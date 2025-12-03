Если бы пришельцы держали питомцев, они выглядели бы так: 7 пород собак с фантастической внешностью

В мире существует всего 7 официальных пород голых собак — Kodami

Голые породы собак всегда вызывали особый интерес благодаря необычному внешнему виду и древним корням, связанным с культурами Центральной и Южной Америки. Их история уходит на тысячи лет назад, а разнообразие пород шире, чем принято считать. Среди них встречаются не только мексиканский ксолоитцкуинтли и китайская хохлатая собака, но и редкие разновидности из Индии, Эквадора и Аргентины. Об этом сообщает Kodami.

Фото: pixabay.com by joseltr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аргентинский дог

Почему существуют собаки без шерсти

У большинства пород отсутствие шерсти объясняется генетической мутацией — аутосомно-доминантной триходонтодисплазией. Этот ген влияет не только на рост волос, но и на формирование зубов: у многих представителей голых пород отсутствуют премоляры или развиваются укороченные зубные ряды. Такие собаки нередко сталкиваются с повышенным слезотечением, небольшими аномалиями век или отсутствием ресниц.

Археологические находки свидетельствуют, что первые собаки без шерсти жили рядом с людьми уже в III веке нашей эры. Их изображали на керамике, хоронили вместе с хозяевами и считали особенными. Более современные породы, такие как американский безволосый терьер, были созданы человеком искусственно, с помощью селекции голых щенков из обычных помётов.

Следует помнить, что отсутствие шерсти не делает собаку гипоаллергенной. Аллергия чаще возникает на эпителий, слюну и кожный секрет, поэтому даже породы без шерсти могут вызывать реакцию.

Семь пород голых собак и их особенности

Xoloitzcuintle — мексиканская голая собака

Xoloitzcuintle считается самой древней и известной породой в этой группе. Корни ксоло уходят в эпоху ацтеков, где эти собаки сопровождали людей и считались священными. Сегодня это энергичная собака-компаньон, которая сохраняет черты "примитивных" пород: любовь к бегу, склонность к охоте и недоверие к шумным городским местам.

Преобладающие мотивы: кинестетические, хищные, аффилированные, защитные.

Jonangi — индийская порода без шерсти

Редкая голая собака из Андхра-Прадеш, не признанная международными организациями. Jonangi веками использовали в охоте, поэтому она отличается высокой активностью, способностью к длительным пробежкам и выраженным инстинктом преследования.

Преобладающие мотивы: кинестетические, хищные, разведочные.

Голая собака Эквадора

Одна из самых редких пород, сохранившихся на полуострове Санта-Элена. Её упоминания обнаружены в артефактах возрастом около 4000 лет. Порода считается родственницей перуанской голой собаки, но отличается более коротким хвостом и светлой кожей. Из-за ограниченного числа особей описать её поведенческий профиль сложно.

Преобладающие мотивы: данных недостаточно.

American Hairless Terrier — американский безволосый терьер

Эта порода появилась сравнительно недавно — из помёта крысиного терьера, где родилась единственная голая щенячка по имени Жозефина. Позднее её потомство закрепило ген без шерсти. Порода активная, умная, бдительная, но требует деликатного ухода из-за ограниченной генетической базы.

Преобладающие мотивы: конкурентные, хищные, разведочные, защитные.

Аргентинская голая собака (Pila)

Распространена преимущественно на севере Аргентины и встречается крайне редко. Эти собаки осторожны, привязаны к владельцу, не любят толпы и предпочитают природные пространства городским условиям.

Преобладающие мотивы: хищные, защитные, аффилированные.

Perro sin pelo del Perú — перуанская голая собака

Национальное достояние Перу и одна из древнейших известных голых пород. Существуют три размерных варианта — малый, средний и крупный. Порода подвижная, быстрая, недоверчивая к незнакомцам и чувствительно реагирует на переполненные места.

Преобладающие мотивы: хищные, исследовательские, защитные, патрульные.

Chinese Crested Dog — китайская хохлатая собака

Одна из самых распространённых безволосых пород. Имеет две формы: полностью без шерсти и пуддер-пафф, у которой растут мягкие пучки на лапах, голове и хвосте. Исторически происходила не из Китая, а из Африки, но китайские торговцы распространили породу по миру.

Преобладающие мотивы: кинестетические, территориальные, хищные, аффилированные.

Плюсы и минусы пород без шерсти

Преимущества:

необычный внешний вид и древняя история;

минимальная линька;

возможность отслеживать состояние кожи и раннее выявление проблем;

сильная привязанность к владельцу у большинства пород.

Недостатки:

чувствительность к холоду и перегреву;

необходимость заботы о коже и защите от солнца;

возможные стоматологические проблемы;

выраженные инстинкты, требующие правильного воспитания.

Как ухаживать за голыми собаками

Отсутствие шерсти делает таких собак особенно уязвимыми.

Кожа требует регулярного увлажнения и защиты от солнца. В холодное время необходима одежда — комбинезон или тёплая куртка. В жару нельзя оставлять собаку на солнце надолго. Зубы нужно чистить чаще, чем у других пород, из-за генетических особенностей. Важно избегать царапин и повреждений кожи, поскольку она более тонкая. Поведенческая работа необходима, чтобы направить сильные инстинкты в безопасное русло. Раз в год следует проходить ветосмотр, уделяя внимание коже, зубам и зрению.

Популярные вопросы о породах собак без шерсти

Голые собаки подходят аллергикам?

Не всегда. Аллергия чаще возникает на слюну и эпителий, а не на шерсть.

Можно ли держать голую собаку в холодном климате?

Да, но только при условии защиты от холода и правильной одежды.

Какая голая порода самая древняя?

Мексиканская голая собака считается одной из старейших, её следы обнаружены в захоронениях ацтеков.

Какой уход важнее всего?

Защита кожи и уход за зубами — две ключевые точки.