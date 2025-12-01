Щенок, который меняет чью-то жизнь: как из комочка шерсти вырастает глаза для незрячего человека

Каждого десятого щенка отбирают в поводыри — кинолог Элина Почуева

Сложно говорить о жизни незрячих людей, не вспоминая тех, кто помогает им безопасно передвигаться и чувствовать себя увереннее в городе. Речь не только о людях, но и о собаках-поводырях, которые проходят долгий путь от маленького щенка до надёжного партнёра. За каждым таким хвостом стоит целая команда волонтёров, тренеров и новых хозяев, готовых вкладывать время и чувства. .

От первой встречи до миссии помощника

В Москве живёт палевый лабрадор по кличке Мира и её хозяйка Юлия, которая когда-то считала себя "кошатницей" и даже не представляла, как справится с собакой. Встреча с Мирой всё перевернула: из сомнений выросло доверие, а из осторожной симпатии — настоящая дружба и работа в тандеме каждый день. Со временем Мира вдохновила Юлию на создание собственной благотворительной организации, название которой стало расшифровкой клички: "Мобильность, инклюзия, реабилитация, активность".

Одним из проектов АНО "Мира" стало развитие адаптивного кинологического спорта для людей с инвалидностью. Незрячие участники вместе со своими собаками-поводырями занимаются кинологическим фристайлом — буквально "танцуют с собакой". Юлия с Мирой тоже выходят на площадку, ставят номера и участвуют в соревнованиях: собака освоила десятки трюков и танцевальных элементов, а их выступления становятся примером того, как рабочий пёс может быть одновременно и верным поводырём, и ярким артистом.

Как выбирают будущих поводырей?

Подготовка собаки-поводыря начинается задолго до первой прогулки с незрячим хозяином. В учебно-кинологическом центре внимательно смотрят на помёт и отбирают щенков не по внешним данным, а по характеру и устойчивости. Важно, чтобы щенок был смелым, не паниковал от резких звуков, умел быстро переключаться и тянулся к человеку. На практике это очень строгий фильтр: из примерно десяти кандидатов нужным требованиям обычно соответствует только один.

"Чаще всего собаками-поводырями становятся собаки породы лабрадор и — редко, но всё же, — золотистые ретриверы. Они быстро и с удовольствием учатся новым командам", — рассказала заместитель директора АНО "Учебно-кинологический центр "Собаки-помощники" Элина Почуева.

После отбора начинается первый этап — жизнь в волонтёрской семье. На протяжении года щенок учится базовым правилам поведения дома и в городе: ездит в транспорте, гуляет в парках, бывает в кафе и магазинах. Волонтёров обеспечивают кормом, игрушками и ветеринарной помощью, а кинологи остаются на связи, чтобы подсказать, как правильно реагировать на сложные ситуации.

Учёба в центре и подбор пары

Когда собака достигает примерно года, она переезжает в учебно-кинологический центр в Подмосковье. Там её ждут от шести до восьми месяцев интенсивной подготовки: от общего курса послушания до специальных упражнений. Важно, что незрячий человек контролирует работу не глазами, а руками, поэтому собака учится реагировать на тактильные сигналы, останавливаться перед препятствиями, подавать упавшие предметы, уверенно вести по ступеням и узким проходам.

После обучения собака сдаёт экзамен. К этому моменту специалисты знают о ней практически всё: темп движения, реакцию на шум, особенности характера. Параллельно в центре ведут лист ожидания — десятки анкета незрячих людей из разных регионов, которые могут ждать свою собаку-проводника до двух лет.

"Мы знаем о ней всё, мы знаем, как она работает, какой у нее темп движения. Основываясь на этом, мы изучаем анкеты незрячих людей, чей срок ожидания собаки-поводыря — два года. Это более сотни человек из разных регионов страны", — рассказала Элина Почуева.

Когда кинологи видят, что конкретный пёс и человек идеально подходят друг другу, будущего владельца приглашают в центр. Их ждут две недели совместного обучения: человек учится читать движения собаки руками и корпусом, правильно формулировать команды и доверять своему новому партнёру. Лишь после этого пара сдаёт общий экзамен и возвращается домой.

Волонтёрские семьи: радость, труд и расставания

За многими поводырями стоит особая глава — жизнь у волонтёров. Во время пандемии Людмила Берёзкина посмотрела с семьёй фильм "Щенячья школа" и решила, что тоже хочет выращивать собак для незрячих. Месяц семья взвешивала все "за" и "против", а затем подала заявку в школу "Собаки-помощники". Первой воспитанницей стала щенок Бетти, за которой нужно было ухаживать как за самым обычным щенком — но с пониманием, что впереди у неё совсем другая жизнь.

