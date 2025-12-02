Природа дала сбой: рыжий окрас скрывает генетическую аномалию, которая меняет поведение

Мутация гена окраса может менять темперамент кошки — National Geographic

Оранжевые коты давно стали героями мемов: то они свисают с люстр, то "выстреливают" с тумбы, то внезапно атакуют ноги, а потом идут обниматься, будто ничего не произошло. Владельцы уверяют, что рыжики чаще других бывают нелепо-смелыми и при этом удивительно компанейскими. Но есть ли у этой репутации научная основа — или это просто эффект вирусных роликов и ожиданий?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рыжая кошка

Рыжий окрас — это не порода и не характер "в комплекте"

Первое, что важно уточнить: "оранжевый кот" — не отдельная порода. Рыжая шерсть встречается у разных пород и у беспородных животных, поэтому сравнивать "рыжих" с "не рыжими" как две чёткие категории непросто. Порода, условия выращивания, ранняя социализация, здоровье, уровень стресса и даже то, насколько грамотно подобраны корм, игрушки и режим активности, могут влиять на поведение сильнее, чем цвет.

Тем не менее у рыжих котов есть устойчивый культурный образ: будто они более "простодушные", предприимчивые и дружелюбные. Подобные представления часто подпитываются тем, что человек склонен замечать подтверждения любимой версии и игнорировать опровержения. Если вы ждёте от рыжего кота клоунады, то любое его "падение с дивана" запомнится, а спокойный сон на подоконнике — нет.

Ген, который делает кота рыжим: что нашли учёные

Недавно исследователи идентифицировали ген, связанный с оранжевой окраской кошачьей шерсти — ARHGAP36. Это важная находка для генетики, помогающая понять, как именно мутации влияют на распределение пигментов.

Здесь же появляется деталь, которую считают ключом к "рыжему характеру": ген ARHGAP36 находится на X-хромосоме. Именно поэтому рыжие коты гораздо чаще оказываются самцами (около 80%). У котов (XY) всего одна X-хромосома, и для рыжего цвета им достаточно одной копии гена. Кошкам (XX) нужны две копии, что случается реже.

Отсюда рождается популярная гипотеза: поскольку рыжие коты — это чаще всего самцы, то и приписываемые им черты (смелость, бродяжничество или настойчивость) могут быть особенностями пола, а не цвета. Об этом часто упоминают в научно-популярных обзорах, например, в National Geographic.

Что говорят исследования о поведении кошек разного окраса

Наука о "кошачьей личности" устроена сложнее, чем интернет-мемы. Большинство данных получают через опросы владельцев, а этот метод уязвим: люди часто неосознанно подгоняют описание питомца под популярные стереотипы.

Исследование 2015 года (опубликованное в Journal of Applied Animal Welfare Science) показало: владельцы действительно склонны считать рыжих котов более дружелюбными по сравнению, например, с трёхцветными кошками (черепахового окраса), которым приписывают отчужденность. Однако клинические специалисты, такие как Карло Сиракуза из Пенсильванского университета, призывают к скепсису.

По словам экспертов, объективных доказательств того, что рыжие коты биологически "добрее", крайне мало. Наблюдения ветеринаров показывают огромный разброс характеров внутри одного окраса. Часто то, что мы принимаем за "уникальный характер рыжих", на деле оказывается сочетанием полового поведения (самцы могут быть увереннее в себе) и наших собственных ожиданий. Мы просто прощаем "рыжему клоуну" то, за что отругали бы полосатого кота.

Почему данные могут расходиться с "народной статистикой"

Сами учёные подчёркивают: результаты исследований — это не приговор конкретному коту. Анкетирование владельцев отражает человеческое восприятие, а не чистую этологию.

"Наша оценка проводилась по вопросам, которые отправлялись владельцам. Это не было сделано путём прямого наблюдения", — поясняет Карло Сиракуза, отмечая риск предвзятости.

Проще говоря, у нас есть намёки и корреляции, но нет строгого научного эксперимента, который доказал бы: именно оранжевый ген делает кота более чудаковатым и "дурашливым". И пока такого доказательства нет, честнее говорить так: наука допускает различия, но главную роль, скорее всего, играют воспитание и индивидуальность, а не цвет шубки.

Может ли ген окраса влиять на темперамент: где начинается биология

Самая интригующая часть — попытка связать окрас и поведение через развитие организма. В биологии распространён принцип: один и тот же ген может быть связан не с одной функцией, а с несколькими эффектами, которые проявляются "ниже по цепочке" развития. В тексте приводится пример из исследований людей: вариант гена MC1R, связанный с рыжими волосами, обсуждается в контексте различий в восприятии боли и эффективности анестезии.

Для кошек важна другая линия рассуждений. Во-первых, у людей и мышей ARHGAP36 экспрессируется в мозге и гормональных железах. Во-вторых, клетки, отвечающие за пигментацию кожи и шерсти (пигментные клетки), на ранних этапах развиваются из нейрального гребня эмбриона. Нейральный гребень интересен тем, что даёт начало не только пигментным клеткам, но и ряду клеток нервной системы и эндокринных структур. Поэтому возникает соблазн предположить: если мутация затрагивает систему, связанную с нейральным гребнем и гормональной регуляцией, то теоретически она может иметь "побочные" эффекты на поведение.

