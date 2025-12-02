Хуже саранчи: милый питомец оказался самым опасным хищником Земли

Свободно гуляющая кошка для многих — просто любимец с характером, который иногда исчезает за дверью и возвращается довольным. Но для природы такой "прогулочный формат" может означать регулярного охотника, способного менять жизнь вокруг даже без намерения навредить. Новая крупная сводка исследований показала, насколько широким бывает кошачий рацион и какие виды оказываются под особым риском.
В центре внимания ученых оказались свободно гуляющие кошки: представители вида Felis catus, у которых есть доступ на улицу — с хозяевами или без них. Такой подход важен, потому что в разных странах "домашняя кошка" может жить совершенно по-разному: где-то почти всегда в помещении, а где-то — большую часть времени во дворах, в парках и на окраинах.
"Одомашненные более 9000 лет назад, Felis catus вместе с людьми расселились на большей части земного шара. Сегодня кошки обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и сотнях островов, что делает их одним из самых распространенных видов на планете", — говорится в исследовании.
Авторы отмечают, что из-за такого повсеместного распространения кошки во многих местах стали заметным фактором давления на местные экосистемы. Особенно это проявляется там, куда животных завозил человек и где у местных видов не было "опыта" сосуществования с таким хищником. Об этом сообщает Naked Science.
Команда из США, Франции, Новой Зеландии и Австралии решила подойти к теме максимально системно. По ключевым словам исследователи собрали научные публикации, вышедшие до мая 2021 года, где упоминались данные о рационе кошек и видах добычи. В итоговую подборку вошли 533 уникальные работы — от статей и книг до диссертаций и отчетов различных организаций.
После обобщения выяснилось, что свободно гуляющие Felis catus поедают как минимум 2084 вида животных. При этом состояние 347 видов — почти 17% от списка — вызывает беспокойство с точки зрения сохранности. Авторы подчеркивают, что оценка, вероятно, осторожная: в ряде регионов, включая многие части Африки, подобные данные собирают реже, и реальная картина может быть шире.
По суммарным данным, заметную долю кошачьего рациона составляют птицы — 47,07%. В литературе описано, что кошки употребляют в пищу 981 вид пернатых. Далее следуют рептилии (463 вида, или 22,22%), млекопитающие (431 вид, 20,68%), насекомые (119 видов, 5,71%) и земноводные (57 видов, 2,74%).
Чтобы показать масштаб, исследователи отдельно отметили широту охоты по крупным группам животных: добыча кошек охватывает примерно 9% известных птиц, 6% млекопитающих и 4% рептилий. Такой разброс указывает не на "специализацию", а на способность адаптироваться к разным условиям — от городских кварталов до островных экосистем.
Большинство видов, на которых охотятся кошки, невелики: у 97% добычи масса взрослой особи не превышает пяти килограммов. Но в научных источниках попадались и более крупные примеры — эму, зеленая морская черепаха и даже домашняя корова. Здесь важно уточнение самих авторов: речь шла о ситуациях, когда крупные животные становились добычей в виде детенышей или падали, а не о том, что кошка "побеждает" взрослую корову или огромную черепаху.
Этот момент хорошо показывает, как осторожно стоит читать сенсационные пересказы. Научная логика в таких случаях проста: фиксируется факт потребления, но причина может быть разной — охота, находка трупа, случайная возможность.
В работе нет списка рекомендаций, как решать "кошачью проблему". Авторы концентрируются на том, чтобы собрать и структурировать данные, которые могут быть полезны экологам, практикующим специалистам и политикам. В комментарии NPR один из авторов Кристофер Лепчик пояснил, что целью исследования было "просто помочь проинформировать об этом экологов, практикующих специалистов и политиков". Также он отметил, что у него есть кошка, но он не выпускает ее из дома.
Смысл такого подхода понятен: прежде чем спорить о мерах, важно согласовать язык и масштаб проблемы — сколько видов задействовано, где пробелы в исследованиях, какие группы животных страдают чаще.
Выбор формата содержания — не только вопрос удобства, но и того, как питомец взаимодействует с внешней средой.
Самовыгул (свободный доступ на улицу). Кошка получает больше стимулов и движения, но при этом возрастает вероятность охоты, контактов с дикой фауной и влияния на местные виды, особенно на птиц и рептилий.
Содержание в помещении. Снижает вероятность прямого воздействия на экосистемы, но требует продуманного домашнего "ландшафта": когтеточки, игрушки, интерактивные занятия, чтобы у животного была активность.
Компромиссные варианты. В некоторых семьях используют контролируемый выгул на шлейке, закрытые дворы или защитные решения для балкона и окна — чтобы кошка оставалась активной, но не превращалась в неконтролируемого охотника.
Ограничивать прогулки многим кажется жестко, но у этого есть и практические, и поведенческие стороны.
Меньше шансов, что кошка будет регулярно охотиться на птиц, ящериц, мелких млекопитающих и насекомых.
Проще следить за безопасностью питомца: риск травм, конфликтов с другими животными и неприятных "подарков" домой обычно ниже.
У владельца появляется больше контроля над привычками кошки и ее режимом активности.
Нужно вкладываться в обогащение среды: игрушки, места для лазания, занятия, чтобы скука не превращалась в разрушительное поведение.
Не всем кошкам легко перестроиться, если самовыгул был нормой: требуется время и терпение.
Появляются организационные вопросы — от шлейки до продуманной безопасности окон и балконов.
Оцените привычки питомца: приносит ли он добычу, где гуляет, в какое время активнее всего.
Сократите периоды свободного выгула, если они есть, и попробуйте контролируемые сценарии: шлейка или закрытая территория.
Обеспечьте домашнюю активность: игры "на добычу", лазалки, когтеточки, кормушки-головоломки, чтобы охотничье поведение получало безопасный выход.
Продумайте экипировку и быт: удобная шлейка, переноска, безопасные сетки на окна и балкон — это снижает риск побегов и случайных охотничьих вылазок.
Если кошка тревожится или становится агрессивной при изменении режима, корректируйте нагрузку постепенно и опирайтесь на поведенческие практики, а не на резкие запреты.
Потому что доступ на улицу делает кошку активным хищником в реальной экосистеме. В исследованиях фиксируют именно факты потребления разных видов, а не "намерения" животного.
По обобщенным данным лидируют птицы, затем рептилии и млекопитающие. Насекомые и земноводные встречаются реже, но тоже входят в рацион.
Не обязательно. Кошка может съедать добычу на улице или охотиться эпизодически, но на уязвимых территориях даже такой вклад бывает заметным. На итоговое влияние сильно влияет местный контекст: островные экосистемы и редкие виды обычно чувствительнее.
Единого ответа нет: многое зависит от характера животного и условий дома. Часто работает вариант, когда кошка получает активность и стимулы в помещении и при этом не имеет неконтролируемого доступа к дикой природе.
