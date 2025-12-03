Южный океан заговорил: что за создания всплыли там, где миллионы лет царила тишина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Антарктиде произошло открытие, которого учёные не ожидали даже после десятилетий исследований. Во время экспедиции специалисты обнаружили водных животных, ранее не известных биологии, что стало одним из самых ярких событий в современной морской науке. Находка удивила исследовательское сообщество и дала повод пересмотреть масштабы жизни в Южном океане. Об этом сообщает emporiomontello. it.

Морское дно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морское дно

Какие существа обнаружили исследователи

Антарктида остаётся одним из наименее изученных регионов планеты, и каждая научная миссия здесь может принести открытия, расширяющие представление о жизни в экстремальных условиях. Экспедиция под руководством профессора Университета Джеймса Кука Яна Стругнелла продемонстрировала, насколько разнообразна морская биота подо льдами.

По словам учёного, команда собрала множество организмов, включая виды, которые, вероятно, никогда раньше не фиксировались. Среди обнаруженных существ особенно выделяются морские свиньи, морские пауки, морские бабочки, осьминоги, морские звёзды и различные мелкие ракообразные. Некоторые из них поразили исследователей необычной анатомией и поведением.

"Мы собрали большое разнообразие морских организмов и, возможно, некоторые виды, новые для науки", — отметил руководитель исследования Ян Стругнелл.

Одним из самых впечатляющих открытий стала морская бабочка — крошечное существо, похожее на летящую в воде улитку. Команда смогла наблюдать её в условиях корабельного контейнера и впервые увидеть, как она откладывает яйца.

"Команда очень рада иметь это маленькое существо, наблюдать за ним и заботиться о нём, чтобы оно раскрыло все секреты, которые оставались скрытыми до сих пор", — рассказала специалист Австралийской Антарктической программы Лаура Эрраис Боррегеро.

Экспедиция, которая привела к открытиям

Исследователи провели 60 дней в Южном океане, путешествуя на ледоколе RSV Nuyina. Первоначальная цель миссии заключалась в изучении последствий повышения температуры океана и состояния ледника Денман, который за последние десятилетия отступил на несколько километров и продемонстрировал рекордно быстрое таяние.

Учёные стремились понять, какое количество тепла поступает под шельфовые ледники и как океанические процессы влияют на их устойчивость. Однако, погружаясь в исследование климатических изменений, команда неожиданно столкнулась с уникальными представителями морской фауны.

Открытия стали важным шагом в изучении глубоководных регионов, куда человек добирается крайне редко. Южный океан остаётся территорией, где древние эволюционные линии могли сохраниться в неизменном виде на протяжении миллионов лет.

Новые данные о трёх уникальных видах

Среди обнаруженных существ учёные выделили три особенно интересных вида, два из которых давно известны науке, но редко встречаются, а один не имеет официального научного названия.

Морская свинья (Protelpidia murrayi)

Эти животные относятся к группе морских огурцов и обитают в глубоководных районах океана. Они живут на глубине около 400-900 метров у континентального шельфа Антарктиды. Тело морской свиньи мягкое и желеобразное, размеры колеблются от 4 до 15 сантиметров. Организмы не имеют глаз и адаптированы к почти полному отсутствию света.

Морская бабочка (Clio pyramidata)

Морская бабочка — вид плавучей морской улитки. Во время движения она создаёт впечатление полёта, "махая" плавниками, похожими на крылышки. Команда впервые наблюдала её размножение: пойманный образец отложил яйца в контейнере на борту корабля, что позволило изучить ранние этапы развития.

Морской паук

Несмотря на название, это не настоящий паук, а крупный морской членистоногий. Размер взрослой особи может достигать половины метра. У него длинные тонкие конечности, напоминающие ножки краба, и необычное строение тела, адаптированное к жизни в холодных водах.

Как учёные нашли нефритовый айсберг

Помимо новых видов исследователи обнаружили редкий айсберг необычного нефритового оттенка. Голубовато-зелёный цвет вызван высоким содержанием железа в его структуре. Профессор Дельфина Ланнузель объяснила, что соединения железа поглощают часть спектра солнечного света, создавая характерный окрас. Такие айсберги встречаются очень редко и служат ценным объектом для изучения процессов формирования льда.

Почему Антарктида остаётся малоизученной

Антарктида не случайно считается самым закрытым для человека континентом. С 1961 года действует Договор об Антарктике, запрещающий военную деятельность и устанавливающий территорию как международную научную зону. Позднее, с ростом интереса к природным ресурсам, были усилены экологические меры защиты.

Однако Южный океан, окружающий континент, не имеет такого же уровня охраны. Поэтому многие экспедиции, направленные на изучение морской фауны, ведутся в условиях, где хрупкие экосистемы могут оказаться под угрозой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
