Удивительное открытие: как шмели могут распознавать азбуку Морзе и отличать длительность сигналов

Шмели научились различать азбуку Морзе — аспирант Алекс Дэвидсон
5:51
Зоосфера

Шмели могут отличать короткие и длинные вспышки света, как люди различают точки и тире в азбуке Морзе. Это открытие сделали ученые из Лондонского университета королевы Марии, и оно удивительно, поскольку показывает, что даже у насекомых есть способности к восприятию времени, которые ранее считались присущими только позвоночным животным.

Шмель на цветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шмель на цветке

Уникальное открытие в мире насекомых

Ученые обнаружили, что шмели способны распознавать различные временные интервалы между вспышками света, что похоже на восприятие азбуки Морзе. Для эксперимента, проведённого исследователями, было создано специальное испытание, в котором шмели должны были выбрать между двумя мигающими кругами: один из которых давал короткую вспышку, а другой — длинную. За правильный выбор насекомые получали награду — каплю сладкого сиропа, а за ошибку — горькое вещество.

"Мы были удивлены результатами эксперимента. Несмотря на то, что в природе шмели не сталкиваются с такими стимулами, они смогли научиться различать временные интервалы", — отметил ведущий аспирант и один из авторов исследования Алекс Дэвидсон.

Как проводилось исследование?

Целью эксперимента было не только проверить способность шмелей различать длительность вспышек, но и исключить влияние других факторов, таких как память о расположении источников света. Для этого исследователи периодически меняли местоположение мигающих кругов, что исключало возможность того, чтобы шмели ориентировались на их позицию.

Когда шмели начали уверенно выбирать "сладкий" сигнал, исследователи убрали награду, чтобы проверить, продолжат ли они делать правильный выбор. Оказавшись в новых условиях, шмели продолжали выбирать правильную вспышку, что доказало, что они ориентируются именно на временные интервалы, а не на другие факторы, такие как запах или местоположение света.

"Это открытие помогает понять, как насекомые могут обрабатывать временные интервалы и воспринимать информацию о времени, несмотря на то, что они не сталкиваются с такими стимулами в природе", — добавила преподаватель Лондонского университета Элизабетта Версаче.

Почему это открытие важно для науки?

Ранее ученые полагали, что различать длительность сигналов могут только более сложные позвоночные животные, такие как птицы и приматы. Однако новое открытие показало, что даже у насекомых существуют механизмы, позволяющие обрабатывать информацию о времени. Это важный шаг в понимании того, как развивалась способность восприятия времени у живых существ.

"Изучение этих механизмов у насекомых помогает нам понять, как развивалась способность воспринимать время и может повлиять на создание более эффективных алгоритмов в области искусственного интеллекта", — заключила Элизабетта Версаче.

Практическое значение открытия

Исследование может оказать влияние на различные области науки и технологии. Например, понимание того, как шмели и другие насекомые обрабатывают информацию о времени, может вдохновить разработчиков искусственного интеллекта на создание более эффективных алгоритмов для обработки данных в реальном времени. Это открытие также открывает новые перспективы для разработки методов навигации и общения для роботов и других устройств, работающих в условиях ограниченных вычислительных мощностей. Об этом сообщает "Известия".

Плюсы и минусы открытия

Плюсы:

  • Открытие указывает на способность насекомых обрабатывать информацию о времени, что ранее считалось возможным только для более сложных животных.
  • Это может иметь практическое применение в области искусственного интеллекта и робототехники.
  • Помогает расширить наше понимание нейронных функций у простых организмов.
  • Открытие показывает, как можно решать сложные задачи, имея минимальные ресурсы.

Минусы:

  • Трудности в интерпретации и переноса таких механизмов на более сложные организмы, включая людей.
  • Необходимо провести дополнительные исследования для более глубокого понимания, как эта способность развивается у разных видов насекомых.
  • Возможно, это открытие будет иметь ограниченное применение в некоторых областях науки и технологий.

Популярные вопросы о восприятии времени у насекомых

Как шмели различают временные интервалы?

Шмели могут различать короткие и длинные вспышки света, используя восприятие временных интервалов, аналогичное тому, как люди воспринимают точки и тире в азбуке Морзе.

Почему это открытие важно для науки?

Оно помогает расширить наше понимание того, как простые организмы могут обрабатывать информацию о времени, и может вдохновить на создание более эффективных алгоритмов для искусственного интеллекта и робототехники.

Как это открытие влияет на искусственный интеллект?

Изучение восприятия времени у насекомых может привести к созданию более эффективных алгоритмов обработки данных в реальном времени, что имеет большое значение для разработки новых технологий и устройств.

Открытие о способности шмелей различать временные интервалы открывает новые горизонты в изучении нейронных функций у животных и может оказать влияние на области искусственного интеллекта и робототехники. Это исследование доказывает, что даже у насекомых есть сложные механизмы восприятия времени, которые можно использовать для создания более эффективных технологий в будущем.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
