым" находкам возрастом около 100 млн лет. Дарвинский экземпляр оказался старше их примерно на 15 млн лет, но уже обладал гигантскими размерами.

Международная команда палеонтологов и ихтиологов из Австралии, Швеции, США и Южной Африки построила модель размеров этой акулы, используя данные КТ, сравнение с современными видами и известные пропорции позвонков и длины тела у макрелоподобных акул. Оценка впечатляет: около 6-8 м длины и масса до 3 тонн — примерно как у небольшого автобуса или легкового автомобиля, нагруженного "под завязку".

Эта акула плавала в мелководных тёплых морях на севере Австралии около 115 млн лет назад, деля акваторию с огромными морскими рептилиями и крупными рыбами. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology и уже заставило специалистов переписать учебники по эволюции морских хищников.

Популярные вопросы о древних гигантских акулах

Насколько большой была древняя акула из Австралии?

По оценкам исследователей, эта ламнообразная акула могла достигать 6-8 м в длину при массе около 3 тонн. Такие выводы сделаны по размеру позвонков (более 12 см в диаметре) и сопоставлению с современными макрелоподобными акулами.

Чем она отличалась от мегалодона и большой белой акулы?

Древний хищник жил гораздо раньше мегалодона и современных белых акул, но уже достигал сопоставимых или больших размеров по сравнению с крупными белыми акулами. Мегалодон был значительно крупнее — более 15 м, однако существовал десятки миллионов лет спустя.

Почему эта находка так важна для науки?

Она показывает, что акулы достигли гигантских размеров как минимум на 15 млн лет раньше, чем предполагалось, и уже в раннем меловом периоде могли конкурировать с морскими рептилиями за статус главных хищников. Это заставляет пересмотреть модели эволюции морских экосистем и временные рамки появления суперхищников.