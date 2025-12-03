Приехала за другом, а нашла пепел: визит в приют закончился для зоозащитницы реанимацией

Под угрозой усыпления в Георгиевском пункте 120 собак — зоозащитники

После гибели девятилетней девочки в Ставрополе спор о безнадзорных собаках уперся в работу пунктов временного содержания. Зоозащитники утверждают, что часть животных из ПВС не выходит, а власти и руководители пунктов с этим не согласны.

"Немотивированная агрессивность" и утилизация

Активисты рассказали, что в Георгиевском ПВС под угрозой около 120 собак и "в живых оставят только десятерых", остальных могут признать "немотивированно агрессивными". По их версии, после усыпления тела сжигают в печи; прокуратура указывала, что инсинератор принадлежит "Георгиевской районной станции по борьбе с болезнями животных", и оснований для мер реагирования не нашла, писали местные СМИ. В крае, по словам собеседников издания, три ПВС: Георгиевский, Благодарненский и Изобильненский.

Зампред приюта "Лучший друг" Марина Куртилина заявляет, что в Изобильненском округе волонтеров не допускают, а руководитель "бросает трубку" и заносит людей в "черный список". Она привела эпизод с Георгиевским ПВС: волонтер договорилась забрать собаку, но по приезде услышала, что животное "уже сожгли", а работник предложил "возьми другую". По словам Куртилиной, после пережитого женщина попала в больницу с инсультом. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

После 23 февраля: цифры и полномочия

23 февраля 2025 года в Ставрополе стая напала на девятилетнюю девочку, и она погибла. Виновной признали 67-летнюю пенсионерку, прикормившую собак: девять псов гуляли по ее неогороженному участку и за его пределами; ей назначили 1,5 года ограничения свободы. "Ни одна жизнь и ни один укус не стоит ничьей другой жизни", — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.

За первое полугодие 2025 года в Ставрополе отловили 497 собак при плане 860, а на улицах, по данным местных СМИ, около 2 тыс. псов; за последние полгода следствие трижды возбуждало дела после нападений на несовершеннолетних. Руководитель Изобильненского ПВС Алексей Четвериков заявил, что "больше 200 собачек передалось", и подчеркнул, что обвинения волонтеров звучат "в обвинительных форматах". Депутат Госдумы Светлана Бессараб сказала, что решение о регулировании должно оставаться за субъектами.