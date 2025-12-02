Глубины скрывали его 183 миллиона лет: древний организм раскрыл происхождение осьминогов и кальмаров

Тайна происхождения осьминогов оказалась ближе к разгадке, чем когда-либо. Исследователи расшифровали геном загадочного существа — "вампирского кальмара из ада" (Vampyroteuthis infernalis), и выяснили: этот глубоководный обитатель хранит в себе следы древнего общего предка кальмаров и осьминогов. Об этом сообщает ScienceAlert.
Редкий вид, известный под названием "вампир-кальмар из ада", оказался обладателем крупнейшего из когда-либо секвенированных геномов среди головоногих моллюсков. Его объем превышает 11 миллиардов пар оснований — более чем в два раза больше, чем у самых крупных современных кальмаров.
Геном, состоящий из гигантской смеси нуклеотидов A, T, G и C, сохранил древнюю структуру, близкую к той, что была у общего предка осьминогов и кальмаров. Несмотря на пугающее имя, Vampyroteuthis infernalis не является ни вампиром, ни настоящим кальмаром. Это уникальное существо занимает особое место в эволюционной цепочке — последний представитель древней линии, вымершей сотни миллионов лет назад.
Многие биологи считают его живым ископаемым, возраст которого оценивается примерно в 183 миллиона лет. Он унаследовал от предков рудиментарные черты и приспособления, помогающие выживать на глубине свыше 600 метров, где почти нет света и кислорода.
"Кальмар-вампир находится на стыке осьминогов и кальмаров. Его геном раскрывает глубокие эволюционные тайны того, как две разные линии могли возникнуть от одного предка.", — говорит геномист Олег Симаков из Венского университета.
Исследователи получили образец кальмара-вампира случайно: он попался в сети научного судна T/V Hokuto Токайского университета во время исследований в заливе Суруга. Анализ показал, что геном существа достигает от 11 до 14 гигабаз — абсолютный рекорд для головоногих.
Для сравнения, геном длиннопёрого прибрежного кальмара Doryteuthis pealeii составляет 4,4 гигабазы, гавайского короткохвостого Euprymna scolopes — 4,9, а у каракатицы Sepia officinalis, прежнего рекордсмена, — 5,5 гигабазы. Геномы осьминогов куда скромнее: от 2,2 до 2,7 гигабаз.
Более 60% генома кальмара-вампира состоят из повторяющихся фрагментов ДНК. Эти участки не кодируют новые белки, но многократно увеличивают общую длину цепи.
Чтобы понять, что скрывается за этим генетическим гигантизмом, ученые сравнили ДНК вампирского кальмара с геномами других головоногих — осьминогов, каракатиц и наутилусов. В исследование также включили редкий вид аргонавта Argonauta hians — осьминога с внешней раковиной.
Сравнительный анализ показал, что Vampyroteuthis infernalis, хотя и относится к восьмируким осьминогоподобным, сохранил части хромосомной структуры, свойственной десятирамым кальмарам и каракатицам.
"Вампирский кальмар сохраняет генетическое наследие, предшествующее обеим линиям — кальмаров и осьминогов", — отмечает геномист Эмесе Тот из Венского университета.
На ранних стадиях развития осьминоги обладали кальмароподобной хромосомной архитектурой, но в процессе эволюции произошли слияния и уплотнения генетических элементов. Этот процесс, называемый "слиянием со смешением", привёл к возникновению уникальных адаптаций, характерных только для осьминогов.
В то время как хромосомы вампирского кальмара почти не изменились, у осьминогов они претерпели глубокие перестройки. Это позволяет считать кальмара-вампира "живым ключом" к разгадке происхождения современных головоногих.
Учёные выделяют несколько ключевых различий между геномами головоногих моллюсков:
Таким образом, Vampyroteuthis infernalis стал уникальным свидетелем древней генетической истории, сохранившим следы сразу двух эволюционных путей.
Крупный геном не всегда означает эволюционное преимущество. Увеличение повторяющихся последовательностей замедляет деление клеток и делает генетическую систему более инертной. Однако у глубоководных существ такие особенности могут способствовать выживанию.
Исследователи предполагают, что именно баланс между этими факторами позволил вампирскому кальмару просуществовать миллионы лет без серьёзных изменений.
Он питается органическими остатками, опускающимися с верхних слоёв океана, — своеобразный "санитар" глубин.
Нет. Этот вид живёт на глубине более 600 метров, где давление и температура недостижимы для искусственных условий.
Из-за темной окраски и перепонок между щупальцами, напоминающих плащ. На деле он не имеет ничего общего с мифами о вампирах.
