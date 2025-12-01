Тоннели Южной Америки раскрыли древних чудовищ: кости объяснили следы когтей размером с нож

Подземные тоннели Южной Америки служили укрытиями для детёнышей ленивцев

Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На просторах Южной Америки встречаются удивительные подземные сооружения, происхождение которых долгое время оставалось загадкой. Они расположены в Аргентине, Бразилии и Парагвае, и настолько разнообразны по размеру и устройству, что их происхождение трудно объяснить обычной геологией. Исследователи обнаружили, что многие из этих тоннелей слишком аккуратны и структурированы, чтобы быть следствием природных процессов. Об этом сообщает Книга животных.

Фото: www.flickr.com by Ryan Somma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Скелет огромного ленивца

Загадочные тоннели, которые невозможно списать на природу

Первые исследования показали, что земляные сооружения Южной Америки поражают масштабами. Их диаметр варьируется от небольших лазов шириной около метра до настоящих коридоров высотой два метра и шириной до четырёх. Отдельные системы достигают суммарной длины пятисот метров и включают несколько "комнат". К 2016 году найдено более двух тысяч подобных объектов, и каждый из них демонстрирует чёткие признаки искусственного происхождения.

Геологические процессы не подходят в качестве объяснения. Тоннели пробиты в относительно мягких древних породах, но имеют ровные стены без следов вымывания и коллапса. На поверхностях отчётливо заметны длинные борозды — они тянутся дугообразно, словно кто-то скрёб породу мощными когтями. Эта особенность заставила исследователей искать создателей среди древних животных.

Одной из ключевых находок стало открытие в Аргентине: в одном из таких тоннелей обнаружили скелеты двух гигантских ленивцев. Эта находка стала переломной, поскольку объяснила и размеры ходов, и характерные следы на стенах.

Гигантские ленивцы: вероятные строители древних тоннелей

Древние ленивцы, относящиеся к вымершим представителям гигантской фауны, значительно превосходили размерами своих нынешних сородичей. Индивидуумы весом около четырёх тонн обладали когтями длиной до двадцати сантиметров, которые идеально подходили для рытья. По мнению учёных, такие животные могли создавать крупные тоннели, а их мощные лапы оставляли борозды на стенах.

Гигантские ленивцы вели более активный образ жизни, чем современные виды. Однако их низкий метаболизм делал рытьё трудоёмким занятием. Вероятно, отдельные норы формировались поколениями и расширялись постепенно. Первоначально животные могли вырывать небольшие углубления в почве для ночёвки или укрытия, а со временем превращать их в обширные убежища.

Эти сооружения служили защитой для потомства. Молодые ленивцы были уязвимы для хищников, тогда как взрослые животные, обладая массивными размерами, почти не имели естественных врагов. Подземные помещения обеспечивали стабильную температуру, что особенно важно для условий ледникового периода, когда климат отличался резкими перепадами.

Хотя современный ленивец почти всё время проводит на деревьях и движется медленно, его древние родственники значительно отличались по поведению. Эволюционные пути современных и вымерших видов разошлись примерно двадцать миллионов лет назад, что объясняет колоссальные различия в размере, активности и экологической роли.

Другие возможные архитекторы: кто роет меньшие тоннели

Если большие тоннели связаны с деятельностью гигантских ленивцев, то небольшие сооружения диаметром один-два метра, вероятно, принадлежат другим древним животным. Археозоологи предполагают, что часть нор могли создавать гигантские броненосцы — представители семейства, куда входят дедикурусы и другие вымершие виды.

Современные броненосцы роют тысячи нор ежегодно и обладают мощными когтями, способными разрушать твёрдые термитники. Их древние родственники, будучи значительно крупнее и сильнее, могли легко пробивать почву и скальные породы. Это делает версию о броненосцах вполне реалистичной.

Сочетание находок, борозд на стенах и структуры тоннелей позволяет учёным постепенно реконструировать картину древней жизни Южной Америки. Подземные убежища играли важную роль в экосистемах, помогая животным сохранять потомство и переживать климатические вызовы.

Сравнение: норы гигантских ленивцев и броненосцев

Норы ленивцев обычно больше по размеру — шириной до четырёх метров и высотой около двух. Броненосцы создавали более компактные ходы, часто круглого сечения. Следы когтей гигантских ленивцев оставляют широкие борозды, тогда как у броненосцев они короче и глубже. Ленивцы расширяли норы поколениями, а броненосцы могли строить множество небольших укрытий ежегодно. По назначению норы ленивцев служили скорее "семейными базами", а броненосцы часто использовали свои ходы для добычи пищи.

Такое сопоставление помогает точнее определять, какой вид древних животных мог участвовать в создании каждого конкретного тоннеля.

Популярные вопросы о тоннелях Южной Америки

Могли ли древние люди строить эти тоннели?

Датировка показывает, что большинство нор появились задолго до появления людей в регионе.

Опасны ли такие пещеры для современных исследователей?

Они относительно стабильны, но требуют осторожности из-за осыпей и плотности породы.

Существуют ли похожие сооружения в других частях света?

Похожие норы встречаются редко, что делает южноамериканские находки уникальными.