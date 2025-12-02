Пёс может стать угрозой даже без бойцовского прошлого: ключевой фактор, о котором умалчивают

Когда в новостях появляется сообщение о нападении собаки, внимание всегда приковано к породе. "Ротвейлер", "питбуль", "алабай" — эти слова звучат тревожно, вызывая страх и предубеждение. Но действительно ли опасность определяется породой, или всё куда сложнее? Об этом сообщает ixbt.com.
В разные эпохи "самыми опасными" называли разных собак. В 1970-х под удар попали доберманы. СМИ тиражировали миф о том, что их мозг растёт быстрее, чем череп, якобы превращая их в безумных убийц. На деле доберманы оказались умными и уравновешенными служебными собаками, отличающимися высокой обучаемостью и преданностью.
В 1980-х на место "страшных" пришли ротвейлеры. Их физическая сила и частое использование в охране породили волну сенсаций. А в 1990-х главный образ "опасной собаки" закрепился за питбулями. Запреты, судебные дела, статьи в прессе создали им репутацию безжалостных бойцов. Но зачастую под этим именем объединяли разные породы и метисов, что искажало статистику.
"Связи между породой и агрессией как таковой не доказано", — отмечает Американская ветеринарная ассоциация в отчёте 2019 года.
Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Scientific Reports, подтвердило: поведение зависит не от породы, а от множества факторов — генетики, социализации, страха и условий содержания. Ученые проанализировали более 9000 собак и пришли к неожиданному выводу: агрессия чаще проявляется у длинношерстных колли, карликовых пуделей и миниатюрных шнауцеров, чем у бойцовых пород.
Несмотря на отсутствие прямой зависимости, некоторые породы действительно обладают физическими возможностями, делающими их потенциально опасными в руках неопытного владельца.
Все эти собаки могут быть надёжными и преданными, если их воспитывают правильно. Но в руках безответственных людей сила превращается в угрозу.
Агрессия — не врождённая черта породы, а следствие ошибок человека. Специалисты выделяют несколько ключевых причин:
"Поведение животного всегда отражает опыт, который ему дал человек", — подчёркивается в отчёте Международной федерации кинологов.
Многие страны пытались регулировать ситуацию с помощью законодательных ограничений. В Великобритании запрещены питбули и тоса-ину, в Германии — стаффордширские терьеры, в Дании — ротвейлеры. Однако статистика показывает: эти меры не привели к снижению числа нападений.
Причина проста — опасными могут быть не только "запрещённые" породы. В той же Великобритании чаще всего кусают лабрадоры и бордер-колли, которых никто не считает агрессивными. Проблема не в породе, а в культуре содержания и отсутствии контроля.
При анализе поведения собак специалисты выделяют три ключевых группы факторов, влияющих на уровень опасности:
Опасной становится не порода, а комбинация этих факторов. Например, плохо социализированный пудель в состоянии стресса может укусить чаще, чем выдрессированный питбуль.
Сильные и независимые собаки, такие как алабаи, ротвейлеры и кане-корсо, требуют особого подхода.
Именно поэтому профессиональные кинологи настаивают: крупные и сильные породы должны попадать только к опытным владельцам.
Следуя этим принципам, даже самая мощная собака станет преданным защитником, а не угрозой.
Единого ответа нет. Любая собака может представлять опасность, если её воспитанием пренебрегают.
По мировой статистике — лабрадоры, бордер-колли и немецкие овчарки. Однако серьёзные травмы чаще наносят крупные собаки.
Да, при помощи профессионального кинолога и постепенной ресоциализации. Но процесс требует времени и терпения.
Большинство экспертов считают, что запреты неэффективны. Главное — ответственность владельцев и строгий контроль содержания.
