Новый год расставляет блестящие приманки: украшения, способные довести питомца до операции

Зоосфера

Блеск гирлянд, запах хвои и подготовка к празднику создают атмосферу ожидания чуда, но именно в этот период домашние животные чаще всего сталкиваются с опасными ситуациями. Игрушки, еда с праздничного стола и привычный для нас декор могут обернуться угрозой для здоровья питомца. Чтобы новогодняя ночь не завершилась в ветеринарной клинике, важно заранее разобраться, какие украшения представляют наибольший риск.

Кошка в Новый год
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Кошка в Новый год

Почему праздничный декор может быть опасен для животных

"Новогоднее оформление кажется нам безобидным, но для кошек и собак многое в доме в этот период меняется. Появляются предметы, которые шуршат, блестят, переливаются и двигаются — всё это вызывает интерес, особенно у молодых и активных животных", — ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Декор становится объектом игры, а попытки его изучить нередко приводят к проглатыванию мелких деталей или контактам с опасными материалами.

Проблема усугубляется тем, что владельцы заранее не считают украшения рисковыми. Однако большинство новогодних предметов абсолютно не предназначены для контакта с животными: они легко рвутся, изготовлены из синтетических волокон и при попадании внутрь действуют как инородное тело. Праздник, который должен приносить яркие эмоции, может обернуться серьёзными осложнениями. Об этом сообщает Питомцы Mail.

Новогодний дождь и мишура: в чём главная опасность

Мишура и декоративный дождь — один из главных источников риска. Эти украшения кажутся безвредными, но легкие блестящие нити привлекают животных больше других предметов из-за их подвижности. Кошки любят охотиться на "цепочки", собаки часто пытаются их жевать — и именно в этот момент происходит проглатывание.

Опасность заключается в следующем:

  • мишура действует как длинное инородное тело, запутываясь в кишечнике;
  • она может вызвать непроходимость, требующую срочной операции;
  • симптомы часто проявляются не сразу, что усложняет диагностику;
  • рвота, отказ от еды и вялость — типичные признаки таких осложнений.

Владельцам важно понимать: любые блестящие нити, ленточки и праздничные элементы, похожие на мишуру, должны находиться вне зоны доступа. Даже маленький проглоченный фрагмент способен привести к тяжёлым последствиям.

Почему праздничный стол также представляет опасность

Новогодний вечер редко обходится без обилия еды, и многие питомцы получают лакомства "из добрых побуждений". Однако пища, подходящая человеку, часто совершенно не подходит животному. Праздничные блюда — солёные, жирные, копчёные — вызывают у питомцев не только расстройство пищеварения, но и серьёзные отравления.

К опасным продуктам относятся:

  • колбасы и копчёности;
  • салаты с майонезом;
  • рыба и блюда со специями;
  • кости, которые могут повредить желудок или кишечник.

Отравление сопровождается симптомами, очень похожими на признаки кишечной непроходимости — рвотой, слабостью, отказом от еды. Поэтому самостоятельно лечить питомца нельзя: только ветеринар может точно определить состояние животного и назначить правильное лечение.

Как защитить питомца в период праздников

Новогодний вечер — время, когда в доме появляется много новых предметов, и внимательность владельцев особенно важна. Чтобы животное чувствовало себя комфортно и не подвергалось риску, стоит учитывать простые, но ключевые рекомендации.

Во-первых, стоит исключить доступ к мишуре, дождю и мелким игрушкам. Во-вторых, важно следить, чтобы животное не тянулось к тарелкам на столе и не подбирало остатки еды с пола. Наконец, необходимо соблюдать режим наблюдения: если питомец ведёт себя необычно, важно обратиться к специалисту без промедления.

Правильная подготовка к празднику снижает вероятность неприятностей и помогает наслаждаться атмосферой без страха за здоровье пушистого друга.

Декоративные предметы и праздничная еда

Новогодние опасности условно делятся на две большие группы — декоративные и пищевые. Они отличаются по типу воздействия, но одинаково опасны.

Декор:

  • попадает в организм целыми фрагментами;
  • вызывает механическую непроходимость;
  • требует немедленного хирургического вмешательства;
  • симптомы нарастают постепенно.

Еда:

  • действует токсически;
  • повреждает пищеварительный тракт;
  • может спровоцировать панкреатит;
  • симптомы проявляются быстрее.

Такое сравнение помогает владельцам осознать: в период праздников риск исходит не только от украшений, но и от обильного стола.

Плюсы и минусы праздничного украшения дома, если есть питомец

Новогодний декор создаёт настроение, но для владельцев животных важно учитывать его влияние на безопасность.

Положительные стороны:

  • украшение дома делает праздник более ярким;
  • многие предметы можно выбрать в безопасных вариациях;
  • современные LED-гирлянды снижают риск ожогов и травм.

Негативные стороны:

  • мелкие детали привлекают животных и могут быть проглочены;
  • хрупкие игрушки разбиваются и вызывают порезы;
  • мишура и дождь создают опасность непроходимости;
  • запахи еды на столе усиливают риск пищевых отравлений.

Выбирая декор, важно учитывать поведение питомца и его возраст: молодые животные особенно склонны к экспериментам.

Советы по безопасному украшению дома

  1. Убирайте мишуру, дождь и лёгкие гирлянды повыше, чтобы животное не могло до них добраться.
  2. Выбирайте пластиковые ёлочные игрушки вместо стеклянных.
  3. Используйте прочные крепления на ветках ели или искусственного дерева.
  4. Не оставляйте питомца без присмотра в комнате с праздничным декором.
  5. Не позволяйте животному подбирать еду со стола и пола.
  6. Следите, чтобы мусорное ведро было закрыто — это снизит риск доступа к остаткам пищи.
  7. При первых тревожных симптомах обращайтесь к ветеринару.

Вопросы о новогодних рисках для животных

Что делать, если собака или кошка проглотила мишуру?

Немедленно обратиться к ветеринару. Попытки вызвать рвоту дома могут усложнить ситуацию.

Можно ли давать питомцу "чуть-чуть" новогодних блюд?

Нет. Даже маленькие порции копчёной, жирной или солёной пищи могут вызвать тяжёлые реакции.

Как понять, что у животного непроходимость?

Характерные признаки — многократная рвота, вялость, отказ от еды, болезненность живота.

Опасны ли электрические гирлянды?

Да, если питомец склонен грызть провода. Лучше выбирать модели с защитными шнурами или размещать их в недоступных местах.

Можно ли оставлять питомца одного с ёлкой?

Желательно избегать этого. Если оставить животное без присмотра, оно может уронить дерево, проглотить украшения или получить травму.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
