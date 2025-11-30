Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антон и Виктория Макарские не сразу обрели гармонию в семье
638 тысяч туристов уже ощутили магию Занзибара — Metro
Кибератаки затронули 34% компаний МСБ по данным проекта Кибердом
Редкий тропический циклон "Сеньяр" сеет хаос и разрушения в Азии — BBC
Правильное питание снизижает воспаление в суставах по данным тренеров
Зеленый чай и лимонный сок помогают восстановить орхидеи зимой — Malatec
Куриные шашлычки с беконом сохраняют сочность при запекании — Николь Рассел
Ханде Эрчел снялась в мелодраме "Два мира, одно желание"
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи

Слепой пёс ориентируется лучше хозяина: сканирование черепа объяснило феномен, который считали чудом

Собаки создают зрительные образы через запахи — The Journal of Neuroscience
10:40
Зоосфера

Собаки давно считаются одними из самых чувствительных животных в мире, когда речь заходит об обонянии, однако новое исследование позволяет взглянуть на их возможности по-новому. Учёные впервые получили анатомические доказательства того, что запаховая информация у собак напрямую "вплетена" в работу других когнитивных функций. Это открытие способно объяснить множество особенностей поведения домашних животных, которые ранее оставались загадкой. Об этом сообщает The Journal of Neuroscience.

Нос собаки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос собаки

Как устроено восприятие запахов у собак

Исследователи из нескольких американских университетов объединили усилия, чтобы разобраться, насколько глубоко обоняние собак связано с другими областями коры головного мозга. Ранее было известно, что их способность распознавать запахи превосходит человеческую в десятки тысяч раз, а количество обонятельных рецепторов достигает примерно 300 миллионов. С таким "оборудованием" собаки способны улавливать следы летучих соединений в концентрации до одной части на триллион, что делает их незаменимыми при поисковых работах, обнаружении взрывчатых веществ, отслеживании заболеваний и даже определении эмоционального состояния человека.

Большая часть первичной обработки запахов происходит в обонятельных луковицах — парных структурах массой около 60 граммов, расположенных в нижней части лобных долей. Их размер значительно превышает человеческий аналог, что отражает важность обоняния для поведения собак.

Несмотря на богатую информацию о способностях собак, структура их обонятельной системы изучена неполностью. Именно поэтому новая работа стала важным шагом в понимании того, как животные связывают запаховую информацию с восприятием пространства, памяти и эмоций.

Учёные исследовали 23 собаки с мезоцефальной формой черепа — типом, при котором форма головы считается наиболее "средней" и характерной для многих распространённых пород. Для создания карты связей между обонятельными луковицами и корой мозга применили диффузионную спектральную томографию. Затем полученные данные перепроверили методом рассечения белого вещества Клинглера, что позволило подтвердить обнаруженные пути.

В результате был выявлен сложный проводящий путь, соединяющий обонятельные луковицы сразу с пятью значимыми областями мозга. Эти связи проходят к зрительной коре в затылочной доле, корково-спинномозговому пути, лимбической системе, грушевидной доле и энторинальной коре, входящей в состав гиппокамповой формации. Каждый из этих участков связан со своими функциями: зрением, инстинктами, эмоциями, мотивацией, формированием памяти и распознаванием запахов.

"Это заставляет задуматься о том, что, быть может, и у нас есть рудиментарная связь между этими двумя областями, ведь, когда мы были более похожи на обезьян, то и ориентировались по запахам", — подытожили ученые.

Именно такой проводящий путь может объяснять, почему собаки активно "сканируют" помещение с помощью нюха, прежде чем включаются другие сенсорные системы. Это также объясняет феноменальную способность слепых животных уверенно ориентироваться, опираясь на запаховые ориентиры, которые для них становятся своего рода навигационной картой.

Что открытие говорит о поведении и когнитивных особенностях собак

По мнению авторов исследования, новая информация позволяет по-новому взглянуть на механизмы взаимодействия органов чувств у животных. То, что обонятельные сигналы напрямую связаны с областями, отвечающими за зрение и память, означает: собаки могут "видеть" объекты через обоняние в буквальном смысле — создавая в мозге образ пространства не только благодаря глазам, но и благодаря запаховым ориентирам.

Такой интегрированный подход объясняет множество наблюдаемых особенностей: способность мгновенно распознавать знакомые места, определять эмоциональное состояние хозяина, заранее улавливать опасность, обнаруживать скрытые предметы или людей.

С точки зрения нейробиологии это означает, что собаки обладают уникальной системой, в которой запахи играют роль информационного канала, сопоставимого по значимости со зрением. У людей такое взаимодействие ослаблено эволюционно, однако сравнение с приматами помогает понять, как формировались когнитивные механизмы животных.

Полученные результаты могут стать основой для дальнейших исследований того, как именно собаки принимают решения, формируют ассоциации и обучаются. Например, учёные могут изучать, как запахи влияют на запоминание маршрутов, эмоциональные реакции или скорость обучения новым навыкам.

