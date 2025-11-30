Материнский инстинкт сильнее смерти: 80% приматов совершают пугающий ритуал, шокирующий учёных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
9:40
Зоосфера

Обезьяны, как оказалось, могут испытывать куда более сложные эмоции, чем считалось ранее. Наблюдения за приматами показали, что матери не расстаются с погибшими детенышами ещё долго после их смерти, демонстрируя поведенческие реакции, напоминающие человеческую скорбь. Этот феномен заинтересовал учёных, ведь он может говорить о том, что животные обладают представлением о конечности жизни. Об этом сообщает naked-science.ru со ссылкой на исследовательскую группу из Университетского колледжа Лондона, Университета Киото и заповедника Такасакияма.

Мартышки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мартышки

Как исследователи обнаружили проявления скорби у приматов

Первые отдельные наблюдения за тем, что обезьяны носят умерших детенышей на руках, фиксировались ещё десятилетия назад, однако полноценного анализа подобного поведения долгое время не существовало. Ученые испытывали сомнения: можно ли считать такое действие осознанной реакцией на смерть или же речь идёт о привычке, врождённом инстинкте или временной дезориентации матери. Чтобы ответить на эти вопросы, международная команда исследователей собрала огромный массив данных: 409 случаев, описанных в 129 научных публикациях.

Полученная база стала крупнейшей для подобной темы. Она включила представителей пятидесяти видов приматов, среди которых были как человекообразные обезьяны, так и представители Старого Света и другие семейства. В каждом случае фиксировались обстоятельства смерти детёныша, реакция матери, особенности её поведения в последующие дни, а также сопутствующие условия.

Оказалось, что около 80 процентов приматов действительно продолжали носить тела малышей после их гибели. Иногда матери делали это несколько часов, иногда — несколько дней. Эта особенность прослеживалась у многих видов, однако сильнее всего она выражалась у человекообразных обезьян и у видов, генетически ближе всего стоящих к человеку.

Исследователи обратили внимание и на то, что молодой возраст матери увеличивал вероятность того, что она будет дольше держать детеныша при себе. Это может говорить о более сильной эмоциональной привязанности, меньшем опыте и, возможно, слабом понимании необратимости произошедшего.

Почему приматы продолжают держаться за умерших детёнышей

Ученые отмечают, что поведение приматов в подобных ситуациях нельзя объяснить одним фактором. Это сложный комплекс, в который входят инстинкты, эмоциональные связи и социальные механизмы стаи. В отличие от многих других животных, приматы формируют сильные отношения между матерью и детёнышем. Уход за потомством предполагает постоянный телесный контакт, кормление, защита, обучение.

Сравнение разных видов показывает, что уровень привязанности напрямую связан с продолжительностью ношения погибшего малыша. Например, у видов, где детёныш дольше зависит от матери, подобное поведение встречается чаще. Исследователи предполагают: чем интенсивнее связь, тем труднее матери отпустить младенца даже после его смерти.

Интересно, что детёнышей, погибших в результате несчастного случая или насильственных действий, матери носили реже. Вероятно, резкая травматичная ситуация помогает быстрее осознать произошедшее. А вот случаи, связанные с болезнью или постепенным ухудшением состояния, приводили к более глубокому эмоциональному отклику.

Возраст детёныша также играл определённую роль. Чем младше был потомок, тем выше вероятность, что мать будет дольше удерживать тело рядом с собой. Это может быть связано с тем, что уход за младенцем требует максимального внимания, и его потеря воспринимается особенно тяжело. У приматов младшего возраста наблюдаются реакции, напоминающие поисковое поведение: мать словно пытается убедиться, что детёныш вовсе не ушёл из жизни.

Эволюционный смысл скорби: связь человека и приматов

Полученные данные заставляют по-новому взглянуть на то, как могли формироваться человеческие ритуалы, связанные со смертью. Учитывая тесное родство между людьми и человекообразными обезьянами, исследовательская команда предположила, что древние люди могли демонстрировать схожие реакции ещё до появления сложных погребальных обрядов. Важно понимать, что речь не идёт о попытке приписать животным человеческие эмоции, но наличие устойчивых моделей поведения позволяет говорить о биологических корнях скорби.

