Элитные скакуны стали заложниками: новый документ обрекает животных на мучительный финал

Новые правила доступа создают риски для здоровья лошадей — представитель Зубкова
Зоосфера

На ростовском ипподроме лошади формально остаются в конюшнях, но правила доступа к ним меняются так, что конники говорят о рисках для животных. По словам представителей коневладельцев, вместо переговоров люди получили документ с новыми требованиями, которые на практике могут осложнить ежедневный уход и тренировки.

конь
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
конь

Что произошло после срока "освободить конюшни"

Собственник ростовского ипподрома ранее предупреждал коневладельцев о необходимости освободить конюшни до 28 ноября. Однако, как утверждают конники, вывезти лошадей оказалось некуда, поэтому они продолжают стоять на своих местах и после указанной даты.

Представитель конников Дона Надежда Зубкова рассказала, что от имени собственника на связь никто не выходил. Вместо этого, по словам собеседницы, арендатор направил то, что коневладельцы называют "отвратительным документом", где изложены обновлённые условия. В распоряжении редакции, как отмечается, имеется соответствующая бумага.

Документ от арендатора и новые ограничения

В документе указано, что арендатор — ООО "Малюгина 2" — напомнил о прекращении договора. Также сообщается, что с 29 ноября у коневладельцев отсутствуют основания для пользования арендованными помещениями. Отдельным пунктом конников предупредили, что с 1 декабря на ипподроме будут отсутствовать сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения лошадей.

Дополнительно прописано, что с 8 по 12 декабря в арендованных помещениях планируется дезинфекция. При этом доступ к лошадям, согласно условиям, может осуществляться только при предоставлении документов: паспортов на лошадей, сертификатов на корм, а также графика "тренировок и кормления лошадей для запуска обслуживающего персонала". Конники трактуют это как существенное сужение круга людей, которые могут оперативно ухаживать за животными.

Почему конники называют условия опасными для животных

По словам Зубковой, ключевой вопрос — кто именно сможет подойти к лошади и в каком режиме.

"То есть к лошади теперь может подойти только коневладелец — с паспортом лошади? Нужно понимать, что коневладелец не сидит в Ростове, он может находиться в любой точке мира. Получается, что собственник ипподрома ограничил проход тренера и коневода к лошади?", — недоумевает Надежда Зубкова.

Коневладельцы считают, что подобный порядок неизбежно приведёт к опасному состоянию у лошадей. Их аргумент строится на том, что регулярный доступ тренера и коневода — часть повседневного процесса содержания: работа с лошадью, контроль кормления и режима, наблюдение за состоянием. При ограничениях, описанных в документе, оперативность такого ухода, по мнению конников, может снизиться, как сообщает rostovgazeta.ru.

Параллельно — ожидание решения по статусу и планы по развитию коневодства

Зубкова уточняет, что сейчас многие ожидают решения по статусу выявленного объекта культурного наследия ипподрома. Одновременно, как сообщает представитель конников, в донском Минсельхозе прошло собрание, посвящённое разработке стратегии развития коневодства в Ростовской области на ближайшие пять лет.

На встрече, по словам Зубковой, обсуждали преобразование племенного хозяйства, создание конноспортивных школ и развитие иппотерапии. Также ожидается, что развитие получит ветеринария: будущим зоотехникам и ветеринарам смогут предоставлять площадки для практики, с перспективой возобновления специальностей, относящихся к коневодству.

"В рамках стратегии будут преобразовывать племенное хозяйство, создавать конноспортивные школы, иппотерапию. Также ожидается, что развитие получит и ветеринария. Например, будущим зоотехникам и ветеринарам смогут предоставлять площадки для практики, возобновляя специальности, относящиеся к коневодству. Это очень здорово, что Минсельхоз занялся вопросами популяризации коневодства", — рассказывает Зубкова.

Собеседница добавляет, что конников пригласили на собрание, чтобы при разработке стратегии "ничего не упустить".

"Радует, что Минсельхоз не закрывает глаза на проблемы, а делает то, что может сегодня делать в рамках своих полномочий", — резюмирует Надежда Зубкова.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
