Салюты для собаки звучат как артиллерия по нервам: способ, который растворяет страх питомца

Фейерверки, хотя и являются частью праздничной атмосферы, могут стать настоящим испытанием для домашних животных, особенно для собак. Громкие звуки и яркие вспышки света вызывают у них страх и стресс, что порой становится причиной значительного беспокойства. Однако существуют эффективные способы помочь питомцу справиться с этим. О том, как можно научить собаку не бояться фейерверков, рассказывает эксперт по поведению животных Зази Тодд.
Для многих собак громкие фейерверки и петарды становятся причиной сильного стресса, поскольку животные не могут понять их происхождение и контекст. По словам Зази Тодд, собаки не знают, что происходит, когда слышат взрывы, и без должной подготовки и поддержки они начинают бояться этих звуков всё больше с каждым годом.
"Мы знаем, почему происходят все эти громкие взрывы и яркие огни, но собаки понятия не имеют. Если мы не сделаем что-то, чтобы объяснить им, что эти звуки — это нормально, они, скорее всего, испугаются. А если они сочтут их пугающими, то, вероятно, с каждым разом будут пугаться всё сильнее", — говорит Зази Тодд.
Для владельцев собак важно понимать, что при встрече с фейерверками нельзя просто игнорировать страдания питомца. Одна из рекомендаций — создать в доме спокойную атмосферу. Закройте шторы, включите телевизор или музыку, чтобы приглушить громкие звуки. Однако важно помнить, что запирать собаку в комнате не следует, так как это может усилить её тревогу.
Множество людей считают, что утешать испуганного питомца нельзя, так как это якобы может усилить страх. Однако, как утверждают эксперты, научных доказательств, что утешение действительно приводит к усилению страха, нет.
"Совершенно нормально утешать свою собаку, и вы действительно являетесь для неё важной фигурой привязанности. Когда они испытывают стресс, они обращаются к вам за помощью, чтобы почувствовать себя лучше", — объясняет Зази Тодд.
Одним из эффективных методов борьбы с боязнью громких звуков является десенсибилизация — тренировка, при которой собака постепенно привыкает к громким звукам через положительные ассоциации. Эксперты советуют приучать питомца к этим звукам с самого раннего возраста. Это можно сделать с помощью положительного подкрепления: когда собака слышит громкий звук, нужно предложить ей лакомство, тем самым создавая ассоциацию с чем-то приятным.
"Лучший возраст для таких тренировок — период социализации, который длится с 3 до 12-14 недель. В это время можно начинать воспроизводить звуки фейерверков на низкой громкости, постепенно увеличивая её, чтобы помочь щенку привыкнуть.", — по словам Зази Тодд.
Если собака начала испытывать страх перед фейерверками, хотя раньше этого не было, рекомендуется обратиться к ветеринару. По словам специалистов из Университета Линкольна, такой страх может быть связан с болью или другими физическими проблемами. Поэтому важно убедиться, что питомец не испытывает болевых ощущений, которые могут усиливать стресс.
В случае, если нет времени на долгосрочную тренировку, ветеринар может назначить временные успокаивающие препараты, чтобы помочь собаке справиться с волнением во время фейерверков. Однако это не должно быть постоянным решением, и оно не заменит полноценную работу с питомцем.
Важно помнить, что страх собак перед громкими звуками и другими тревожными ситуациями — это не просто мимолётный испуг. Для большинства животных такие эмоции могут быть связаны с более глубокими психофизиологическими процессами. Именно поэтому важно подходить к решению этой проблемы комплексно, сочетая тренировки с заботой и вниманием к питомцу.
"Стресс у собак может вызываться не только шумом, но и другими факторами, такими как форма или запах роботов-пылесосов, с которыми питомцы могут сталкиваться в домашних условиях.", — отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Важно учитывать все аспекты поведения животного и своевременно решать проблемы, чтобы минимизировать стрессовые ситуации.
При обучении собак важно учитывать различные подходы, которые могут быть полезны в зависимости от индивидуальных особенностей питомца. Так, некоторые владельцы используют традиционные методы успокоения, такие как успокаивающие игрушки или обогреваемые коврики, другие прибегают к помощи ветеринаров и препаратов. Однако тренировки и десенсибилизация — это наиболее эффективный и долгосрочный способ решения проблемы страха у животных, сообщает BBC Science Focus.
Необходимо создать спокойную атмосферу в доме, закрыв шторы и включив телевизор. Также помогает подход, при котором собака приучается к громким звукам через положительные ассоциации.
Да, это совершенно нормально. Утешение помогает собаке почувствовать себя в безопасности, хотя в случае с фейерверками оно не всегда бывает достаточным.
Обратитесь к ветеринару, так как это может быть связано с болями или другими физическими проблемами. Врач также может порекомендовать временные успокаивающие препараты.
Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.