Обезьянам придётся подвинуться: панды вошли в элитный клуб животных и удивили даже скептиков

Панды редко демонстрируют что-то, что может изменить привычный взгляд на их поведение. Но новое наблюдение за этими животными заставило ученых задуматься о том, насколько сложным может быть их мышление. Исследователи неожиданно увидели, как гигантские панды используют подручные предметы, и это стало важным поводом пересмотреть прежние оценки их когнитивных способностей.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ панда

Неожиданное открытие о поведенческих особенностях панды

Когда специалисты начали внимательно анализировать поведение больших панд, они обнаружили, что животные способны не просто взаимодействовать с окружающей средой, но и использовать отдельные предметы для решения конкретных задач. То, что раньше казалось случайностью, постепенно обрело форму устойчивого поведения. Наблюдения велись в условиях, приближенных к природным, что повышает ценность данных. Ученые фиксировали каждый эпизод, чтобы понять частоту и назначение подобных действий.

"Когда мы заметили, что панды умеют пользоваться инструментами, это изменило наше прежнее представление о них", — рассказал Бин Ян из Института зоологии Шэньси.

Команда Яна смогла собрать достаточно фактов, чтобы выделить уникальные элементы поведения. За несколько десятков дней они отметили сотни эпизодов, в которых панды использовали ветки или бамбуковые палочки не только как часть природного окружения, но как полноценное приспособление. Исследователи проверяли, насколько часто животные повторяют такие действия, и действительно ли они делают это осознанно. Итоговые данные оказались впечатляющими и показали, что подобное поведение — не случайность, а характерный признак, который ранее просто оставался незамеченным.

Панды отламывали палочки, подбирали подходящие размеры и формы, а затем использовали их для того, чтобы почесать труднодоступные места на теле. Такое действие не выглядит примитивным: для него необходимы моторика, оценка задачи и поиск решения. Это свидетельствует о наличии краткосрочного планирования, то есть способности заранее понимать, каким образом палка сможет помочь. Об этом сообщает журнал Current Biology.

Почему это важно для понимания эволюции вида

Наблюдение за пандами проходило в одном из китайских зоопарков, где животные живут на открытых территориях, напоминающих естественные лесные массивы. Ученые отметили, что в подобных условиях животные демонстрируют поведенческие особенности, характерные для дикой природы. Это позволяет предположить, что использование инструментов может встречаться и у диких панд, просто раньше такие случаи не попадали в поле зрения исследователей.

"Панды могут иметь более сложное мышление и поведенческие паттерны, чем считалось ранее", — пояснил Ян в ходе анализа результатов.

Интерес к этому открытию связан не только с поведением конкретного вида, но и с пониманием более широких механизмов эволюции. До сих пор панд считали животными с достаточно простыми поведенческими моделями, акцент делался на их известной склонности к еде и отдыху. Но наличие у них дополнительных когнитивных способностей, пусть и в ограниченной форме, заставляет по-новому взглянуть на эволюционный путь панд и признаки, которые они сохранили.

Одной из таких особенностей стал так называемый "ложный большой палец". У других медведей его нет, а у панд этот шестой палец играет важную роль: с его помощью они могут захватывать предметы, в том числе бамбук — основную часть их рациона. Эта анатомическая деталь могла стать эволюционным заделом, который позже позволил развиться примитивным навыкам использования инструментов. В сочетании с относительно крупным мозгом это создает благоприятные условия для сложных действий.

Исследования показывают, что даже минимальные изменения в морфологии лапы приводят к тому, что животное получает больше возможностей для манипуляций с предметами. У панд это проявляется особенно ярко, ведь их образ жизни связан с постоянным взаимодействием с бамбуком, который сам по себе легко превращается в подходящий инструмент. Поэтому новое открытие логично вписывается в общую картину, расширяя представления о когнитивных возможностях вида.

Как ученые проводили наблюдения

Чтобы получить надежный материал, исследователи вели наблюдение в течение пятидесяти дней. За это время было зарегистрировано 383 случая использования пандами палочек или веток. Такие данные представляют собой весомый аргумент в пользу того, что поведение не является случайным или вынужденным. Животные самостоятельно выбирали предметы, порой даже сравнивали несколько из них, прежде чем остановиться на одном.

