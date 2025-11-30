Главный миф о вражде рухнул: кошки и крысы заключили негласный пакт о ненападении

Городские кошки почти не охотятся на крыс из-за риска травм — Frontiers in Ecology

Городские легенды нередко приписывают кошкам едва ли не спасительную роль в борьбе с крысами, однако наука всё чаще демонстрирует иную картину. Новое исследование, проведённое в условиях городской среды, показало: представления о том, что уличные кошки эффективно контролируют популяции крыс, сильно преувеличены. Реальные наблюдения убеждают — даже численно превосходя грызунов, кошки почти не охотятся на крупных синантропных крыс. Об этом сообщает журнал Frontiers in Ecology and Evolution.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка и крыса

Как проходило исследование и что увидели учёные

Работа стала первым масштабным проектом, в котором удалось зафиксировать прямые взаимодействия уличных кошек и крыс в реальных условиях городской экосистемы. Исследователи выбрали колонию грызунов, проживающую на территории перерабатывающего центра в Нью-Йорке, — места, где крыс особенно много благодаря постоянному доступу к пище. Для детального анализа поведения учёные чипировали 100 особей, чтобы отслеживать их перемещения, и в течение 79 дней фиксировали любые изменения в их активности, появление угроз и реакции на присутствие хищников.

Параллельно на территорию запустили группу кошек, которых муниципальные службы традиционно рассматривают как "естественный способ" борьбы с грызунами. Чтобы отследить развитие событий, в районе установили камеры наблюдения. За весь период эксперимента исследователи накопили 306 видеозаписей, в которых фиксировалась активность кошек и реакция крыс.

Результаты оказались неожиданными. Несмотря на то что по территории регулярно перемещались около шестидесяти кошек, преследований грызунов было лишь двадцать, попыток нападения — три, а успешных охотничьих эпизодов — всего два. Иначе говоря, большая часть кошек предпочла держаться в стороне или переключилась на более лёгкую добычу, которая не требует значительных усилий и не представляет опасности.

Чтобы понять, насколько редки такие случаи в общем контексте городской фауны, исследователи сопоставили полученные данные с историческими сведениями: известно, что крупные серые крысы (Rattus norvegicus) обладают высокой осторожностью, способны быстро менять тактику уклонения и выбирают укрытия как основную линию обороны. Эксперимент убедительно продемонстрировал: при появлении кошек крысы проводили меньше времени на открытых пространствах и предпочитали оставаться в защищённых местах, что делало охоту ещё менее вероятной.

Почему кошки почти не охотятся на городских крыс

Мнение о кошках как идеальных охотниках на крыс во многом сформировано историческими представлениями. На фермах, складах и в портах действительно были случаи эффективной охоты на грызунов, однако городская среда устроена иначе. Синантропные крысы в мегаполисах обладают большими размерами, высоким интеллектом и способностью к коллективному поведению, что делает их более опасными противниками для одиночного хищника.

Кроме того, кошки — хищники оппортунистические. Это означает, что их охотничье поведение зависит от доступности более лёгких источников пищи. В условиях города у них всегда есть альтернативы: объедки рядом с заведениями общепита, забота жильцов, подкармливающих бездомных животных, и большое количество мелкой дикой фауны — птиц, ящериц, мелких грызунов. Именно на такую добычу кошки ориентируются чаще. Она менее опасна, требует меньше энергии и не создаёт риска получить травму.

Исследование лишь подтверждает уже известную закономерность: охота на крыс становится вероятной только тогда, когда кошка голодна, а выбор пищи ограничен. В условиях города подобные сценарии встречаются крайне редко, что делает кошек неэффективным инструментом борьбы с крупными грызунами.

В то же время непредусмотренное увеличение числа кошек в городах может приводить к экологическим последствиям. Известно, что кошки — одни из ключевых хищников, влияющих на популяции птиц и мелких животных. Чрезмерное сокращение этих видов может нарушить баланс городской экосистемы. Именно поэтому учёные подчёркивают: использование кошек как средства контроля над крысами не только бесполезно, но и потенциально вредно.

"До сих пор никто не предоставил исчерпывающих данных о количестве крыс, убитых кошками в городах", — говорит один из авторов исследования Майкл Дойтч (Michael A. Deutsch).

Полученные данные ясно показывают: даже численное превосходство хищников почти не даёт эффекта, а сами крысы быстро адаптируются, меняя поведение таким образом, чтобы минимизировать риск.