Некоторые учёные давно обсуждают возможность того, что ранние люди уже тогда проявляли определённые формы уважения к умершим. Археологические находки свидетельствуют о присутствии предметов, которые могли быть частью обрядов. Новые данные о приматах создают дополнительный контекст: если близкие родственники человека демонстрируют зачаточные формы траурного поведения, вполне вероятно, что подобные механизмы зародились намного раньше, чем появилось понятие культуры.

В опубликованной работе авторы подчёркивают, что требуется больше исследований, поскольку до конца не ясно, насколько подобная скорбь сопоставима с человеческой. Тем не менее наблюдения за поведением приматов уже сейчас помогают расширять понимание эмоционального мира животных и возможных путей эволюции человека.

"Танатологическое поведение, которое мы наблюдаем у нечеловеческих приматов сегодня, возможно, присутствовало и у ранних человеческих видов — и они, возможно, трансформировались в различные ритуалы и практики во время эволюции человека. Однако нам нужно больше данных, чтобы понять, насколько горе животного можно сопоставлять с человеческим", — рассказала первый автор исследования Элиза Фернандес-Фуэйо из Университетского колледжа Лондона.

Сравнение: как скорбь приматов отличается от поведения других животных

Сравнение поведения приматов с реакциями других видов показывает, что подобные формы скорби встречаются нечасто. У некоторых животных фиксировались элементы "поискового поведения", но длительное ношение тела детёныша характерно именно для приматов. Это объясняется сложной социальной структурой, высоким уровнем общения и развитым мозгом.

Птицы иногда проявляют тревогу, слоны задерживаются возле погибших сородичей, а дельфины поддерживают тела малышей на поверхности воды. Однако детализированность и продолжительность поведения у приматов делают их уникальными. Такой контраст помогает лучше понять масштаб различий между эмоциональными реакциями разных видов.

Плюсы и минусы интерпретации результатов

Перед исследователями стояла непростая задача — сформировать объективную картину. Каждый наблюдаемый случай уникален, и это накладывает ограничения.

Плюсы подхода:

  • обширная база данных, собранная из десятков источников;
  • анализ пятидесяти видов приматов;
  • возможность увидеть закономерности в поведении;
  • укрепление гипотез о биологических корнях скорби.

Минусы подхода:

  • разнородность источников, различия в условиях наблюдений;
  • ограниченность данных по редким видам;
  • отсутствие прямых доказательств осознанности смерти;
  • невозможность проводить эксперименты в контролируемых условиях.

Советы по наблюдению за поведением приматов

Исследователи рекомендуют учитывать несколько факторов при дальнейшем изучении таких явлений. Важно фиксировать точные обстоятельства, при которых произошло событие: возраст матери, состояние детёныша, социальную структуру группы. Наблюдения должны быть длительными — некоторые реакции могут проявляться не сразу. Кроме того, важно избегать вмешательства: даже минимальное влияние наблюдателя способно изменить поведение животных, особенно в стрессовых ситуациях.

Популярные вопросы о поведении приматов при утрате детёныша

  1. Означает ли ношение тела, что обезьяны понимают смерть?
    Пока нельзя говорить об осознанности в человеческом смысле. Однако поведение может отражать сильную эмоциональную связь и реакцию на утрату.

  2. Почему молодые матери чаще носят умерших малышей?
    Вероятно, у них сильнее выражена эмоциональная зависимость и меньше опыта, что влияет на способность осознать произошедшее.

  3. Есть ли подобное поведение у других животных?
    Да, но реже. Элементы скорби встречаются у слонов, дельфинов и некоторых птиц, однако длительное удерживание тела чаще характерно именно для приматов.

Наблюдения за приматами мягко напоминают нам, что границы между "человеческим" и "животным" миром не так уж непроходимы. Способность обезьян переживать утрату по-своему заставляет внимательнее относиться к эмоциональной жизни других существ. А каждое новое исследование в этой области не только расширяет научные представления, но и помогает по-другому взглянуть на собственные чувства и ритуалы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
