Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В НАТО заявили, что Россия не победит в войне с Европой
Красную рыбу и креветки кладут в оливье по-царски — кулинары
Популярность ягодных походов на Уреньгу отметили гиды
Уттанасана укрепляет позвоночник при регулярной практике — инструктор Ганин
Породы над линией ледника содержат в десять раз больше железа, передаёт Earth
В мире существует всего 7 официальных пород голых собак — Kodami
Кипячение разрушает структуру молочного белка в соусе — "Белновости"
Vanity Fair составил список из 11 лучших фильмов 2025 года
Гормональные изменения усиливают рост волос на подбородке у женщин — Bovary

Приехала за другом, а нашла пепел: визит в приют закончился для зоозащитницы реанимацией

Под угрозой усыпления в Георгиевском пункте 120 собак — зоозащитники
Зоосфера

После гибели девятилетней девочки в Ставрополе спор о безнадзорных собаках уперся в работу пунктов временного содержания. Зоозащитники утверждают, что часть животных из ПВС не выходит, а власти и руководители пунктов с этим не согласны.

Собака в приюте
Фото: https://www.freepik.com
Собака в приюте

"Немотивированная агрессивность" и утилизация

Активисты рассказали, что в Георгиевском ПВС под угрозой около 120 собак и "в живых оставят только десятерых", остальных могут признать "немотивированно агрессивными". По их версии, после усыпления тела сжигают в печи; прокуратура указывала, что инсинератор принадлежит "Георгиевской районной станции по борьбе с болезнями животных", и оснований для мер реагирования не нашла, писали местные СМИ. В крае, по словам собеседников издания, три ПВС: Георгиевский, Благодарненский и Изобильненский.

Зампред приюта "Лучший друг" Марина Куртилина заявляет, что в Изобильненском округе волонтеров не допускают, а руководитель "бросает трубку" и заносит людей в "черный список". Она привела эпизод с Георгиевским ПВС: волонтер договорилась забрать собаку, но по приезде услышала, что животное "уже сожгли", а работник предложил "возьми другую". По словам Куртилиной, после пережитого женщина попала в больницу с инсультом. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

После 23 февраля: цифры и полномочия

23 февраля 2025 года в Ставрополе стая напала на девятилетнюю девочку, и она погибла. Виновной признали 67-летнюю пенсионерку, прикормившую собак: девять псов гуляли по ее неогороженному участку и за его пределами; ей назначили 1,5 года ограничения свободы. "Ни одна жизнь и ни один укус не стоит ничьей другой жизни", — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.

За первое полугодие 2025 года в Ставрополе отловили 497 собак при плане 860, а на улицах, по данным местных СМИ, около 2 тыс. псов; за последние полгода следствие трижды возбуждало дела после нападений на несовершеннолетних. Руководитель Изобильненского ПВС Алексей Четвериков заявил, что "больше 200 собачек передалось", и подчеркнул, что обвинения волонтеров звучат "в обвинительных форматах". Депутат Госдумы Светлана Бессараб сказала, что решение о регулировании должно оставаться за субъектами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика и бизнес
Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Популярное
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения

По оценке президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Петера Ляйбингера, экономика страны находится "в состоянии свободного падения".

Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Торопиться в переговорах с Трампом значит проиграть — уроки истории Любовь Степушова Домашние собаки сохраняют волчье наследие — исследователь Логан Кистлер Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Зарубина не стала осуждать: она предложила Долиной путь, о котором почти никто не говорил вслух
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Гости из стран Залива готовы приехать на "Роза Хутор" не только летом, но и зимой
Схема Долиной перекинулась на рынок аренды — вопиющий случай в Калининграде
Арендатора спасает четкий договор с описью имущества — риелтор Апрелев
Блогер Лерчек на шестом месяце беременности украсила дом к Новому году
Черногория ввела визовый режим для россиян с 2026 года — Путешествия, туризм, наука
Тёплый декабрь продлил грибной сезон в Подмосковье — телеведущий Дмитрий Тихомиров
Технический разрыв в биатлоне усилился на этапах Кубка мира — NEWS.ru
Андрей Пожаров рассказал о счастье в бизнесе на Ежегодном форуме омбудсмена Москвы
Россия готова отразить любую агрессию Европы — военный эксперт Клупов
Домашние собаки сохраняют волчье наследие — исследователь Логан Кистлер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.