Смотрят в глаза и нагло врут: эксперимент вскрыл неприятную правду о каждом домашнем псе

Собаки осознательно вводят человека в заблуждение — ученые из Цюриха
8:05
Зоосфера

Иногда самые привычные домашние животные удивляют нас больше диких хищников. То, что долгое время считалось незыблемой правдой о собачьей преданности, неожиданно обрело новые оттенки после исследований швейцарских ученых. Оказалось, что собаки способны действовать ради собственной выгоды даже тогда, когда это предполагает обман хозяина. Новые данные позволяют взглянуть на поведение питомцев иначе и понять, насколько гибко они реагируют на ситуацию.

Бостон-терьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бостон-терьер

Как зародилась гипотеза об обмане

Интерес к теме появился у поведенческого специалиста из Цюрихского университета Мариан Хеберлейн. Работая с собаками, она всё чаще замечала в их поведении мелкие хитрости, которые давали животным преимущество. Со временем эти наблюдения превратились в полноценную научную гипотезу: собака может сознательно вводить человека в заблуждение, если это помогает ей получить желаемое.

Долгое время подобные выводы не рассматривались серьёзно, поскольку представление о "самом верном друге" занимало прочное место в массовой культуре. Собаки действительно демонстрируют привязанность, ориентируются на человека и стремятся к сотрудничеству. Однако это не исключает того, что у них есть собственные интересы и способность действовать стратегически.

Хеберлейн решила перейти от наблюдений к экспериментальной базе. Она поставила себе задачу проверить, насколько последовательно собаки используют хитрость, если её результатом становится получение лакомства или иного вознаграждения.

Как проходил эксперимент

Чтобы оценить способность собак к обману, исследовательница предложила животным задачу с тремя коробками. В первой коробке находилось печенье, во второй — более желанное для большинства собак лакомство — кусочек сосиски, а третья коробка была пустой. Главная идея заключалась в том, что собака должна была привести человека к тому контейнеру, который, по её мнению, давал наибольший шанс получить вкусняшку.

Ключевым элементом эксперимента стало участие двух людей. Один был "лояльным" — тот, кто делился с собакой тем, что она показывала. Второй был "нелояльным" — он забирал лакомство себе, никак не поощряя собаку. Таким образом, животному приходилось выбирать, кому довериться, а в случае необходимости — использовать хитрость против того, кто не давал ей выгоды.

Собаки быстро усвоили, что "лояльный" человек приносит пользу, если ему показать коробку с лакомством. Но ещё быстрее они поняли, что "нелояльному" человеку выгодно показывать пустой контейнер, чтобы тот не получил вкусную еду. Животные демонстрировали последовательную стратегию, которая менялась в зависимости от того, кто стоял рядом.

Этот результат удивил даже тех, кто был уверен в развитом интеллекте собак. Животные не просто выбирали коробки наугад — они адаптировали поведение под ситуацию, корректировали стратегию и действовали в собственных интересах.

Что это говорит о собачьей психологии

Полученные данные показали, что собаки способны к социальному анализу. Они оценивают последствия собственных действий и адаптируют поведение в реальном времени. Такое умение ранее связывали в основном с приматами, воронами и некоторыми морскими млекопитающими.

Собаки, живущие с людьми многие поколения, переняли способность учитывать намерения и реакции хозяев. Им важно понимать, кто принесет выгоду, а кто — нет. Эксперимент подтвердил, что эти животные анализируют ситуацию не менее активно, чем многие социальные виды.

Кроме того, исследование показывает, что у собак может существовать число стратегий взаимодействия, направленных не только на построение гармоничного контакта, но и на получение преимуществ. Это не означает, что животные "непреданные" или "неискренние" — скорее, они умны и гибки, а их поведение формируется комплексом факторов: привычками, опытом, мотивацией, эмоциональным состоянием.

Сравнение поведения собак и других животных

Чтобы понять, насколько уникально собачье поведение, исследователи сравнивают их стратегии с результатами аналогичных экспериментов на других видах. Например, приматы могут скрывать пищу от соплеменников или давать ложные намёки, чтобы повысить свои шансы. Вороны и некоторым попугаи также способны менять стратегию в зависимости от наблюдателя.

Однако в случае собак особенность заключается в том, что они ориентируются на представителей другого вида — человека. Такое умение требует не только понимания своих интересов, но и способности анализировать чужое поведение. Собаки показывают гибкость, которая сформировалась за тысячелетия совместной эволюции с человеком.

Плюсы и минусы хитрости у домашних собак

Особенность собачьего поведения может иметь свои преимущества и ограничения. Для хозяина важно понимать эти аспекты, чтобы корректно выстраивать взаимодействие с питомцем.

К плюсам относятся:

  • способность животного адаптироваться к разным людям;
  • высокая обучаемость благодаря пониманию логики вознаграждений;
  • выраженная социальная гибкость;
  • умение анализировать ситуацию и действовать стратегически.

К минусам можно отнести:

  • тенденцию использовать хитрость для обхода правил;
  • поиск "слабых мест" в поведении хозяина;
  • возможность манипуляции ради получения лакомств;
  • избирательное послушание, особенно при наличии личной выгоды.

Эти особенности не снижают ценность дружбы человека и собаки, но помогают лучше понять природу питомцев и правильнее выстраивать воспитание.

Советы по взаимодействию с хитрой собакой

Исследователи отмечают, что многие проблемы с поведением связаны не с "непослушанием", а с особенностями психологии животного. Чтобы усовершенствовать взаимодействие, специалисты рекомендуют следующее:

  1. Устанавливать предсказуемые правила, которые не меняются в зависимости от настроения хозяина.

  2. Исключать ситуации, в которых собака может получить выгоду нечестным способом.

  3. Использовать позитивное подкрепление последовательно, не позволяя питомцу манипулировать.

  4. Давать собаке интеллектуальные задачи — игры, пазлы, упражнения, стимулирующие умственное развитие.

  5. Наблюдать за мелкими поведенческими хитростями и корректировать их заранее.

Хорошее воспитание помогает перенаправить хитрость в положительное русло — от отработки команд до участия в спортивных соревнованиях.

Популярные вопросы о собачьей хитрости

1. Все ли собаки склонны к обману?
Нет, степень склонности зависит от темперамента, опыта и уровня мотивации. Но большинство собак способно использовать хитрость при благоприятных условиях.

2. Можно ли избежать хитрого поведения?
Снизить его можно, если выстроить последовательную систему правил и не позволять питомцу получать выгоду за нежелательное действие.

3. Связана ли хитрость с интеллектом?
Да, способность менять стратегию поведения — один из признаков развитого когнитивного уровня.

Исследования учёных показали, что поведение собак куда сложнее и разнообразнее, чем принято считать. Эти животные способны анализировать ситуацию, строить стратегию и даже обманывать человека, если это помогает им добиться желаемого результата. Обнаруженные особенности дают возможность глубже понять природу взаимодействия человека и собаки и по-новому взглянуть на интеллектуальные способности домашних питомцев.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
