Учебники биологии лгали нам годами: красота в природе — это результат ошибки, а не идеального плана

Некодирующая ДНК управляет узорами на крыльях бабочек — Science

Удивительное разнообразие узоров на крыльях бабочек долгое время считалось одним из самых загадочных явлений в эволюции насекомых. Несмотря на стремительное развитие генетики, учёным требовались десятилетия, чтобы объяснить, какие именно участки генома управляют формированием цветовых полос, пятен и переходов. Новое масштабное исследование показало: ключ к этому многообразию скрывается не в белок-кодирующих генах, а в старых некодирующих участках ДНК, которые раньше считались "мусорными".

Фото: commons.wikimedia.org by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бабочка

Как возникла загадка узоров бабочек

Интерес к крыльям бабочек существует с древности: они привлекали людей яркостью, симметрией и тонкостью структуры. Современная наука подтверждает, что это один из самых эволюционно успешных отрядов насекомых, насчитывающий более 150 тысяч описанных видов. Многие из них известны по ископаемым находкам, а ещё больше предстоит открывать. Об этом сообщает Science.

Несмотря на внешнее разнообразие, все представители отряда имеют один общий признак — крылья, покрытые хрупкими чешуйками. Именно они создают цвет и рисунок, используя пигменты, интерференцию света и микроструктуры поверхности. Биологи давно предполагали, что узоры не случайны и должны формироваться под управлением определённых генетических механизмов.

Первые гипотезы сводились к тому, что за узоры отвечают несколько ключевых генов, а различия между видами возникают из-за мутаций в этих генах. Однако дальнейшие исследования показали, что сами белок-кодирующие гены слишком консервативны и редко меняются. Это подтолкнуло учёных искать источник разнообразия в некодирующих областях генома.

Новые данные: роль древних регуляторных участков ДНК

Долгое время некодирующие последовательности воспринимались как балласт, не участвующий в синтезе белков. Однако современные исследования доказали: такие участки регулируют работу генов, влияют на развитие тканей, поддерживают структуру хромосом и ускоряют эволюционные изменения.

Исследователи сосредоточили внимание на некодирующих "переключателях" — регуляторных элементах, которые активируют или подавляют работу конкретных генов. Для изучения механизмов окраски они выбрали пять видов бабочек семейства нимфалид, одного из крупнейших в мире, включающего более шести тысяч видов.

Учёные с помощью технологии CRISPR-Cas поочерёдно отключали 46 некодирующих участков ДНК, наблюдая за изменениями узоров. Оказалось, что почти все эти элементы связаны с геном WntA — одним из главных регуляторов формирования полос и линий на крыльях.

Для четырёх видов, включая Junonia coenia, Vanessa cardui, Heliconius himera и Agraulis vanillae, функции этих регуляторных элементов оказались общими. Это означает, что они сформировались у общего предка и сохранялись в течение миллионов лет.

У бабочки-монарха, напротив, один из стандартных регуляторов отсутствует, что привело к особенному механизму управления геном WntA. Такая вариативность объясняет, почему у разных видов появляются уникальные орнаменты.

Механизм формирования узоров: единый план и множество переключателей

Ранее биологи уже определили, что за цветовые переходы отвечает ген Optix, а за полосы — WntA. Однако только новое исследование позволило доказать существование "общего эволюционного плана", в котором разнообразие создаётся не изменением самих генов, а комбинацией регуляторных переключателей.

Каждый участок некодирующей ДНК работает как мини-контроллер. Одни элементы усиливают работу гена в определённом секторе крыла, другие — подавляют. В результате образуются линии, градиенты, пятна и разноцветные переходы. Старые регуляторы сохраняются у большинства видов, а новые возникают и исчезают, добавляя вариативности.

Такой механизм объясняет, почему бабочки демонстрируют невероятное разнообразие узоров, сохраняя при этом единый структурный принцип. Он же позволяет видам быстро адаптироваться к условиям среды: камуфляжные рисунки помогают прятаться от хищников, яркие пятна — предупреждать о токсичности, а контрастные линии — участвовать во взаимодействиях между особями.

Сравнение: кодирующие гены и некодирующие регуляторы

Эволюция окраски бабочек может быть понятнее через сравнение двух типов генетической информации.

Белок-кодирующие гены изменяются медленно, так как участвуют в жизненно важных процессах. Их повреждение может быть вредным.

Некодирующие участки, напротив, способны быстро меняться, создавая новые комбинации регуляции.

Мутации в кодирующих генах WntA и Optix встречаются редко, но множество мелких изменений в регуляторных областях создают огромную цветовую вариативность.

Благодаря этому механизм окраски остаётся стабильным, а внешнее разнообразие — практически неограниченным.

Такой подход объясняет, почему даже близкие виды бабочек могут выглядеть совершенно по-разному.

Плюсы и минусы регуляторной эволюции

Исследование некодирующей ДНК показывает, какие преимущества и ограничения создаёт этот механизм.

Плюсы:

высокая скорость эволюции внешнего вида;

адаптация узоров под конкретные экологические задачи;

сохранение стабильной работы ключевых генов;

возможность формирования сложных симметричных структур.

Минусы:

зависимость от множества регуляторных элементов;

возможные сбои при множественных мутациях в некодирующих областях;

необходимость точной координации работы разных участков ДНК.

Тем не менее такой путь оказался чрезвычайно успешным — бабочки одни из самых многочисленных и разнообразных насекомых на Земле.

Советы для тех, кто изучает эволюцию окраски

При анализе фенотипических признаков важно учитывать не только генетический код белков, но и регуляторные области. Для исследования паттернов окраски следует использовать методы генного редактирования, чтобы точно определить роль каждого элемента. Сравнение разных видов помогает выявить эволюционно консервативные участки ДНК. Полезно учитывать экологические функции узоров — маскировку, предупреждение, привлечение партнёров. Изучение некодирующих элементов открывает перспективы для понимания эволюционных механизмов у других групп животных.

Популярные вопросы об узорах на крыльях бабочек

1. Почему у бабочек такие разнообразные узоры?

Потому что орнамент формируется большим количеством регуляторных участков некодирующей ДНК, комбинирующихся по-разному у разных видов.

2. Участвуют ли белок-кодирующие гены в окраске?

Да, ключевые гены WntA и Optix задают основные элементы рисунка, но разнообразие создают именно регуляторные переключатели.

3. Почему некоторые виды имеют схожие узоры?

У них сохранились общие древние регуляторные элементы, появившиеся у общего предка.

4. У всех ли бабочек одинаково работает WntA?

Нет, монархи используют альтернативный механизм, так как потеряли один из стандартных регуляторов.

5. Может ли изучение некодирующей ДНК помочь в других областях биологии?

Да, такие элементы играют важную роль в эволюции, развитии и регуляции генов у многих организмов.