Шимпанзе идут в атаку, а слоны терпят: реакция умнейших животных на дроны удивила учёных

Слоны перестают бояться зависшего дрона через 6 минут — исследователи

9:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Беспилотные технологии всё глубже интегрируются в работу экологов, открывая новые способы изучения поведения животных без прямого вмешательства. Особое внимание учёные уделяют тому, как крупные млекопитающие реагируют на появление дронов и насколько быстро привыкают к их присутствию. Результаты нового исследования из Кении показали, что даже настороженные слоны способны адаптироваться к этой технике при соблюдении определённых условий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сафари в Африке

Как дроны меняют подход к наблюдению за природой

Использование беспилотников стало революцией для полевой биологии. Небольшие, манёвренные и достаточно тихие, они позволяют отслеживать перемещения и поведение животных в реалистичных условиях. Особенно ценна возможность наблюдать за социальными видами — теми, чьи реакции могут меняться при малейших внешних раздражителях. Именно поэтому влияние дронов на самих животных остаётся ключевым вопросом для исследователей, которые стремятся сохранить этичность наблюдений.

Классические методы — пешие обходы, автомобильные маршруты, установка камер — часто ограничены видимостью и расстоянием. Дрон же способен взлететь на нужную высоту, заглянуть в недоступные регионы и фиксировать важные моменты без прямого контакта. Но даже минимальный шум или движение в воздухе может вызвать настороженность. Учитывая тяжёлый опыт взаимодействия диких животных с техногенными объектами, специалисты стремятся понять, как минимизировать стресс.

Примером нежелательной реакции стала история из голландского сафари-парка Burgers Zoo, где шимпанзе сбил пролетающий дрон, поднявшись на дерево и использовав палку. Так проявилась типичная защита территории — животное восприняло аппарат как угрозу. Подобные случаи подчёркивают необходимость тонкого подхода при работе с социальными видами, включая слонов. Об этом сообщает команда природоохранной организации Save the Elephants.

Как проходил эксперимент в заповедниках Самбуру и Баффало-Спрингс

Команда Save the Elephants выбрала два кенийских заповедника, где живут разные группы африканских саванных слонов. Исследователи наблюдали за 14 семейными группами — оседлыми и кочевыми. В общей сложности было проведено 35 испытаний с использованием промышленного квадрокоптера, устойчивого к ветру и оснащённого мощной камерой. Такие модели позволяют вести наблюдение на больших расстояниях без необходимости снижаться.

Сценарий был одинаковым: дрон запускали в 500 метрах от группы животных, затем он поднимался на высоту 120 метров и в течение шести минут фиксировал поведение слонов. После этого аппарат возвращали на исходную точку. Полученные видеозаписи разделили на минутные фрагменты и в случайном порядке показали этологам, чтобы исключить предвзятость. Специалисты анализировали движения, активность и признаки беспокойства.

Важно, что исследователи учитывали индивидуальные особенности семейных групп — возраст членов, структуру группы, особенности поведения. Такой подход позволил получить картину, в которой стресс-реакции не воспринимаются унифицированно, а рассматриваются в контексте конкретных семейств.

Краткосрочное и долгосрочное привыкание слонов к дронам

Выяснилось, что реакция слонов изменяется в течение одного полёта. В первый момент доля животных, демонстрирующих настороженность, возрастала примерно на 11%. Но уже к шестой минуте уровень тревоги возвращался к базовому. Это говорит о том, что при отсутствии резких раздражителей дрон перестаёт восприниматься как угроза почти мгновенно.

При повторных испытаниях эффект оказался ещё более выраженным. Животные реагировали значительно спокойнее, чем при первой встрече. Это доказывает наличие долгосрочного привыкания, то есть дрон со временем становится привычным элементом среды. Такой результат важен для будущих проектов в области мониторинга популяций, где повторные наблюдения неизбежны.

Однако отсутствие паники не означает полного отсутствия стрессора. Анализ показал устойчивые изменения в поведении слонов: они меньше ели (на 28-50%), больше перемещались (на 83-100%) и практически не отдыхали. После того как дрон покидал территорию, животные компенсировали отдых. Эти данные показывают, что даже спокойная реакция не исключает влияния на распорядок дня.

Почему деликатный подход снижает стресс у животных

Особенно важным оказался вывод о том, что соблюдение определённых условий делает стресс минимальным. Если запускать дрон с большого расстояния, подниматься на максимальную высоту и подходить к животным с подветренной стороны, аппарата практически не слышно. Записи поведения в таких условиях не выявили заметных нарушений. Значит, грамотный подход делает наблюдение максимально этичным.

Учёные подчёркивают, что будущие исследования должны уделять внимание не только визуальным признакам тревоги, но и микроповеденческим изменениям. Даже небольшие сдвиги могут указывать на влияние на целые экосистемы: слон — крупное животное, играющее важную роль в поддержании структуры саванны.

Сравнение: наблюдение с дрона и традиционные методы мониторинга животных

Сравнение современных беспилотных технологий с более привычными методами показывает несколько ключевых контрастов. Традиционный наблюдатель часто ограничен расстоянием и рельефом, тогда как дрон даёт возможность изучать большие территории. При этом сам факт присутствия человека может пугать животных сильнее, чем тихий аппарат на высоте.

Но наземные методы позволяют дольше и внимательнее изучать поведенческие элементы, которые могут быть неразличимы с воздуха. Дрон даёт широкий обзор, но не позволяет почувствовать контекст так детально. Поэтому исследователи всё чаще используют комбинированный подход.

Плюсы и минусы использования дронов в наблюдении за слонами

Новый подход имеет свои сильные стороны и определённые ограничения. Для объективного анализа важно учитывать оба аспекта.

Плюсы:

возможность наблюдать животных на расстоянии без прямого контакта;

широкий обзор и доступ к труднодоступным участкам;

снижение риска вмешательства в социальную структуру группы;

сокращение времени, необходимого для мониторинга.

Минусы:

изменение распорядка дня даже при отсутствии активного стресса;

необходимость тщательно подбирать высоту, направление и дистанцию;

риск паники при неправильном запуске аппарата;

высокая зависимость от погодных условий.

Советы по этичному наблюдению за животными с помощью дронов

Чтобы минимизировать влияние техники на поведение крупных млекопитающих, исследователи рекомендуют придерживаться нескольких правил. Дрон следует запускать издалека, избегая резких звуков и движений. Лучшим маршрутом является подход с подветренной стороны, что делает аппарат практически незаметным. Высота должна быть достаточной, чтобы не создавать угрозы, но при этом позволять фиксировать необходимые данные. Также важно сокращать длительность наблюдения, чтобы животные не меняли привычный распорядок. Комбинирование записи с воздуха и наземных методов помогает получить более точные результаты.

Популярные вопросы о наблюдении за слонами с помощью дронов

Могут ли слоны полностью перестать реагировать на дроны?

Животные привыкают к аппарату, но даже при отсутствии тревоги их поведение немного меняется. Полное отсутствие реакции маловероятно, однако влияние можно минимизировать. На какой высоте лучше всего запускать дрон?

Оптимальной считается максимальная безопасная высота, при которой аппарат остаётся незаметным, но изображения остаются достаточно чёткими. Подходит ли этот метод для всех видов животных?

Нет. Некоторые виды реагируют сильнее, другие спокойнее. Этичность работы зависит от индивидуальных особенностей вида и конкретной ситуации.

Исследование кенийских специалистов показывает, что современные технологии при грамотном использовании могут гармонично сосуществовать с природой. Деликатный подход позволяет наблюдать за животными, не нарушая их жизни, и делает изучение экосистем точнее и безопаснее.