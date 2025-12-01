Арктика под прицелом спутников: нечто огромное и живое появилось на отдалённом ледяном берегу

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF

5:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сотни моржей, собравшихся на удалённом арктическом берегу, были замечены с орбиты. Это открытие, сделанное в рамках международного проекта "Морж из космоса", стало одним из крупнейших наблюдений за этим видом за всё время спутникового мониторинга. Об этом сообщил Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лежбище моржей на арктическом побережье

Необычное открытие на краю Арктики

Учёные обнаружили новое лежбище моржей на побережье архипелага Шпицберген, расположенного между материковой Норвегией и Северным полюсом. Огромные животные, достигающие двух тонн весом, образовали крупную колонию на участке, где ранее их присутствие не фиксировалось.

Скопление удалось заметить благодаря снимкам высокого разрешения, сделанным в рамках программы WWF и Британской антарктической службы (BAS). Именно с их помощью исследователи проводят перепись популяции моржей, чтобы отследить, как изменение климата влияет на численность животных, зависящих от морского льда.

Проект Морж из космоса: наблюдение из орбиты

Проект стартовал в 2021 году и рассчитан на пять лет. Его цель — использовать спутниковые изображения для изучения арктических популяций моржей в Канаде, Гренландии и Норвежской Арктике. В исследовании участвуют не только специалисты, но и тысячи добровольцев по всему миру, ставших так называемыми "детективами по моржам".

По данным WWF, к проекту уже присоединилось около 40 000 человек. Каждый участник помогает распознавать животных на спутниковых снимках, что позволяет ускорить обработку огромных массивов данных.

"Моржи — крупные и сильные животные, но сегодня они становятся всё более уязвимыми к последствиям климатического кризиса, ведь морской лёд буквально тает у них из-под ног", — говорится в сообщении WWF.

Почему это важно для науки

Моржи — ключевой вид арктической экосистемы. Они регулируют численность моллюсков, способствуют перемешиванию донных отложений и служат важным звеном пищевой цепи. Однако сокращение площади льдов вынуждает животных всё чаще выходить на берег, где они сталкиваются с рисками — давкой, стрессом и дефицитом пищи.

Новое лежбище на Шпицбергене может свидетельствовать о том, что моржи ищут новые места отдыха из-за нехватки устойчивого ледового покрова. Учёные называют это тревожным сигналом, указывающим на изменение миграционных маршрутов.

"Это недавно обнаруженное место показывает, насколько мало мы ещё знаем о численности и поведении моржей. Каждый новый участок помогает понять, как они реагируют на потепление климата", — отмечают специалисты WWF и BAS.

Раньше и сейчас

Ещё несколько десятилетий назад моржи редко покидали ледовые поля, предпочитая отдыхать на айсбергах и кромках льда. Сегодня ситуация изменилась: с каждым годом лежбища всё чаще образуются на суше.

Раньше

Животные отдыхали на льду, вдали от хищников.

Миграции проходили стабильными маршрутами.

Количество массовых скоплений на берегах было минимальным.

Сейчас

Лёд тает, и моржи вынуждены искать твёрдую поверхность.

Расстояния между кормовыми участками увеличились.

Повышается смертность детёнышей из-за давки и усталости.

Спутниковый мониторинг позволяет фиксировать эти изменения и своевременно корректировать природоохранные меры.

Преимущества и недостатки спутникового наблюдения

Преимущества

Возможность охватить труднодоступные районы Арктики.

Отсутствие вмешательства в природную среду.

Высокая точность данных при массовых наблюдениях.

Возможность вовлечь тысячи добровольцев.

Недостатки

Зависимость от погодных условий и облачности.

Трудности в идентификации животных на скоплениях.

Необходимость последующей наземной проверки.

Тем не менее для арктических исследований методика признана одной из самых эффективных.

Популярные вопросы

Зачем считать моржей из космоса

Это позволяет оценить численность животных без риска для них и исследователей, а также отслеживать влияние изменения климата.

Почему именно моржи считаются индикатором состояния Арктики

Они напрямую зависят от морского льда и первым реагируют на потепление, что делает их важным экологическим показателем.

Можно ли участвовать без специального образования

Да. Проект рассчитан на широкую аудиторию, и добровольцам предоставляется подробная инструкция.

Что будет сделано с полученными данными

Информация используется для разработки природоохранных стратегий, оценки популяции и прогноза миграций.