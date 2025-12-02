Хуже саранчи: милый питомец оказался самым опасным хищником Земли

Свободно гуляющая кошка для многих — просто любимец с характером, который иногда исчезает за дверью и возвращается довольным. Но для природы такой "прогулочный формат" может означать регулярного охотника, способного менять жизнь вокруг даже без намерения навредить. Новая крупная сводка исследований показала, насколько широким бывает кошачий рацион и какие виды оказываются под особым риском.

Кого именно изучали и почему речь не только о бездомных животных

В центре внимания ученых оказались свободно гуляющие кошки: представители вида Felis catus, у которых есть доступ на улицу — с хозяевами или без них. Такой подход важен, потому что в разных странах "домашняя кошка" может жить совершенно по-разному: где-то почти всегда в помещении, а где-то — большую часть времени во дворах, в парках и на окраинах.

"Одомашненные более 9000 лет назад, Felis catus вместе с людьми расселились на большей части земного шара. Сегодня кошки обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и сотнях островов, что делает их одним из самых распространенных видов на планете", — говорится в исследовании.

Авторы отмечают, что из-за такого повсеместного распространения кошки во многих местах стали заметным фактором давления на местные экосистемы. Особенно это проявляется там, куда животных завозил человек и где у местных видов не было "опыта" сосуществования с таким хищником.

Как ученые собрали данные и что нашли в литературе

Команда из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии решила подойти к теме максимально системно. По ключевым словам исследователи собрали научные публикации, вышедшие до мая 2021 года, где упоминались данные о рационе кошек и видах добычи. В итоговую подборку вошли 533 уникальные работы — от статей и книг до диссертаций и отчетов различных организаций.

После обобщения выяснилось, что свободно гуляющие Felis catus поедают как минимум 2084 вида животных. При этом состояние 347 видов — почти 17% от списка — вызывает беспокойство с точки зрения сохранности. Авторы подчеркивают, что оценка, вероятно, осторожная: в ряде регионов, включая многие части Африки, подобные данные собирают реже, и реальная картина может быть шире.

Что чаще всего попадает в добычу: не только птицы

По суммарным данным, заметную долю кошачьего рациона составляют птицы — 47,07%. В литературе описано, что кошки употребляют в пищу 981 вид пернатых. Далее следуют рептилии (463 вида, или 22,22%), млекопитающие (431 вид, 20,68%), насекомые (119 видов, 5,71%) и земноводные (57 видов, 2,74%).

Чтобы показать масштаб, исследователи отдельно отметили широту охоты по крупным группам животных: добыча кошек охватывает примерно 9% известных птиц, 6% млекопитающих и 4% рептилий. Такой разброс указывает не на "специализацию", а на способность адаптироваться к разным условиям — от городских кварталов до островных экосистем.

Почему в списке встречаются "невозможные" размеры добычи

Большинство видов, на которых охотятся кошки, невелики: у 97% добычи масса взрослой особи не превышает пяти килограммов. Но в научных источниках попадались и более крупные примеры — эму, зеленая морская черепаха и даже домашняя корова. Здесь важно уточнение самих авторов: речь шла о ситуациях, когда крупные животные становились добычей в виде детенышей или падали, а не о том, что кошка "побеждает" взрослую корову или огромную черепаху.

Этот момент хорошо показывает, как осторожно стоит читать сенсационные пересказы. Научная логика в таких случаях проста: фиксируется факт потребления, но причина может быть разной — охота, находка трупа, случайная возможность.

Почему статья не дает готовых "рецептов"

В работе нет списка рекомендаций, как решать "кошачью проблему". Авторы концентрируются на том, чтобы собрать и структурировать данные, которые могут быть полезны экологам, практикующим специалистам и политикам. В комментарии NPR один из авторов Кристофер Лепчик пояснил, что целью исследования было "просто помочь проинформировать об этом экологов, практикующих специалистов и политиков". Также он отметил, что у него есть кошка, но он не выпускает ее из дома.

Смысл такого подхода понятен: прежде чем спорить о мерах, важно согласовать язык и масштаб проблемы — сколько видов задействовано, где пробелы в исследованиях, какие группы животных страдают чаще.

Сравнение: кошка на самовыгуле и кошка в помещении

Выбор формата содержания — не только вопрос удобства, но и того, как питомец взаимодействует с внешней средой.

Самовыгул (свободный доступ на улицу). Кошка получает больше стимулов и движения, но при этом возрастает вероятность охоты, контактов с дикой фауной и влияния на местные виды, особенно на птиц и рептилий. Содержание в помещении. Снижает вероятность прямого воздействия на экосистемы, но требует продуманного домашнего "ландшафта": когтеточки, игрушки, интерактивные занятия, чтобы у животного была активность. Компромиссные варианты. В некоторых семьях используют контролируемый выгул на шлейке, закрытые дворы или защитные решения для балкона и окна — чтобы кошка оставалась активной, но не превращалась в неконтролируемого охотника.

Плюсы и минусы контролируемого выгула и ограничений

Ограничивать прогулки многим кажется жестко, но у этого есть и практические, и поведенческие стороны.

Плюсы:

Меньше шансов, что кошка будет регулярно охотиться на птиц, ящериц, мелких млекопитающих и насекомых. Проще следить за безопасностью питомца: риск травм, конфликтов с другими животными и неприятных "подарков" домой обычно ниже. У владельца появляется больше контроля над привычками кошки и ее режимом активности.

Минусы:

Нужно вкладываться в обогащение среды: игрушки, места для лазания, занятия, чтобы скука не превращалась в разрушительное поведение. Не всем кошкам легко перестроиться, если самовыгул был нормой: требуется время и терпение. Появляются организационные вопросы — от шлейки до продуманной безопасности окон и балконов.

Как снизить кошачье воздействие на природу

Оцените привычки питомца: приносит ли он добычу, где гуляет, в какое время активнее всего. Сократите периоды свободного выгула, если они есть, и попробуйте контролируемые сценарии: шлейка или закрытая территория. Обеспечьте домашнюю активность: игры "на добычу", лазалки, когтеточки, кормушки-головоломки, чтобы охотничье поведение получало безопасный выход. Продумайте экипировку и быт: удобная шлейка, переноска, безопасные сетки на окна и балкон — это снижает риск побегов и случайных охотничьих вылазок. Если кошка тревожится или становится агрессивной при изменении режима, корректируйте нагрузку постепенно и опирайтесь на поведенческие практики, а не на резкие запреты.

Популярные вопросы о влиянии кошек на биоразнообразие

Почему ученые считают свободно гуляющих кошек отдельной проблемой?

Потому что доступ на улицу делает кошку активным хищником в реальной экосистеме. В исследованиях фиксируют именно факты потребления разных видов, а не "намерения" животного.

О каких группах животных чаще всего идет речь?

По обобщенным данным лидируют птицы, затем рептилии и млекопитающие. Насекомые и земноводные встречаются реже, но тоже входят в рацион.

Если кошка приносит добычу редко, значит, угрозы нет?

Не обязательно. Кошка может съедать добычу на улице или охотиться эпизодически, но на уязвимых территориях даже такой вклад бывает заметным. На итоговое влияние сильно влияет местный контекст: островные экосистемы и редкие виды обычно чувствительнее.

Что лучше для кошки: полный запрет улицы или компромисс?

Единого ответа нет: многое зависит от характера животного и условий дома. Часто работает вариант, когда кошка получает активность и стимулы в помещении и при этом не имеет неконтролируемого доступа к дикой природе.