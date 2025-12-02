Пёс может стать угрозой даже без бойцовского прошлого: ключевой фактор, о котором умалчивают

Порода не влияет на уровень агрессии у собак — Американская ветеринарная ассоциация

Когда в новостях появляется сообщение о нападении собаки, внимание всегда приковано к породе. "Ротвейлер", "питбуль", "алабай" — эти слова звучат тревожно, вызывая страх и предубеждение. Но действительно ли опасность определяется породой, или всё куда сложнее? Об этом сообщает ixbt.com.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака рычит на улице

Опасность по породе: миф или закономерность

В разные эпохи "самыми опасными" называли разных собак. В 1970-х под удар попали доберманы. СМИ тиражировали миф о том, что их мозг растёт быстрее, чем череп, якобы превращая их в безумных убийц. На деле доберманы оказались умными и уравновешенными служебными собаками, отличающимися высокой обучаемостью и преданностью.

В 1980-х на место "страшных" пришли ротвейлеры. Их физическая сила и частое использование в охране породили волну сенсаций. А в 1990-х главный образ "опасной собаки" закрепился за питбулями. Запреты, судебные дела, статьи в прессе создали им репутацию безжалостных бойцов. Но зачастую под этим именем объединяли разные породы и метисов, что искажало статистику.

"Связи между породой и агрессией как таковой не доказано", — отмечает Американская ветеринарная ассоциация в отчёте 2019 года.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Scientific Reports, подтвердило: поведение зависит не от породы, а от множества факторов — генетики, социализации, страха и условий содержания. Ученые проанализировали более 9000 собак и пришли к неожиданному выводу: агрессия чаще проявляется у длинношерстных колли, карликовых пуделей и миниатюрных шнауцеров, чем у бойцовых пород.

Кто и почему попадает в чёрные списки

Несмотря на отсутствие прямой зависимости, некоторые породы действительно обладают физическими возможностями, делающими их потенциально опасными в руках неопытного владельца.

Американский питбультерьер: сильный, выносливый и решительный. Выведен для собачьих боёв, но при правильной дрессировке становится уравновешенным и послушным питомцем.

сильный, выносливый и решительный. Выведен для собачьих боёв, но при правильной дрессировке становится уравновешенным и послушным питомцем. Ротвейлер: уверенный в себе охранник, склонный к доминированию. Требует строгого, но справедливого хозяина.

уверенный в себе охранник, склонный к доминированию. Требует строгого, но справедливого хозяина. Кавказская овчарка: независимая и крайне мощная собака, изначально предназначенная для защиты стад от хищников.

независимая и крайне мощная собака, изначально предназначенная для защиты стад от хищников. Алабай (среднеазиатская овчарка): силён, смел, но упрям. Без должного воспитания способен стать неконтролируемым.

силён, смел, но упрям. Без должного воспитания способен стать неконтролируемым. Кане-корсо: итальянский мастиф с развитым охранным инстинктом и потребностью в авторитетном лидере.

итальянский мастиф с развитым охранным инстинктом и потребностью в авторитетном лидере. Тоса-ину: редкая японская порода бойцового происхождения, требующая особого подхода и опытного хозяина.

Все эти собаки могут быть надёжными и преданными, если их воспитывают правильно. Но в руках безответственных людей сила превращается в угрозу.

Почему собака становится агрессивной

Агрессия — не врождённая черта породы, а следствие ошибок человека. Специалисты выделяют несколько ключевых причин:

Социальная изоляция: отсутствие общения с людьми и другими животными приводит к страху и недоверию.

отсутствие общения с людьми и другими животными приводит к страху и недоверию. Отсутствие воспитания: даже миролюбивый щенок без правил превращается в непредсказуемого взрослого пса.

даже миролюбивый щенок без правил превращается в непредсказуемого взрослого пса. Жестокое обращение: побои и запугивание делают животное настороженным и опасным.

побои и запугивание делают животное настороженным и опасным. Провокации: часто жертвами укусов становятся дети, дразнящие или хватающие собаку.

"Поведение животного всегда отражает опыт, который ему дал человек", — подчёркивается в отчёте Международной федерации кинологов.

Почему запреты не решают проблему

Многие страны пытались регулировать ситуацию с помощью законодательных ограничений. В Великобритании запрещены питбули и тоса-ину, в Германии — стаффордширские терьеры, в Дании — ротвейлеры. Однако статистика показывает: эти меры не привели к снижению числа нападений.

Причина проста — опасными могут быть не только "запрещённые" породы. В той же Великобритании чаще всего кусают лабрадоры и бордер-колли, которых никто не считает агрессивными. Проблема не в породе, а в культуре содержания и отсутствии контроля.

Сравнение факторов риска

При анализе поведения собак специалисты выделяют три ключевых группы факторов, влияющих на уровень опасности:

Генетика: определяет темперамент и реакцию на раздражители.

определяет темперамент и реакцию на раздражители. Социализация: формирует адаптивность к людям и другим животным.

формирует адаптивность к людям и другим животным. Условия содержания: влияют на стресс и физическую активность.

Опасной становится не порода, а комбинация этих факторов. Например, плохо социализированный пудель в состоянии стресса может укусить чаще, чем выдрессированный питбуль.

Плюсы и минусы сильных пород

Сильные и независимые собаки, такие как алабаи, ротвейлеры и кане-корсо, требуют особого подхода.

Плюсы

Выдающаяся охранная интуиция.

Интеллект и способность к самостоятельным решениям.

Преданность хозяину.

Высокая физическая выносливость.

Минусы

Сложность дрессировки без опыта.

Необходимость постоянного контроля.

Склонность к территориальности.

Риск агрессии при стрессе или неправильном обращении.

Именно поэтому профессиональные кинологи настаивают: крупные и сильные породы должны попадать только к опытным владельцам.

Как воспитать уравновешенную собаку

Ранняя социализация: щенок должен привыкнуть к людям, детям и другим животным с первых месяцев жизни.

щенок должен привыкнуть к людям, детям и другим животным с первых месяцев жизни. Последовательность: правила поведения должны быть чёткими и неизменными.

правила поведения должны быть чёткими и неизменными. Дрессировка: освоение базовых команд помогает контролировать собаку даже в стрессовых ситуациях.

освоение базовых команд помогает контролировать собаку даже в стрессовых ситуациях. Физическая активность: прогулки, тренировки и игры снижают уровень тревожности.

прогулки, тренировки и игры снижают уровень тревожности. Отсутствие наказаний: агрессия в ответ на страх или боль лишь закрепляет опасное поведение.

Следуя этим принципам, даже самая мощная собака станет преданным защитником, а не угрозой.

Популярные вопросы

Какая порода считается самой опасной

Единого ответа нет. Любая собака может представлять опасность, если её воспитанием пренебрегают.

Какие породы чаще всего кусают людей

По мировой статистике — лабрадоры, бордер-колли и немецкие овчарки. Однако серьёзные травмы чаще наносят крупные собаки.

Можно ли перевоспитать агрессивного пса

Да, при помощи профессионального кинолога и постепенной ресоциализации. Но процесс требует времени и терпения.

Стоит ли запрещать опасные породы

Большинство экспертов считают, что запреты неэффективны. Главное — ответственность владельцев и строгий контроль содержания.