Эту гипотезу осторожно формулирует генетик Хироюки Сасаки, один из авторов исследования гена Arhgap36:

"Возможно, что мутация ДНК в этом гене вызывает изменения и в темпераменте, и в поведении", — считает генетик.

То есть биологический "мостик" теоретически существует, но он ещё не достроен. Между геном окраса и прыжком на люстру слишком много промежуточных ступеней, на каждой из которых вмешиваются среда, стресс и жизненный опыт животного.

Почему на практике "цвет не гарантирует характер"

В ветеринарных клиниках истории часто звучат одинаково: человек выбирает питомца по породе или окрасу, рассчитывая на "литературный" темперамент, а потом удивляется, что реальность не совпадает с ожиданием. Один котёнок растёт контактным и терпеливым, другой — осторожным и независимым, хотя у них одинаковый окрас, один корм и похожая квартира.

Если добавить к этому масштабы популяции домашних кошек, становится понятно, почему "простые вопросы" остаются без однозначных ответов. В США, по приведённым в тексте данным, живут десятки миллионов домашних кошек, и всё равно поведенческие нюансы не так просто описать строгими формулами. Сасаки отмечает, что темы, не связанные напрямую с острыми вопросами здоровья людей и животных, нередко получают меньше внимания и финансирования — отсюда и пробелы в знаниях.

На бытовом уровне это означает следующее: если вы хотите "дружелюбного кота", важнее смотреть не на цвет, а на конкретного котёнка — как он реагирует на руки, новые звуки, игру, переноску, лоток и присутствие других животных. А уже потом подбирать подходящий режим, когтеточку, интерактивные игрушки, качественный корм и, при необходимости, витамины по рекомендации ветеринара, чтобы нервная система и поведение не "проваливались" из-за стресса или проблем со здоровьем.

Рыжие коты и коты других окрасов — что на самом деле сравнивают

Когда люди обсуждают "самых смешных" котов, они часто сравнивают не биологию, а впечатления. Чтобы обсуждение было честнее, полезно разделить, что именно может стоять за ощущением "рыжие более goofy".

Цвет как маркер пола. Рыжий окрас чаще встречается у самцов, а поведение может отличаться из-за половых различий и гормонального фона. Цвет как миф. Вирусные видео и ожидания владельцев усиливают выборочное внимание: "рыжий сделал ерунду" запоминается лучше. Цвет как совпадение. Внутри одного окраса огромный разброс характеров, а порода и социализация могут влиять сильнее. Цвет как потенциальный биологический след. Гены, связанные с окрасом, иногда затрагивают процессы развития, но это ещё нужно доказать для кошек.

Плюсы и минусы "рыжего стереотипа" для владельца

Стереотипы иногда кажутся безобидными, но они реально влияют на выбор животного и ожидания от него. Это важно учитывать ещё до того, как вы купили переноску и выбрали наполнитель для лотка.

Перед тем как довериться "народной мудрости", полезно взвесить сильные и слабые стороны такого подхода.

Плюсы: стереотип может подтолкнуть чаще играть с котом, больше общаться, уделять внимание социализации и обогащению среды (когтеточки, полки, игрушки, кормушки-головоломки).

стереотип может подтолкнуть чаще играть с котом, больше общаться, уделять внимание социализации и обогащению среды (когтеточки, полки, игрушки, кормушки-головоломки). Минусы: ожидания могут привести к разочарованию и ошибкам в воспитании, когда спокойного рыжего начинают "раскачивать" до стресса, а осторожного — насильно тянуть на общение.

Советы шаг за шагом: как выбрать кота по характеру, а не по окрасу

Понаблюдайте за реакцией на человека. Котёнок сам подходит, нюхает, интересуется — это хороший сигнал, но не гарантия. Проверьте отношение к игре. Игра с удочкой или мячиком показывает уровень интереса и осторожности без лишнего давления. Оцените устойчивость к новому. Шорох пакета, звук ключей, легкое перемещение игрушки — реакции помогают понять, насколько животное пугливое. Уточните условия раннего содержания. Социализация в первые месяцы часто сильнее влияет на "компанейность", чем окрас. Планируйте адаптацию. Тихая комната, предсказуемый режим, правильный корм, лоток в спокойном месте и безопасные укрытия снижают риск проблемного поведения.

Популярные вопросы о характере рыжих кошек

Рыжие коты правда чаще бывают самцами?

Да, такая тенденция объясняется тем, что ген, связанный с оранжевым окрасом, расположен на X-хромосоме: самцам достаточно одной копии, самкам — двух.

Есть ли доказательство, что рыжий цвет делает кота "гофистым"

Убедительного доказательства пока нет. Есть исследования, где находят различия, но они часто основаны на опросах владельцев и могут отражать ожидания, а не объективное поведение.

Почему исследования иногда противоречат мемам?

Потому что мемы показывают яркие случаи, а исследования пытаются описать среднее по большим группам. Плюс в опросах владельцев возможна предвзятость — люди интерпретируют поведение через стереотипы.

Что важнее для характера: цвет, порода или условия?

Чаще всего — сочетание породы, социализации, здоровья и среды. Цвет может быть связан с генетикой, но пока это скорее повод для аккуратных гипотез, чем надежный критерий выбора.