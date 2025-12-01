Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низины вызывают загнивание корней жимолости
Апельсиновый сок снижает активность генов воспаления — учёные Вестминстера
Карамелизация лука усиливает вкус макарон с фаршем — кулинары
Вот что на самом деле делает недосып с вашим мозгом — учёные
Резкие колебания веса ухудшают работу сердца — фитнес-тренер Яблокова
Турагентства продают специальные пакеты "Для будущих мам" — Korea Herald
Фильм "Мальчик по имени Рождество" дарит ощущение чуда
Полис от водителей без ОСАГО признан альтернативой каско — эксперты Corpmed
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф

Арктика под прицелом спутников: нечто огромное и живое появилось на отдалённом ледяном берегу

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
5:02
Зоосфера

Сотни моржей, собравшихся на удалённом арктическом берегу, были замечены с орбиты. Это открытие, сделанное в рамках международного проекта "Морж из космоса", стало одним из крупнейших наблюдений за этим видом за всё время спутникового мониторинга. Об этом сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Лежбище моржей на арктическом побережье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лежбище моржей на арктическом побережье

Необычное открытие на краю Арктики

Учёные обнаружили новое лежбище моржей на побережье архипелага Шпицберген, расположенного между материковой Норвегией и Северным полюсом. Огромные животные, достигающие двух тонн весом, образовали крупную колонию на участке, где ранее их присутствие не фиксировалось.

Скопление удалось заметить благодаря снимкам высокого разрешения, сделанным в рамках программы WWF и Британской антарктической службы (BAS). Именно с их помощью исследователи проводят перепись популяции моржей, чтобы отследить, как изменение климата влияет на численность животных, зависящих от морского льда.

Проект Морж из космоса: наблюдение из орбиты

Проект стартовал в 2021 году и рассчитан на пять лет. Его цель — использовать спутниковые изображения для изучения арктических популяций моржей в Канаде, Гренландии и Норвежской Арктике. В исследовании участвуют не только специалисты, но и тысячи добровольцев по всему миру, ставших так называемыми "детективами по моржам".

По данным WWF, к проекту уже присоединилось около 40 000 человек. Каждый участник помогает распознавать животных на спутниковых снимках, что позволяет ускорить обработку огромных массивов данных.

"Моржи — крупные и сильные животные, но сегодня они становятся всё более уязвимыми к последствиям климатического кризиса, ведь морской лёд буквально тает у них из-под ног", — говорится в сообщении WWF.

Почему это важно для науки

Моржи — ключевой вид арктической экосистемы. Они регулируют численность моллюсков, способствуют перемешиванию донных отложений и служат важным звеном пищевой цепи. Однако сокращение площади льдов вынуждает животных всё чаще выходить на берег, где они сталкиваются с рисками — давкой, стрессом и дефицитом пищи.

Новое лежбище на Шпицбергене может свидетельствовать о том, что моржи ищут новые места отдыха из-за нехватки устойчивого ледового покрова. Учёные называют это тревожным сигналом, указывающим на изменение миграционных маршрутов.

"Это недавно обнаруженное место показывает, насколько мало мы ещё знаем о численности и поведении моржей. Каждый новый участок помогает понять, как они реагируют на потепление климата", — отмечают специалисты WWF и BAS.

Раньше и сейчас

Ещё несколько десятилетий назад моржи редко покидали ледовые поля, предпочитая отдыхать на айсбергах и кромках льда. Сегодня ситуация изменилась: с каждым годом лежбища всё чаще образуются на суше.

Раньше

  • Животные отдыхали на льду, вдали от хищников.
  • Миграции проходили стабильными маршрутами.
  • Количество массовых скоплений на берегах было минимальным.

Сейчас

  • Лёд тает, и моржи вынуждены искать твёрдую поверхность.
  • Расстояния между кормовыми участками увеличились.
  • Повышается смертность детёнышей из-за давки и усталости.

Спутниковый мониторинг позволяет фиксировать эти изменения и своевременно корректировать природоохранные меры.

Преимущества и недостатки спутникового наблюдения

Преимущества

  • Возможность охватить труднодоступные районы Арктики.
  • Отсутствие вмешательства в природную среду.
  • Высокая точность данных при массовых наблюдениях.
  • Возможность вовлечь тысячи добровольцев.

Недостатки

  • Зависимость от погодных условий и облачности.
  • Трудности в идентификации животных на скоплениях.
  • Необходимость последующей наземной проверки.

Тем не менее для арктических исследований методика признана одной из самых эффективных.

Популярные вопросы

Зачем считать моржей из космоса

Это позволяет оценить численность животных без риска для них и исследователей, а также отслеживать влияние изменения климата.

Почему именно моржи считаются индикатором состояния Арктики

Они напрямую зависят от морского льда и первым реагируют на потепление, что делает их важным экологическим показателем.

Можно ли участвовать без специального образования

Да. Проект рассчитан на широкую аудиторию, и добровольцам предоставляется подробная инструкция.

Что будет сделано с полученными данными

Информация используется для разработки природоохранных стратегий, оценки популяции и прогноза миграций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Недвижимость
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Последние материалы
Карамелизация лука усиливает вкус макарон с фаршем — кулинары
Вот что на самом деле делает недосып с вашим мозгом — учёные
Резкие колебания веса ухудшают работу сердца — фитнес-тренер Яблокова
Турагентства продают специальные пакеты "Для будущих мам" — Korea Herald
Фильм "Мальчик по имени Рождество" дарит ощущение чуда
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Полис от водителей без ОСАГО признан альтернативой каско — эксперты Corpmed
Правило трёх тарелок упрощает контроль рациона по данным диетологов
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Температура хранения овощей в погребе должна быть +1…+3 °C и влажность 85–90%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.