Как учёные проверяли работу мозга животных

Разработка карты нейронных путей стала возможна благодаря прогрессу в технологиях визуализации мозга. Диффузионная спектральная томография позволяет фиксировать направление движения молекул воды в белом веществе, что помогает "увидеть" проводящие пути. Метод Клинглера, основанный на тщательном рассечении фиксированных тканей, позволил подтвердить эти пути на анатомическом уровне.

Такой двухэтапный подход делает выводы исследования наиболее полными и достоверными. Для науки это важный шаг, так как ранее подобных карт у собак не существовало, а большинство знаний о работе их мозга получали по аналогии с другими видами. Теперь же специалисты получили материальное подтверждение ролей разных зон мозга в обработке запахов и интеграции информации.

Эти данные уже заинтересовали специалистов в области ветеринарии, кинологии и биологии поведения. Изучение связей в мозге помогает лучше понимать поведение домашних животных, корректировать методы дрессировки, разрабатывать программы поддержки собак-поводырей и сервисных собак, а также совершенствовать технологии поиска веществ и людей.

Сравнение: как собаки и другие животные используют обоняние

Собаки не единственные млекопитающие с развитым обонянием, однако строение их мозга и роль запахов выделяют их среди большинства домашних животных. В сравнении с кошками различия особенно заметны.

  1. Собаки используют обоняние как основной ориентир, а кошки — как дополнительный инструмент.

  2. У собак обнаружена прямая связь между обонятельной и зрительной корой, а у кошек такой связи не зафиксировано.

  3. Собаки связывают запахи с эмоциями и памятью благодаря лимбической системе и энторинальной коре, что делает их особенно чувствительными к человеческим состояниям.

  4. В рабочей деятельности (поиск, спасательные операции, обнаружение заболеваний) собаки демонстрируют преимущество за счёт объёма обонятельной информации и её интеграции с когнитивными процессами.

Эти различия подтверждают: собаки действительно обладают системой восприятия, которая формирует уникальный способ взаимодействия с окружающей средой.

Плюсы и минусы обонятельных особенностей собак

Понимание того, как работает система обоняния собак, помогает оценить её практические преимущества и ограничения. Такая информация важна как для кинологов, так и для владельцев домашних животных.

Среди преимуществ специалисты отмечают возможность использования собак в поисковых операциях, высокий уровень социальной чувствительности и способность различать огромное количество запахов. Это делает их незаменимыми помощниками в медицине, безопасности и повседневной жизни.

Однако существуют и определённые ограничения. Сильное развитие обонятельной системы делает собак уязвимыми к резким или токсичным запахам, а также делает их поведение более зависимым от окружающей среды. Условия, в которых они работают или живут, должны учитывать чувствительность животных и избегать перегрузки сенсорной системы.

  • К плюсам относят чувствительность к запахам, интеграцию обоняния с когнитивными функциями, способность ориентироваться в темноте и повышенную обучаемость.
  • К минусам — уязвимость к сильным запахам, зависимость от среды, вариативность способностей у разных пород и трудности в дрессировке при перегрузке стимулов.

Такая оценка помогает объективно понимать возможности животных и использовать их способности наиболее эффективно.

Советы владельцам собак

Правильное взаимодействие с собакой во многом зависит от понимания того, как она использует обоняние. Специалисты предлагают несколько практических рекомендаций.

  1. Давать собаке возможность исследовать пространство носом во время прогулки.

  2. Избегать использования сильных ароматизаторов и бытовой химии рядом с животным.

  3. Развивать когнитивные способности через игры, основанные на поиске запахов.

  4. Не ограничивать возможность вынюхивания новых объектов — это снижает стресс и помогает адаптации.

  5. Подбирать игрушки и лакомства с разнообразными естественными ароматами, стимулирующими обоняние.

Такие простые меры улучшают поведение, укрепляют доверие и способствуют развитию животного.

Популярные вопросы о собачьем обонянии

Почему у собак такой развитый нюх?
Эволюция сформировала их как животных, которые ориентируются в мире через запахи. У них больше рецепторов, крупнее обонятельные структуры и плотнее связь с другими областями мозга.

Могут ли собаки "видеть" запахи?
В переносном смысле — да. Обнаруженная связь между обонятельной и зрительной корой помогает создавать пространственные образы на основе запахов.

Влияет ли запах на обучение?
Да. Запахи активно участвуют в формировании памяти и мотивации, поэтому игры на поиск предметов считаются одним из лучших способов обучения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Россияне могут вернуть часть налога с банковских вкладов — эксперт Мучараева
Экономика и бизнес
Россияне могут вернуть часть налога с банковских вкладов — эксперт Мучараева
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Последние материалы
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Росатом расширил экосистему электротранспорта от добычи до батарей
Риск выпадения волос выше у людей с жировым гепатозом печени
ВолгГТУ разработал систему автоматической проверки проектов – rg.ru
Боливия заинтересована в партнёрстве с Россией для производства и транзита удобрений
Приём пищи в одиночестве повысил риск остеопороза у людей — DailyMail
Надёжные полы из керамогранита и SPC защищают дом от царапин
Собаки создают зрительные образы через запахи — The Journal of Neuroscience
Поезд №150 получил отдельное семейное купе по данным РЖД
Крахмал заменяет муку и улучшает текстуру домашних драников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.