Зверь — франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна

В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов

Бинтуронги — одни из самых загадочных животных Азии. Внешне они напоминают смесь медведя, кошки и енота, но по происхождению принадлежат к семейству виверровых, куда входят генетты и мусанги. Их узнают по густой черной шерсти, кисточкам на ушах и крепкому хвосту, который действует как "пятая лапа". Об этом сообщает BBC Wildlife Magazine.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бинтуронг (Кошачий медведь)

Где обитают и как выглядят бинтуронги

Эти необычные млекопитающие (лат. Arctictis binturong) живут в густых тропических лесах Юго-Восточной Азии — от Индии и Непала до островов Индонезии. Международный союз охраны природы относит их к категории уязвимых видов: численность снижается из-за вырубки лесов и браконьерства.

В длину взрослый бинтуронг достигает до 95 см, а его хвост нередко равен длине тела. Вес животного варьируется от 9 до 14 кг, хотя встречаются и более крупные особи. Передвигается он медвежьей походкой, цепляется за ветви хвостом и может висеть вниз головой, что делает его великолепным акробатом лесного полога.

Хищник, который ест фрукты

Несмотря на зубы и когти настоящего хищника, бинтуронг предпочитает растительную пищу. До 70% его рациона составляют фрукты, цветы и молодые побеги. Он также поедает насекомых, яйца, мелких животных и даже падаль.

Учёные установили, что бинтуронги играют ключевую роль в экосистемах: семена, проходящие через их желудок, прорастают быстрее. Таким образом, они становятся природными "садовниками" тропических лесов, способствуя восстановлению растительности.

Почему они пахнут попкорном

Особый "фирменный аромат" — отличительная черта этих животных. Под хвостом у бинтуронгов расположены железы, выделяющие вещество, запах которого напоминает свежий попкорн. Исследования Университета Цинциннати показали, что этот аромат формируется теми же соединениями, что и у нагретых зерен кукурузы.

Учёные считают, что запах помогает животным общаться, оставлять метки и ориентироваться в густом лесу. По сути, это своеобразный химический язык бинтуронгов, позволяющий им узнавать друг друга и обозначать территорию.

Ночная жизнь и удивительный хвост

Активность бинтуронгов приходится на тёмное время суток. Днём они отдыхают в листве или дуплах деревьев, а ночью ловко передвигаются по кронам, пользуясь хвостом как страховкой. Этот хвост настолько силён, что способен удержать вес взрослого животного.

Учёные отмечают, что бинтуронг — один из немногих хищников с полноценным хватательным хвостом, наряду с опоссумами и некоторыми обезьянами.

Семейная жизнь и особенности размножения

В отличие от большинства виверровых, бинтуронги не одиночки. В дикой природе встречаются пары или семейные группы с подросшими детёнышами, которые совместно делят территорию.

Самки заметно крупнее самцов и обладают редким физиологическим механизмом — задержанной имплантацией эмбриона. Оплодотворённая яйцеклетка может "дожидаться" благоприятных условий, прежде чем начнёт развиваться. Это даёт животному гибкость при выборе времени рождения потомства.

Почему бинтуронги исчезают

Несмотря на широкое прошлое распространение, сегодня ареал вида стремительно сокращается. Основные угрозы:

уничтожение тропических лесов ради сельского хозяйства и вырубки;

охота ради шкур и мяса;

незаконная торговля экзотическими животными.

Некоторые жители Юго-Восточной Азии содержат бинтуронгов как талисманов, но в домашних условиях они плохо приживаются. Эти животные нуждаются в больших территориях, активны по ночам и имеют сильный запах — всё это делает жизнь в неволе для них мучительной.

Почему бинтуронги важны для науки

Интерес к виду растёт. Исследователи рассматривают бинтуронгов как "экологических инженеров" — животных, помогающих восстанавливать деградированные леса. Их поведение, социальная структура и химические сигналы становятся объектами зоологических и биохимических исследований.

Изучение их пахучих желез может привести к открытиям в области зоохимии - науки о взаимодействии животных через запахи. Эти данные важны для охраны биоразнообразия и понимания того, как виды приспосабливаются к изменениям среды.

Популярные вопросы

Почему бинтуронги пахнут попкорном

Из-за выделений желез под хвостом, содержащих ароматические соединения, аналогичные тем, что образуются при нагреве кукурузы.

Можно ли держать бинтуронга дома

Нет. Они плохо адаптируются к жизни рядом с человеком и нуждаются в больших территориях.

Зачем их изучают учёные

Чтобы понять роль бинтуронгов в восстановлении тропических лесов и химическую природу их запаха.

Как их можно спасти

Только путём сохранения лесов, контроля торговли и создания охраняемых территорий.