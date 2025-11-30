Ангольские пляжи ломают вековые привычки: охотники начинают защищать тех, кого раньше преследовали

Охрана морских черепах усилилась на побережье Анголы — данные проекта Kitabanga

Зоосфера

Жители небольшой ангольской деревни, ещё недавно промышлявшие охотой на морских черепах, сегодня выходят на берег с другой целью — охранять тех самых животных, на которых раньше ставили силки. На песчаных косах эстуария Лонга ночные вылазки с ножами и сетями сменились патрулями с фонарями и блокнотами для учёта гнёзд. Для многих это не просто смена занятия, а полное переосмысление отношения к морю и его обитателям.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Детеныши черепахи

От охоты к патрулированию: история Жоакима из Ходжиуа

В деревне Ходжиуа, где мангровые заросли соседствуют с лагунами и длинной полосой песка, живёт Жоаким Авелино Фрагозо. Он много лет выходил к морю как охотник: морские черепахи были для него источником мяса и способом прокормить большую семью. Сегодня 45-летний отец семерых детей делает те же ночные маршруты вдоль эстуария Лонга, но уже в жилете с эмблемой проекта Kitabanga и с другой задачей — защитить черепах и их гнёзда.

Фрагозо участвует в программе вместе примерно с семьюдесятью односельчанами. Их участок — часть длинной цепочки пляжей вдоль 1600-километрового побережья Анголы, где морские черепахи поднимаются на сушу, чтобы отложить яйца. По оценкам проекта, под присмотром таких патрулей находится около 25 тысяч гнёзд, разбросанных по разным участкам береговой линии.

Ночные дежурства выглядят просто: несколько человек идут вдоль кромки воды, прислушиваются к шуму прибоя и всматриваются в песок. Если удаётся заметить выползающую черепаху, они фиксируют вид, отмечают время и место, а затем дожидаются, пока животное закончит откладку яиц и вернётся в океан. Потом гнездо аккуратно маркируют и, если нужно, ограждают, чтобы его не затопила волна и не разрыли собаки.

"Я рад видеть, как черепахи откладывают яйца и уплывают. Больше не хочу на них охотиться", — рассказывает бывший охотник на морских черепах Жоаким Авелино Фрагозо.

Бедность долгое время толкала жителей прибрежных деревень на браконьерство: черепашье мясо было важной частью рациона, а иногда и товаром для неформального рынка. Теперь участие в программе охраны стало для многих альтернативным источником дохода. Людям платят за патрулирование, учёт гнёзд, участие в обучающих встречах и экологических акциях для школьников.

"Мы хотим, чтобы черепах стало больше для будущих поколений", — подчёркивает Жоаким Авелино Фрагозо.

Почему морские черепахи у берегов Анголы так уязвимы

У побережья Анголы встречаются все пять видов атлантических морских черепах. Это всеми известные зелёные черепахи, оливковые ридли, головастые (логгерхед), кожистые и хохлатые (бисса). Большая часть из них занесена в Красный список МСОП как уязвимые или находящиеся под угрозой исчезновения виды.

Золотистые пляжи в районе Лонга — важное место гнездования для оливковых ридли и кожистых черепах. Оливковые ридли известны тем, что иногда откладывают яйца массово, большими группами, а кожистые черепахи — одни из самых крупных морских черепах в мире и активно питаются медузами. Сохранение этих видов важно не только само по себе: они помогают регулировать численность медуз и поддерживать баланс в морских экосистемах.

Исследования показывают, что Ангола играет заметную роль для атлантических популяций черепах: вдоль её берегов проходят миграционные пути, а некоторые участки побережья стали крупнейшими местами гнездования оливковых ридли в Атлантике. Аэро- и наземные обследования, проведённые в последние годы, подтвердили высокую концентрацию гнёзд на отдельных пляжах, многие из которых курирует проект Kitabanga.

Помимо целенаправленной охоты, на черепах влияют и другие факторы. Часть животных гибнет в рыболовных сетях, особенно установленных слишком близко к берегу. Отмечается, что вероятность случайного попадания черепах в сети возрастает при увеличении длины сетей и числе тралений, а также при их установке на мелководье.

Свою лепту вносят и изменения климата, эрозия береговой линии, строительство инфраструктуры у воды и световое загрязнение: яркая подсветка от отелей и дорог может сбивать с толку как взрослых черепах, так и только что вылупившихся детёнышей, ориентирующихся по отблеску неба над морем. Поэтому защита гнёзд — лишь часть большой работы по сохранению вида.

Проект Kitabanga: наука, просвещение и участие местных жителей

Проект Kitabanga действует в Анголе с 2003 года. Его разработал и реализует биологический департамент факультета наук Университета Агоштиньо Нетто в тесном партнёрстве с экологической организацией Kissama Foundation. Со временем к проекту присоединились и другие институции, включая региональные академии рыбного хозяйства.

Изначально Kitabanga был научной инициативой: учёные стремились собрать базовые данные о численности, маршрутах миграции и местах гнездования морских черепах у ангольских берегов. Сейчас это комплексная программа, объединяющая исследования, практическую охрану и экологическое образование. Команды проекта мониторят пляжи в нескольких провинциях, фиксируют каждое найденное гнездо и помогают выжить максимальному числу детёнышей.

За два десятилетия работы Kitabanga помог направить в море миллионы маленьких черепах: по оценкам, только за последние 22 года речь идёт примерно о пяти миллионах детёнышей, благополучно добравшихся до воды благодаря защите гнёзд и контролю за вылуплением.

