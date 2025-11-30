Кому принадлежала древняя стопа? Ответ оказался не у Люси, а у её эволюционного соседа

На протяжении многих лет небольшая группа древних костей, найденная в Эфиопии, оставалась одной из самых интригующих загадок для исследователей. Фрагменты принадлежали ноге, возраст которой превышал три миллиона лет, но определить её хозяина долго не удавалось. Тайна сохранялась до тех пор, пока палеоантропологи не сопоставили новые находки и не восстановили недостающие элементы эволюционной картины. Об этом сообщает издание Fanpage.

Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Австралопитек Люси

Тайна ноги возрастом более 3 миллионов лет

История необычной находки начинается в 2009 году, когда археологи обнаружили в Эфиопии сохранившуюся стопу, прозванную Burtele Foot. Несмотря на хорошую сохранность, идентифицировать вид не удавалось: отсутствовали челюсти, зубы и череп, которые обычно помогают установить точное происхождение. Исследователи сразу обратили внимание на отличия в строении стопы — она не соответствовала известным образцам австралопитека афарского, к которому принадлежала знаменитая Люси.

Долгое время стопу считали самостоятельной загадкой — слишком много анатомических особенностей указывало на то, что её владелец был отдельным представителем древней группы гомининов. Лишь спустя годы раскопок удалось найти дополнительные фрагменты, которые помогли связать элементы в единую картину.

С 2015 по 2025 год учёные, работающие на том же участке, обнаружили фрагменты черепа, зубов и челюстей, принадлежащие австралопитеку дейиремеде. Именно эти новые находки стали ключом к разгадке: стало ясно, что загадочная стопа принадлежала не Люси и не её сородичам, а другому виду, который жил по соседству и развивался параллельно.

Кто такой A. deyiremeda и как он был устроен

Австралопитек дейиремеда оказался «двоюродным родственником» Люси — близким, но отличным видом, существовавшим в тот же временной период. Окаменелости показывают, что обе ветви обитали в одном регионе Восточной Африки около 3,2–3,5 млн лет назад. Такое сосуществование делает эволюционную картину значительно сложнее, чем считалось ранее: древние гоминины не представляли собой одну линейную последовательность, а существовали параллельными группами.

Анализ стопы Burtele показал, что A. deyiremeda обладал более гибким строением, чем его знаменитая родственница. Большой палец ноги был подвижным и позволял уверенно захватывать ветви, что идеально подходило для лазания. Остальные пальцы оставались приспособленными для двуногой ходьбы. Так сформировался своеобразный «гибридный» образ жизни: значительная часть времени проводилась на деревьях, но при необходимости древний гоминин мог уверенно передвигаться по земле в вертикальном положении.

Уникальность вида проявлялась не только в строении конечностей, но и в питании. Исследователи сравнили химический состав зубов двух видов австралопитеков. Выяснилось, что Люси и её родственники питались разнообразной растительной пищей, включая растения открытых саванн. A. deyiremeda, напротив, предпочитал растительность лесного типа, богатую C3-растениями. Различия в рационе позволяли двум видам избегать конкуренции, даже живя рядом.

Как учёные восстановили картину сосуществования двух видов

Параллельное существование двух древних гомининов стало важным открытием. Несмотря на близкое родство, их экологические роли различались. A. afarensis был более наземным, уверенно передвигался на двух ногах, использовал открытую местность и питался разнообразной растительностью. A. deyiremeda предпочитал древесную среду, мог лазать и сохранял навыки, характерные для более ранних видов.

Такое разделение экологических ниш показывает, что эволюция древних людей никогда не была упорядоченной прямой линией. Скорее, это было древо с многочисленными параллельными ветвями, в которых разные группы адаптировались к разным условиям среды. Каждый вид находил собственную стратегию выживания, развиваясь по-своему, что делало эволюционную картину сложной и многослойной.

Уточнение вида, которому принадлежала стопа, добавило важную деталь в этот древний «пазл». Теперь ясно, что рядом с Люси жил другой представитель рода австралопитеков, обладавший косвенными предковыми чертами, но развивающийся в собственной экологической нише.

Сравнение: A. afarensis и A. deyiremeda

Понимание различий между двумя видами помогает оценить масштабы древнего разнообразия.

A. afarensis (Люси):

уверенное двуногое передвижение;

питание растениями открытых пространств;

использование саванн и редколесья;

анатомические признаки, ведущие к более поздним гомининам.

A. deyiremeda:

подвижный большой палец и выраженные навыки лазания;

преимущественно древесная среда обитания;

питание C3-растениями, типичными для лесных зон;

комбинированная locomotion-модель: ходьба + лазание.

Такое разделение создавало уникальные условия сосуществования: два вида могли жить рядом, но практически не конкурировали друг с другом.

Плюсы и минусы древесного и наземного образа жизни

Чтобы понять, как древние гоминины выбирали свою стратегию выживания, исследователи сравнивают преимущества разных экологических моделей.

Древесный образ жизни

Плюсы:

безопасность от хищников;

доступ к фруктам и листьям;

подвижные конечности дают маневренность.

Минусы:

ограниченные ресурсы;

меньше возможностей для дальних передвижений.

Наземный образ жизни

Плюсы:

возможность освоения больших территорий;

разнообразный рацион;

развитие прямохождения.

Минусы:

больше рисков от хищников;

повышенная энергозатратность движений.

Такое сравнение показывает, насколько разнообразными были ранние гоминины и как по-разному они приспосабливались к окружающему миру.

Популярные вопросы об открытии A. deyiremeda

Почему стопа Burtele так долго оставалась загадкой?

Потому что отсутствовали черепные и зубные фрагменты, необходимые для точной классификации.

Как определили рацион древних видов?

С помощью анализа химического состава зубной эмали, который отражает тип растительности.

Жили ли Люси и A. deyiremeda одновременно?

Да, оба вида существовали в одном регионе Восточной Африки примерно 3,2–3,5 млн лет назад.

Почему виды не конкурировали между собой?

Разные экологические ниши — один вид жил преимущественно на деревьях, другой на земле.

Помогает ли находка понять происхождение человека?

Да, она показывает, что эволюция была сложнее и многовекторнее, чем считалось ранее.