Метка дьявола у пушистых: почему коты, бьющие левой лапой, превращают жизнь хозяев в ад

Коты чаще кошек используют левую лапу — университет Белфаста

Домашние кошки давно считаются загадочными созданиями, и каждое новое исследование их поведения добавляет неожиданных деталей к привычному образу пушистых хищников. На этот раз внимание ученых привлекла особенность, которой обычно наделяют только людей: способность предпочитать одну "ведущую" конечность. Оказалось, что и среди кошек есть своеобразные "правши" и "левши", причём предпочтения лапы могут быть связаны с особенностями поведения и реакции на стресс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка с ослабленным зрением

Как ученые изучали "ведущие" лапы

Интерес к латерализации у домашних животных уже несколько лет вызывает внимание специалистов по поведению. Однако кошек, в отличие от собак, изучали гораздо реже. Исследователи из Белфаста решили восполнить этот пробел и провели масштабное наблюдение за повседневной активностью животных.

В эксперименте участвовали сорок четыре кошки самых разных возрастов — от совсем молодых питомцев до возрастных. Двадцать из них были самками. Для чистоты работы учёные попросили владельцев фиксировать поведение животных в естественной обстановке, не вмешиваясь в их действия и не создавая искусственных условий. Такой подход позволил собрать максимально реалистичную картину.

Хозяева внимательно наблюдали за тремя типами спонтанных действий. Им предстояло записывать, на каком боку домашний питомец предпочитает отдыхать, с какой лапы начинает движение вниз с лестницы и какой лапой пользуется первой, забираясь на невысокие поверхности — например, в лоток с наполнителем или на диван. В каждом случае требовалось получить не менее пятидесяти примеров поведения, чтобы исключить случайные предпочтения.

Вторую часть работы составил тест, в котором кошкам нужно было достать корм из трёхъярусного контейнера с небольшими отверстиями. В контейнер могла пройти только одна лапа, поэтому животным приходилось выбирать "рабочую". Тестирование проводили дома, чтобы отсутствие стресса и незнакомой среды не повлияло на результаты. Об этом сообщает исследовательская группа Королевского университета в Белфасте.

Что обнаружило исследование

Полученные данные показали, что у большинства кошек действительно есть выраженная "ведущая" лапа. Около семидесяти трёх процентов использовали одну и ту же конечность при доставании корма. Семьдесят процентов начинали спуск с лестницы с одинаковой лапы, а шестьдесят шесть процентов придерживались того же принципа, когда забирались на небольшое возвышение. Лишь в вопросе того, на каком боку животные предпочитают лежать, результаты оказались менее очевидными — лишь четверть демонстрировала выраженную привычку.

Особый интерес вызвало распределение предпочтений между самцами и самками. Исследование показало, что большинство кошек-женского пола чаще оказываются "правшами", тогда как значительная часть котов предпочитает левую лапу. Подобные результаты уже наблюдали в исследованиях собак и лошадей, что подтверждает возможную связь пола и моторного предпочтения.

При этом учёные отметили, что в их работе подобная зависимость от гормонального фона не была выявлена. Все кошки были стерилизованы, и тем не менее большинство имело выраженную "ведущую" лапу. Это говорит о том, что механизмы латерализации у кошек более сложны, чем предполагали ранее, и не зависят напрямую от уровня половых гормонов.

Вопрос о том, почему животные формируют такие предпочтения, остаётся открытым. Однако исследователи предполагают, что в основе различий лежат особенности работы полушарий мозга. Комментирует одна из авторов исследования:

"Животные-"левши”, которые чаще используют правое полушарие при обработке информации, как правило, демонстрируют более заметную реакцию на источники страха и более частые вспышки агрессии. Им сложнее справляться со стрессовыми ситуациями, чем животным-"правшам”, чаще полагающимся на левое полушарие", — говорит специалист Дебора Уэллс.

Что скрывается за латерализацией поведения

По мнению ученых, различия между "правшами" и "левшами" у животных могут быть частью общей стратегии адаптации. У многих видов одно из полушарий мозга отвечает за контроль стресса и реакцию на угрозы. Так, у животных-"левшей" правое полушарие, ассоциирующееся с обработкой негативных стимулов, может быть доминирующим, что и объясняет повышенную тревожность и склонность к агрессивным реакциям.

Для кошек это может иметь важное значение. В условиях городской квартиры, где животное сталкивается с ограниченным пространством, неожиданными раздражителями и необходимостью уживаться с другими домашними обитателями, реакция на стресс становится особенно значимой. Умение выбирать ведущую лапу — лишь один аспект более сложной нейробиологической картины, формирующей поведение животного.