Что говорят экологи и городские службы

Крупные популяции крыс — проблема многих городов мира. Грызуны портят продукты, наносят ущерб объектам инфраструктуры и могут переносить опасные инфекции. Например, в США ежегодно фиксируется около 14 тысяч случаев укусов крыс, а в Москве в 2016 году было зарегистрировано 102 случая нападений.

Поэтому во многих городах действуют программы по контролю популяций: дератизация, установка ловушек, санитарные проверки объектов общепита, применение ультразвуковых отпугивателей. Некоторые муниципальные власти рассматривают и нестандартные методы, в том числе разведение кошек на определённых территориях, однако после появления результатов нового исследования этот подход всё чаще подвергается сомнению.

Специалисты отмечают, что куда более эффективными остаются системные меры: улучшение инфраструктуры хранения мусора, борьба с незаконными свалками, мониторинг колоний грызунов и повышение санитарной культуры. Многие города внедряют цифровые карты миграции крыс, которые помогают отслеживать их пути и заранее предотвращать вспышки.

Экологи подчеркивают: неконтролируемый рост числа бездомных кошек создаёт новую проблему, которая в долгосрочной перспективе может усугубить ситуацию. Поэтому выбор стратегии должен основываться на научных данных, а не на устоявшихся бытовых представлениях.

Сравнение: эффективность кошек и городских дератизационных методов

Несмотря на устойчивый миф о способности кошек контролировать грызунов, прямое сравнение различных методов показывает существенные различия.

Кошки охотятся редко: исследования фиксируют минимальное количество успешных атак. Профессиональная дератизация работает точечно и позволяет устранить очаги размножения грызунов. У кошек высокая вероятность переключения на птиц и мелких животных, что нарушает локальную экосистему. Специализированные городские меры включают профилактику, санитарный контроль и защиту инфраструктуры, что снижает риски долгосрочно.

Такое сравнение подчёркивает: кошки не могут заменить профессиональные методы, особенно в условиях мегаполиса.

Плюсы и минусы содержания кошек как "естественных охотников"

Власти некоторых городов периодически обсуждают возможность привлечения кошек для уменьшения популяций крыс. Однако важен анализ последствий такого подхода.

Плюсы заключаются в том, что кошки способны сдерживать грызунов психологически: присутствие хищника заставляет крыс менять поведение, проводить меньше времени на открытых участках и избегать риска. Но при этом реальные охотничьи успехи остаются крайне низкими.

Минусы намного значительнее. Рост числа бездомных кошек приводит к снижению популяций птиц, распространению паразитов, конфликтам с жителями и увеличению расходов на ветеринарный контроль. Кроме того, кошки не ориентируются исключительно на крыс и предпочитают более лёгкую добычу.

К плюсам относят сдерживающий эффект, психологическое влияние на поведение грызунов и возможность сокращения активности крыс на открытых территориях.

К минусам — низкую эффективность охоты, риски для городской экосистемы, рост числа бездомных животных и угрозу для мелкой фауны.

Такая оценка помогает трезво взглянуть на роль кошек в городской среде и выбрать подходящие методы борьбы с вредителями.

Советы по борьбе с крысами в городских условиях

Специалисты рекомендуют использовать комплексный подход, который сочетает профилактику, санитарные меры и современные методы дератизации.

Содержать мусор в закрытых контейнерах и избегать его переполнения. Укреплять подвальные и складские помещения, исключая доступ грызунов. Использовать профессиональные ловушки и приманки, одобренные санитарными службами. Регулярно проверять объекты общепита и бытовые помещения на предмет следов грызунов. При необходимости обращаться к специализированным службам, которые обладают оборудованием и методиками для контролируемой дератизации.

Комплексные меры позволяют добиться устойчивого результата и уменьшают вероятность появления крупных колоний.

Популярные вопросы о взаимодействии кошек и крыс

Правда ли, что кошки способны полностью избавить район от крыс?

Нет. Исследования показывают, что охота на крупных крыс редка и почти не влияет на общую численность популяции.

Почему крысы боятся кошек, но редко становятся их добычей?

Кошки оказывают сдерживающий эффект, однако рискованная охота на крупного грызуна требует много энергии, и кошки предпочитают более лёгкую добычу.

Какой способ борьбы с крысами наиболее эффективен?

Лучше всего работает сочетание профилактики, санитарных мер и профессиональной дератизации, а не использование кошек как основного инструмента.