Важная часть проекта — работа с местными сообществами. В деревнях и школах проводятся встречи, лекции и практические занятия: детям и взрослым объясняют, почему исчезновение черепах скажется на рыболовстве и состоянии моря, как экотуризм и бережное отношение к природе могут стать источником дохода. В некоторых населённых пунктах школьники делают стенгазеты о морской фауне и участвуют в акциях по очистке пляжей.

Для людей вроде Жоакима это не только новая работа, но и возможность гордиться своим вкладом. Там, где раньше обсуждали, кто первым доберётся до черепахи с ножом, теперь спорят, в каком месте лучше поставить предупредительный щит или как объяснить приезжим туристам правила поведения на пляже.

Как меняется жизнь деревни

Переход от охоты к охране редко бывает одномоментным. В начале программы многие жители реагируют скептически: отказаться от привычного источника мяса и взять в руки блокнот вместо ножа — серьёзный шаг. Координаторы проекта признают, что без честного разговора о бедности и реальных экономических альтернативах убедить людей сложно.

Со временем эффект становится заметен и за пределами пляжа. Участники патрулей получают стабильный доход, который, пусть и не огромен, но позволяет планировать расходы, покупать школьные принадлежности, базовые товары для дома, улучшать жилище. В деревнях появляются новые темы для общения с внешним миром: журналисты, учёные и туристы интересуются не только рыбой и ловчими снастями, но и успехами в охране редких видов.

Расширяется и круг навыков. Люди учатся заполнять простые формы учёта, работать с картами, пользоваться мобильными приложениями для фиксации координат гнёзд. Параллельно растёт понимание того, как устроены экосистемы: местные жители начинают по-новому смотреть на мангровые леса, песчаные косы, прибрежные лагуны.

Во многих странах подобные программы становятся основой для развития экотуризма. Для Анголы это направление пока только формируется, но уже сейчас можно представить маршруты, в которых турист получает не только отдых на океанском побережье, но и возможность в сопровождении местных гидов увидеть ночной выход черепах на пляж. Такие туры требуют особой осторожности, строгого соблюдения правил и, как правило, включают услуги гида, страховку путешественника и рекомендацию по экипировке — от фонарика с красным фильтром до удобной обуви для песка. Если подобные форматы будут развиваться, у деревень вроде Ходжиуа появится ещё один повод бережно относиться к своим пляжам.

Сравнение: охота на морских черепах и их охрана

Когда речь идёт о прибрежных деревнях, охота и охрана черепах часто оказываются по разные стороны не только моральной, но и экономической шкалы. Важно понимать, чем эти модели отличаются на практике.

При традиционной охоте основной мотив — быстрый результат. Люди выходят к морю за мясом, которое можно сразу приготовить или продать. В эту схему не нужно вкладывать знания о биологии животных, долгосрочное планирование и экологические расчёты. Но есть скрытая цена: со временем поголовье черепах сокращается, гнёзд становится меньше, добыча — редкой, а сама деятельность уходит в сферу браконьерства с риском штрафов и конфликтов с властями.

Охрана черепах устроена иначе. Она требует обучения, регулярных патрулей, учёта гнёзд и сотрудничества с биологами. Плюс в том, что это даёт более устойчивый доход: проекты, подобные Kitabanga, финансируются частным сектором и партнёрами, а работа в них может длиться годами. Кроме того, сохранённые черепахи — это основа будущего экотуризма и здорового рыболовства: каждое гнездо сегодня — это шанс на десятки взрослых черепах через многие годы.

Популярные вопросы

Можно ли туристам увидеть, как черепахи откладывают яйца на ангольских пляжах?

Да, на некоторых участках побережья, включая район эстуария Лонга, проходят программы наблюдений, но они организуются только в сопровождении обученных гидов. Важное условие — не мешать животным: не светить ярким белым светом, не подходить слишком близко, не трогать черепах и гнёзда. Подобные активности должны строиться по принципам экотуризма, а не "шоу ради селфи".

Почему для Анголы так важно сохранять именно морских черепах?

Во-первых, у берегов страны встречаются сразу пять видов черепах, и многие участки побережья — ключевые места гнездования для атлантических популяций. Во-вторых, черепахи выполняют важные функции в морских экосистемах: регулируют численность медуз, влияют на состояние морских трав и, в конечном счёте, на ресурсы для рыболовства. Наконец, успешные программы их охраны становятся точкой роста для образования, науки и устойчивого туризма.

Что лучше: делать разовое пожертвование или пытаться поехать волонтёром?

Оба варианта полезны, но требуют разного подхода. Разовое или регулярное пожертвование помогает проектам оплачивать работу патрулей, научные исследования и образовательные программы. Волонтёрство на месте — более сложный формат: оно оправдано, если вы готовы соблюдать местные правила, не конкурировать с жителями за рабочие места и реально помогать специалистам. В случае с Анголой во многих районах ставка делается именно на обучение местных жителей, поэтому внешние волонтёры чаще вовлекаются в информационные и научные проекты, а не в базовый мониторинг пляжей.

Сколько стоит участие в программах "усыновления гнезда” морских черепах?

Конкретная сумма зависит от проекта и сезона. Обычно такие программы подразумевают, что пожертвование покрывает расходные материалы (колышки, защитные сетки, таблички), часть работы патрулей и подготовку отчёта о том, как прошло вылупление. Актуальные условия и стоимость организаторы публикуют на своих официальных ресурсах, и перед участием стоит внимательно ознакомиться с ними.

История Жоакима Авелино Фрагозо и его земляков показывает, что смена роли "охотника" на роль "хранителя" возможна, когда люди получают доступ к знаниям, поддержке и честному диалогу о своём будущем. Для морских черепах это означает шанс продолжать выходить на золотые пляжи Анголы и оставлять в песке новые гнёзда — уже под защитой тех, кто когда-то представлял для них главную угрозу.