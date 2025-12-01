Арктика под прицелом спутников: нечто огромное и живое появилось на отдалённом ледяном берегу

Сотни моржей, собравшихся на удалённом арктическом берегу, были замечены с орбиты. Это открытие, сделанное в рамках международного проекта "Морж из космоса", стало одним из крупнейших наблюдений за этим видом за всё время спутникового мониторинга. Об этом сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF).
Учёные обнаружили новое лежбище моржей на побережье архипелага Шпицберген, расположенного между материковой Норвегией и Северным полюсом. Огромные животные, достигающие двух тонн весом, образовали крупную колонию на участке, где ранее их присутствие не фиксировалось.
Скопление удалось заметить благодаря снимкам высокого разрешения, сделанным в рамках программы WWF и Британской антарктической службы (BAS). Именно с их помощью исследователи проводят перепись популяции моржей, чтобы отследить, как изменение климата влияет на численность животных, зависящих от морского льда.
Проект стартовал в 2021 году и рассчитан на пять лет. Его цель — использовать спутниковые изображения для изучения арктических популяций моржей в Канаде, Гренландии и Норвежской Арктике. В исследовании участвуют не только специалисты, но и тысячи добровольцев по всему миру, ставших так называемыми "детективами по моржам".
По данным WWF, к проекту уже присоединилось около 40 000 человек. Каждый участник помогает распознавать животных на спутниковых снимках, что позволяет ускорить обработку огромных массивов данных.
"Моржи — крупные и сильные животные, но сегодня они становятся всё более уязвимыми к последствиям климатического кризиса, ведь морской лёд буквально тает у них из-под ног", — говорится в сообщении WWF.
Моржи — ключевой вид арктической экосистемы. Они регулируют численность моллюсков, способствуют перемешиванию донных отложений и служат важным звеном пищевой цепи. Однако сокращение площади льдов вынуждает животных всё чаще выходить на берег, где они сталкиваются с рисками — давкой, стрессом и дефицитом пищи.
Новое лежбище на Шпицбергене может свидетельствовать о том, что моржи ищут новые места отдыха из-за нехватки устойчивого ледового покрова. Учёные называют это тревожным сигналом, указывающим на изменение миграционных маршрутов.
"Это недавно обнаруженное место показывает, насколько мало мы ещё знаем о численности и поведении моржей. Каждый новый участок помогает понять, как они реагируют на потепление климата", — отмечают специалисты WWF и BAS.
Ещё несколько десятилетий назад моржи редко покидали ледовые поля, предпочитая отдыхать на айсбергах и кромках льда. Сегодня ситуация изменилась: с каждым годом лежбища всё чаще образуются на суше.
Спутниковый мониторинг позволяет фиксировать эти изменения и своевременно корректировать природоохранные меры.
Тем не менее для арктических исследований методика признана одной из самых эффективных.
Это позволяет оценить численность животных без риска для них и исследователей, а также отслеживать влияние изменения климата.
Они напрямую зависят от морского льда и первым реагируют на потепление, что делает их важным экологическим показателем.
Да. Проект рассчитан на широкую аудиторию, и добровольцам предоставляется подробная инструкция.
Информация используется для разработки природоохранных стратегий, оценки популяции и прогноза миграций.