Интересно, что латерализация у кошек может влиять и на общее восприятие окружающего мира. Например, "правши" обычно спокойнее реагируют на неожиданные раздражители, реже проявляют настороженность и быстрее адаптируются. "Левши", напротив, нередко демонстрируют стремительную реакцию, стараются избегать новых ситуаций и склонны более эмоционально реагировать на раздражители.

Как узнавали предпочтения лапы

Чтобы подтвердить результаты наблюдений, ученые использовали дополнительные тесты. Трёхъярусный контейнер с кормом позволил не только оценить моторные предпочтения, но и посмотреть, как животное действует в ситуации, требующей определённой сообразительности. Каждый тест проходил в течение нескольких дней, в среднем по пятнадцать попыток в сутки. Такой темп исключал усталость или раздражение, которые могли бы исказить результаты.

Постепенно исследование сформировало чёткое понимание того, что выбор лапы не зависит от случайных факторов или усталости. Поведенческие паттерны повторялись из раза в раз, что подтверждает устойчивость предпочтений.

Эти результаты совпадают с ранее проведёнными исследованиями у других млекопитающих, что подтверждает: латерализация — распространённое явление в животном мире. Однако у кошек оно долгое время оставалось уделом отдельных наблюдений владельцев. Теперь же ученые располагают систематическими данными.

Сравнение латерализации у кошек, собак и лошадей

Чтобы понять, насколько уникальны кошачьи предпочтения, исследователи сравнили результаты своей работы с данными о других видах. У собак, например, тоже существует распределение по "ведущей" лапе, и оно также часто связано с полом животного. У лошадей наблюдаются похожие тенденции: часть животных предпочитает начинать движение с определённой ноги.

Основное отличие кошек — сильная выраженность различий между самцами и самками, что делает их поведение особенно интересным для изучения. Однако, в отличие от собак, у которых обнаружена связь с гормональным фоном, у кошек такой зависимости не нашли. Это говорит о том, что их латерализация может быть обусловлена нейробиологическими механизмами, а не только гормональными.

Такое сравнение помогает лучше понять эволюцию поведения и специфику моторных навыков у разных видов домашних животных.

Плюсы и минусы доминирования одной лапы

Исследователи отмечают, что выраженная "ведущая" лапа может иметь как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, устойчивое предпочтение позволяет животному увереннее действовать в ситуациях, требующих быстроты и точности. С другой — оно может быть связано с особенностями эмоциональной реакции.

К плюсам специалисты относят:

повышенную точность движений;

устойчивость моторных навыков;

более уверенное поведение в привычных условиях;

экономию энергии при выполнении сложных действий.

К минусам относят:

повышенную тревожность у "левшей";

склонность к резким реакциям;

более сильное влияние стресса;

возможные ограничения в адаптации к новым условиям.

Эти особенности стоит учитывать хозяевам, поскольку поведение питомца формируется не только воспитанием, но и нейробиологическими факторами.

Советы по наблюдению за кошкой

Тем, кто хочет понять своего питомца лучше, стоит присмотреться к его повседневным действиям. Специалисты рекомендуют:

Наблюдать за тем, с какой лапы животное начинает движение вниз или вверх. Отмечать, какой конечностью оно достаёт игрушку или лакомство. Фиксировать привычную позу для отдыха. Записывать несколько десятков примеров, чтобы увидеть устойчивый паттерн.

Такая практика помогает не только определить "ведущую" лапу, но и лучше понять эмоциональное состояние кошки и её поведенческие особенности.

Популярные вопросы о праворукости кошек

1. Может ли предпочтение лапы влиять на поведение кошки?

Да, латерализация нередко связана с реакцией животного на стресс: "левши" часто оказываются более тревожными.

2. Зависит ли выбор лапы от возраста кошки?

По результатам исследования — нет. Предпочтения встречались и у молодых, и у пожилых животных.

3. Можно ли изменить "ведущую" лапу?

Нет, это врождённая особенность, связанная с работой полушарий мозга.

Исследование Королевского университета в Белфасте показало, что привычка использовать одну лапу чаще другой — не случайность, а важная часть поведения домашних кошек. Эти данные помогают по-новому взглянуть на эмоциональные реакции животных и понять, что моторные предпочтения могут быть связаны с устойчивыми особенностями работы мозга. Ученые подчеркивают, что впереди ещё много открытий, и дальнейшие исследования позволят глубже разобраться в природе латерализации и её влиянии на поведение питомцев.