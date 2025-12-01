Она помнит зло дольше, чем человек: учёные столкнулись с существом, которое не знает прощения

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф

Среди пернатых нет существа, которое так по-человечески умеет помнить зло, как ворон. Эти птицы не только распознают лица, но и способны годами хранить злобу к обидчику. По словам исследователей Вашингтонского университета, вороны запоминают тех, кто причинил им вред, на срок до 17 лет. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чёрный ворон

Птица с интеллектом примата

Вороны издавна вызывали у людей смешанные чувства. Их черное оперение и мрачный каркающий голос сделали их символом дурных предзнаменований, хотя в действительности эти птицы — одни из самых умных существ на планете. Они решают сложные задачи, пользуются инструментами и умеют анализировать поведение других животных и людей.

Учёные называют их "пернатыми приматами". Их мозг устроен так, что по соотношению массы к телу приближается к человеческому. Благодаря этому вороны способны на сложные когнитивные операции, включая долгосрочную память, планирование и даже социальное взаимодействие.

Эксперимент, который доказал злопамятность

В 2006 году профессор экологии Джон Марзлафф из Вашингтонского университета провёл уникальный эксперимент. Он надел устрашающую маску и поймал несколько ворон, чтобы пометить их и отпустить. С этого момента птицы запомнили "врага" в лицо — вернее, по маске.

В течение последующих лет профессор и его студенты выходили на кампус с этой же маской. Реакция ворон оказалась ошеломляющей: десятки птиц атаковали человека, даже если сами никогда не попадали в его руки. Это означало, что информация о враге передавалась внутри стаи.

Кульминация пришлась на 2013 год, когда нападения стали массовыми. Лишь спустя 17 лет, к 2023 году, активность снизилась. Таким образом, память о событии и образ "опасного лица" сохранялась у поколений ворон почти два десятилетия.

Как вороны учат других помнить угрозы

Вороны не просто мстят — они обучают соплеменников. Когда птица сталкивается с опасностью, она подаёт тревожные сигналы и запоминает источник угрозы. Остальные члены стаи реагируют на эти сигналы и впоследствии тоже проявляют настороженность при виде похожего объекта или человека.

Эта способность — форма коллективного обучения. Молодые вороны перенимают поведение старших, даже если сами не участвовали в конфликте. Так формируется социальная память, которая помогает виду выживать в условиях постоянно меняющейся среды.

Истории из жизни: вороны против людей

Случаи враждебного поведения ворон известны по всему миру. В лондонском районе Далвич жители жаловались на нападения птиц, защищавших свои гнёзда. Люди выходили из домов с шлемами и зонтами, даже когда не шёл дождь.

Во время съёмок знаменитого фильма Альфреда Хичкока "Птицы" вороны, использовавшиеся в сценах, проявляли не менее загадочное поведение — улетали после съёмок, но возвращались на стоянку к автомобилю ассистента, будто запомнив место, где их держали.

Память животных и человека

Учёные считают, что память ворон по долговечности и точности не уступает человеческой.

Человек: хранит эмоциональные воспоминания десятилетиями, особенно если они связаны со страхом или болью.

Ворон: способен узнавать лицо спустя 10-17 лет, реагируя на эмоции так же, как при первом столкновении.

Собаки: запоминают интонации и команды, но не хранят негативный опыт так долго.

запоминают интонации и команды, но не хранят негативный опыт так долго. Дельфины: отличают членов своей группы по звукам, но редко проявляют агрессию из-за старых обид.

Таким образом, вороны уникальны: они не просто помнят, но и осознанно действуют в ответ.

Почему это важно для науки

Открытие Марзлаффа и его коллег проливает свет на развитие социального интеллекта у животных. Вороны показали, что эмоции, память и коллективное обучение не являются исключительным свойством человека. Более того, их способность распространять знания о враге в стае помогает понять механизмы эволюции поведения.

Для экологов это также сигнал: вороны способны адаптироваться к городским условиям быстрее, чем многие другие виды, и активно реагируют на человеческое вмешательство.

Популярные вопросы о воронах

Могут ли вороны узнавать людей

Да, исследования подтверждают, что они запоминают лица и различают эмоции человека.

Почему вороны такие умные

Из-за развитой структуры мозга и способности к ассоциативному мышлению. Их когнитивные функции близки к приматам.

Можно ли подружиться с вороной

Можно, если проявлять терпение и не создавать стрессовых ситуаций. Они способны к дружелюбному поведению и даже приносят "подарки".

Сколько живут вороны в природе

До 20 лет, а в неволе — до 40. Всё это время они сохраняют память о событиях и лицах.