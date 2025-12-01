Учебники биологии лгали нам годами: инстинкты здесь ни при чем — зверями движет ледяной расчёт

Орбитофронтальная кора помогает животным делать выводы — Neuron

8:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Порой кажется, что животные действуют исключительно по инстинктам, но реальные механизмы их поведения оказываются куда сложнее. Исследования в последние годы всё активнее показывают, что многие виды способны не только реагировать на сигналы среды, но и интерпретировать их. Это заставляет иначе взглянуть на роль когнитивных процессов в животной жизни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умная собака

Как животные делают выводы

Мир дикой природы устроен так, что выживает тот, кто умеет предугадывать угрозы или возможности. Одни виды приспосабливаются благодаря памяти, другие — благодаря умению интерпретировать сигналы, а третьи — совмещают оба подхода. Наблюдения за белками, способными распознавать, какие звуки птиц действительно сигнализируют об опасности, давно привлекали внимание биологов. Такие примеры показывают, что животные способны обновлять свои представления о происходящем, а не действуют строго по шаблону.

Недавняя работа учёных из Нью-Йоркского университета добавила к этим наблюдениям важное объяснение. Исследователи обнаружили конкретную область мозга, которая отвечает за способность формировать выводы о скрытых состояниях среды. Ею оказалась орбитофронтальная кора — структура, расположенная в передней части мозга и связанная с оценкой результата действий и прогнозированием последствий.

"Чтобы выжить, животные не могут просто реагировать на то, что их окружает. Они должны обобщать информацию и делать выводы — это когнитивный процесс, который относится к одним из самых важных и сложных операций, выполняемых нервной системой. Наши результаты углубляют понимание того, как мозг применяет усвоенные знания", — поясняет профессор Центра нейронаук NYU Кристин Константинополь.

Углублённое понимание работы орбитофронтальной коры становится особенно важным на фоне роста интереса к нейропсихиатрическим расстройствам. Снижение способности к интерпретации контекста и формированию выводов характерно для ряда заболеваний, включая биполярное расстройство и шизофрению. Поэтому новые данные могут в перспективе помочь и медицинским исследованиям.

Как устроен эксперимент с крысами

Работа, опубликованная в журнале Neuron, была построена на серии поведенческих экспериментов с лабораторными крысами. Исследователи стремились проверить, способны ли животные самостоятельно "вычислять" состояние среды, опираясь на изменяющиеся условия. Для этого грызунов обучали получать воду — важный ресурс, особенно если доступ к нему ограничен.

Крысы должны были пить из специальных портов, выдающих небольшие порции жидкости — от 5 до 80 микролитров. Эти порции распределялись по режимам: "бедный", "смешанный" и "богатый". В каждом режиме вероятность большой порции отличалась, а значит, животным приходилось оценивать, стоит ли им ждать следующего включения воды или лучше переключиться на другой источник.

Учёные предполагали, что крысы научатся делать выводы. Например, что в ситуации "бедного" состояния даже небольшая порция может быть более значимой, чем аналогичная в "богатом". Мыслительный процесс грызунов, разумеется, остаётся недоступным, но поведенческие реакции позволяют судить о стратегии.

"В бедном состоянии, если они строили выводы, они ждали бы дольше, потому что в следующей пробе они не получат больше воды — следовательно, стоит подождать. Однако в богатом состоянии 20 микролитров — это наихудший вариант, то есть он "стоит' меньше, поэтому они тратили на ожидание меньше времени", — объясняет Константинополь.

Эксперимент был вдохновлён экономическими моделями, где изучается "готовность платить". В подобных задачах людей спрашивают, какую сумму они готовы отдать за тот или иной товар. Крысы же "платили" своим временем — ожиданием.

И действительно, данные подтвердили первоначальные догадки. В "бедных" состояниях крысы дольше ожидали порции, а в "богатых" — сокращали время. Обученные животные реагировали на контекст, а контрольная группа, не получившая опыта, подобного поведения не демонстрировала. Это позволило сделать вывод: грызуны не просто ждали ресурс, а анализировали ситуацию.

Что показала проверка гипотезы

Чтобы убедиться, что ключевую роль в формировании выводов играет именно орбитофронтальная кора, учёные провели дополнительные эксперименты. Некоторым животным был нанесён контролируемый ущерб этой области мозга. После этого обученные ранее крысы переставали различать изменения условий и фактически теряли способность адекватно обновлять своё понимание вероятности награды.

Результаты подтвердили: именно орбитофронтальная кора помогает животным ориентироваться в скрытых параметрах среды. Исследователи записали активность более чем 10 тысяч нейронов, что позволило проследить, как мозг переключается между различными состояниями и как оценивает награды. Эти данные создают фундамент для дальнейших работ о когнитивной гибкости животных.

Сравнение: чем животные стратегии напоминают человеческие модели

Если взглянуть на эксперимент с позиции экономики или психологии, между поведением крыс и человеческими стратегиями можно заметить несколько параллелей.

Люди в условиях ограниченных ресурсов тоже склонны оценивать контекст и возможную будущую выгоду. Экономические модели "готовности платить" работают в сходной логике: субъект принимает решение на основе ценности результата и вероятности его получения. Животные, как и люди, используют прошлый опыт, чтобы корректировать стратегию. В обоих случаях контекст меняет восприятие награды: один и тот же объём ресурса может "стоить" по-разному.

Такое сопоставление показывает, что когнитивные механизмы, лежащие в основе выводов, распространены шире, чем считалось ранее.

Плюсы и минусы исследования

Работа NYU стала заметным вкладом в нейробиологию. Чтобы оценить её комплексно, важно учитывать несколько моментов.

Среди позитивных аспектов можно выделить:

исследование даёт прямые данные о работе орбитофронтальной коры;

дизайн эксперимента хорошо повторяем и основан на поведенческих показателях;

результаты могут быть полезны в изучении когнитивных нарушений;

параллели с экономическими моделями расширяют возможности интерпретации.

Есть и ограничения, которые важно учитывать:

результаты получены на крысах, а перенос на другие виды требует дополнительных работ;

эксперимент затрагивает лишь один тип моделей поведения;

влияние внешних факторов среды может быть шире, чем условия лаборатории;

нейронные данные пока отражают только часть активности мозга.

Советы по изучению когнитивного поведения животных

Понимание того, как животные принимают решения, может быть полезным не только учёным, но и владельцам питомцев, специалистам по дрессировке и интересующимся этологией.

Наблюдайте за поведением в разных условиях — контекст меняет реакции. Оценивайте последовательность действий: многие решения основаны на предыдущем опыте. Используйте разнообразные стимулы — звуковые, визуальные, тактильные. Отмечайте, как меняется скорость реакции в зависимости от ожидаемой "награды".

Эти шаги помогают глубже понять принципы обучения, адаптации и мотивации.

Популярные вопросы о когнитивных способностях животных

Почему важно изучать абстрактное мышление у животных?

Это помогает понять эволюционное происхождение когнитивных функций и механизмы, которые формируют поведение в меняющихся условиях.

Можно ли сравнивать мышление животных и людей?

Сравнивать можно, но аккуратно: механизмы могут быть похожими, однако уровень сложности и абстракции отличается.

Что даёт исследование орбитофронтальной коры?

Оно позволяет уточнить, какие структуры мозга участвуют в формировании выводов и как нарушения этой области связаны с психическими заболеваниями.