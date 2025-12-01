Зверь — франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна

Бинтуронги — одни из самых загадочных животных Азии. Внешне они напоминают смесь медведя, кошки и енота, но по происхождению принадлежат к семейству виверровых, куда входят генетты и мусанги. Их узнают по густой черной шерсти, кисточкам на ушах и крепкому хвосту, который действует как "пятая лапа". Об этом сообщает BBC Wildlife Magazine.
Эти необычные млекопитающие (лат. Arctictis binturong) живут в густых тропических лесах Юго-Восточной Азии — от Индии и Непала до островов Индонезии. Международный союз охраны природы относит их к категории уязвимых видов: численность снижается из-за вырубки лесов и браконьерства.
В длину взрослый бинтуронг достигает до 95 см, а его хвост нередко равен длине тела. Вес животного варьируется от 9 до 14 кг, хотя встречаются и более крупные особи. Передвигается он медвежьей походкой, цепляется за ветви хвостом и может висеть вниз головой, что делает его великолепным акробатом лесного полога.
Несмотря на зубы и когти настоящего хищника, бинтуронг предпочитает растительную пищу. До 70% его рациона составляют фрукты, цветы и молодые побеги. Он также поедает насекомых, яйца, мелких животных и даже падаль.
Учёные установили, что бинтуронги играют ключевую роль в экосистемах: семена, проходящие через их желудок, прорастают быстрее. Таким образом, они становятся природными "садовниками" тропических лесов, способствуя восстановлению растительности.
Особый "фирменный аромат" — отличительная черта этих животных. Под хвостом у бинтуронгов расположены железы, выделяющие вещество, запах которого напоминает свежий попкорн. Исследования Университета Цинциннати показали, что этот аромат формируется теми же соединениями, что и у нагретых зерен кукурузы.
Учёные считают, что запах помогает животным общаться, оставлять метки и ориентироваться в густом лесу. По сути, это своеобразный химический язык бинтуронгов, позволяющий им узнавать друг друга и обозначать территорию.
Активность бинтуронгов приходится на тёмное время суток. Днём они отдыхают в листве или дуплах деревьев, а ночью ловко передвигаются по кронам, пользуясь хвостом как страховкой. Этот хвост настолько силён, что способен удержать вес взрослого животного.
Учёные отмечают, что бинтуронг — один из немногих хищников с полноценным хватательным хвостом, наряду с опоссумами и некоторыми обезьянами.
В отличие от большинства виверровых, бинтуронги не одиночки. В дикой природе встречаются пары или семейные группы с подросшими детёнышами, которые совместно делят территорию.
Самки заметно крупнее самцов и обладают редким физиологическим механизмом — задержанной имплантацией эмбриона. Оплодотворённая яйцеклетка может "дожидаться" благоприятных условий, прежде чем начнёт развиваться. Это даёт животному гибкость при выборе времени рождения потомства.
Несмотря на широкое прошлое распространение, сегодня ареал вида стремительно сокращается. Основные угрозы:
Некоторые жители Юго-Восточной Азии содержат бинтуронгов как талисманов, но в домашних условиях они плохо приживаются. Эти животные нуждаются в больших территориях, активны по ночам и имеют сильный запах — всё это делает жизнь в неволе для них мучительной.
Интерес к виду растёт. Исследователи рассматривают бинтуронгов как "экологических инженеров" — животных, помогающих восстанавливать деградированные леса. Их поведение, социальная структура и химические сигналы становятся объектами зоологических и биохимических исследований.
Изучение их пахучих желез может привести к открытиям в области зоохимии - науки о взаимодействии животных через запахи. Эти данные важны для охраны биоразнообразия и понимания того, как виды приспосабливаются к изменениям среды.
Из-за выделений желез под хвостом, содержащих ароматические соединения, аналогичные тем, что образуются при нагреве кукурузы.
Нет. Они плохо адаптируются к жизни рядом с человеком и нуждаются в больших территориях.
Чтобы понять роль бинтуронгов в восстановлении тропических лесов и химическую природу их запаха.
Только путём сохранения лесов, контроля торговли и создания охраняемых территорий.