Наблюдения включали анализ контекста: когда животные брали ветки, что именно они делали после этого, насколько длительным было взаимодействие. Исследователи оценивали внутреннюю логику действий — могла ли палка быть частью игры или сброса стресса. Но большинство эпизодов относилось именно к целенаправленным действиям по чесанию определённых областей тела. Это подтверждает, что инструмент использовался не ради самого процесса, а для решения конкретной задачи.

Ученые пришли к выводу, что подобное поведение связано не только со строением лапы, но и с умением соотносить свои ощущения с внешними ресурсами. Это делает пандам честь, поскольку подобные когнитивные действия ранее фиксировались у гораздо более известных в этом плане животных: приматов, выдр, воронов. Теперь этому списку можно добавить и панд.

Сравнение поведения панд с другими видами, использующими инструменты

Использование инструментов обычно связывают с высокоразвитыми животными. Приматы применяют палки для добычи пищи, вороны аккуратно вырезают крючки, выдры используют камни для раскалывания раковин. На этом фоне поведение панд кажется более простым, но оно не менее важно для понимания эволюционной линии.

Панды используют инструменты в бытовом, но функциональном смысле. Это не результат тренировки или подражания — ученые наблюдали за животными, которые свободно взаимодействовали с природными материалами. Такое сравнение показывает, что инструментальное поведение не обязательно связано с высокой социальной структурой или сложными условиями выживания. Оно может возникать и у животных, ведущих спокойный образ жизни, если у них есть соответствующие анатомические возможности и минимальная потребность в решении задач.

Подобные открытия помогают расширить понимание того, как разные виды приходят к идее использования предметов. Важно, что это не требует особого уровня интеллекта — достаточно сочетания природных факторов, поведенческих привычек и доступных ресурсов.

Сравнение: поведение панд и поведение других медведей

Чтобы лучше понять уникальность открытого явления, полезно сравнить пандам с другими представителями семейства медвежьих. Такое сопоставление помогает увидеть, почему именно у панд появилось это поведение.

Другие медведи, такие как бурые или белые, редко используют инструменты в дикой природе. Их образ жизни предполагает активную охоту, и у них меньше необходимости в манипуляции предметами. У панд есть "ложный большой палец", который дает им преимущество в захвате мелких объектов. У других медведей такой анатомической особенности нет. Панды большую часть времени проводят с бамбуком, который легко превращается в инструмент — в отличие от плотоядных сородичей, у которых нет подобного ресурса. Гигантская панда обладает относительно крупным мозгом, что способствует развитию простых форм когнитивного планирования.

Это сравнение показывает, что использование инструментов у панд — результат комбинации морфологии, среды и потребностей.

Плюсы и минусы способности панд к использованию инструментов

Умение животных пользоваться подручными предметами имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы:

повышает способность решать бытовые задачи;

помогает справляться с труднодоступными зонами тела;

указывает на гибкость поведения;

демонстрирует умение адаптироваться к окружению.

Минусы:

поведение проявляется нерегулярно;

инструмент используется только для узкого набора задач;

навык не развился до более сложных форм;

трудно фиксируется в дикой природе.

Эти особенности дают ученым представление о том, на каком этапе развития инструментального поведения могут находиться панды.

Советы по наблюдению за поведением животных в зоопарках

Если посетители зоопарков хотят лучше понять поведение животных, в том числе панд, полезно придерживаться нескольких рекомендаций.

Наблюдать за животными в периоды активности: утренние и вечерние часы дают больше шансов увидеть интересное поведение. Обращать внимание на взаимодействие животных с природными объектами, такими как ветки, камни или кустарник. Изучать информационные материалы зоопарков: многие учреждения публикуют подробные данные о поведенческих особенностях своих питомцев. Сравнивать поведение животных в разных условиях — на открытых территориях, в укрытиях, возле кормовых зон. Не мешать животным: отсутствие стрессовых факторов позволяет им проявлять естественные реакции.

Такие советы помогут посетителям увидеть поведение, которое обычно остается скрытым.

Популярные вопросы об использовании инструментов пандами

1. Используют ли панды инструменты в дикой природе?

Да, по мнению ученых, подобное поведение возможно и в естественной среде, однако таких случаев пока не удавалось документировать.

2. Насколько сложные инструменты могут использовать панды?

На данный момент фиксируются только простейшие предметы — палочки и ветки, которые применяются в качестве чесалки.

3. Могут ли панды обучаться друг у друга?

Пока ученые не обнаружили доказательств передачи этого навыка, но подобная возможность не исключается и требует дополнительных исследований.