Первые месяцы оказываются самыми сложными: частые прогулки, приучение к режиму, обучение базовым правилам дома и на улице.

"Мы очень любим эти маленькие пушистые комочки счастья, которые приезжают к нам. Самое сложное — чувство ответственности. Хочется воспитать хорошего питомца, чтобы он стал поводырем", — рассказала Людмила Березкина.

В воспитании участвует вся семья: муж и дети помогают с прогулками и играми, старшая домашняя собака показывает щенку "правила дома", а кошки постепенно привыкают к новому соседу. Расставаться с подросшими учениками волонтёрам всегда тяжело, но мысль о том, что собака станет чьими-то глазами, помогает пережить этот момент. Многие семьи продолжают следить за судьбой своих питомцев и иногда навещают их уже в статусе собак-поводырей.

Тактильное партнёрство и жизнь бок о бок

В работе поводыря главное — не только дрессировка, но и глубокая эмоциональная связь. Человек и собака учатся понимать друг друга буквально на уровне движения и прикосновений. Элина Почуева подчёркивает, что отношения в такой паре гораздо плотнее, чем у большинства обычных владельцев и их домашних питомцев: собака-проводник сопровождает хозяина на работу, учёбу, в поездках и повседневных делах.

Историй, иллюстрирующих это партнёрство, немало. Так, пара Анна и Валентин, оба незрячие, работают с одним лабрадором по кличке Снежок — редкий случай, когда одна собака обслуживает сразу двоих людей. Снежок сопровождает их на лекции, в университет и на разные мероприятия и даже стал героем публикаций, получив символический "студенческий билет".

Палевый лабрадор Тея помогает Алине учиться на психологическом факультете Кемеровского университета. Девушка шутит, что это единственная "студентка", которой разрешено спать на лекциях, но за пределами аудитории они много тренируются, занимаются трюковой дрессировкой и путешествуют.

Когда приходит время выходить на пенсию, собака-поводырь чаще всего остаётся с хозяином уже как семейный питомец. Если уход за пожилым животным становится слишком тяжёлым, центр помогает подобрать новый дом, а человек может получить нового поводыря. Иногда в доме живут сразу две собаки: одна продолжает работать, другая наслаждается заслуженным отдыхом. Об этом сообщает "Известия".

Дрессировка, социализация и "собаки без депрессии"

"Лабрадоры — очень жизнерадостные существа. Они очень любят покушать и очень любят общаться с человеком. В дрессировке мы обязательно используем лакомства. Не встречала такую собаку, которая бы не хотела идти на занятия, потому что они всегда делают это с удовольствием", — поделилась Старший тренер-дрессировщик центра "Собаки-помощники" Наталья Рафиева.

Социализация начинается в волонтёрской семье: щенок ездит в общественном транспорте, бывает в магазинах, парках, на вокзалах. Когда годовалая собака попадает к кинологам, задачи усложняются. Тренеры проверяют, не тянется ли собака к еде в чужих сумках, как она ведёт себя в толпе, реагирует ли на громкий шум. Задача — сделать так, чтобы в любых условиях поводырь оставался спокойным и сосредоточенным.

Дрессировка строится на комбинированных методиках — под конкретного пса и реальные жизненные ситуации. Собаки отлично запоминают маршруты: несколько повторений пути до нужной точки обычно достаточно, чтобы уверенно вести по нему человека. При этом они осваивают общий алгоритм поведения: останавливаться перед ступеньками, обходить лужи и препятствия, "отмечать" бордюры и узкие проходы. Благодаря этому даже незнакомый путь превращается для них в цепочку уже понятных задач.

Скорость, адреналин и чёрный лабрадор Джосс

У каждого поводыря — свой характер и своя история. Борис потерял зрение после аварии, но не отказался от любви к скорости и технике. Его спутником стал чёрный лабрадор Джосс, с появлением которого родился проект "Слепые гонки". В нём незрячие участники осваивают картинг: по трассе первым идёт карт зрячего штурмана со звуковым сигналом, а за ним следует пилот без зрения, ориентируясь на звук и подсказки напарника.

Джосс сопровождает Бориса на тренировках, турнирах и соревнованиях, встречает его у картодрома и буквально проживает с ним каждый старт и финиш. Так рабочая собака становится частью большого дела, которое возвращает людям адреналин, радость движения и веру в собственные силы.

Плюсы и минусы жизни с собакой-поводырём

Жизнь с собакой-поводырём — серьёзный шаг. Она даёт человеку свободу, но требует ответственности. Чтобы лучше понять, чего ожидать, важно взглянуть и на преимущества, и на сложности.

С положительной стороны собака-поводырь:

расширяет возможности самостоятельного передвижения по городу;

помогает увереннее ориентироваться в сложных пространствах — вокзалах, пересадках, торговых центрах;

даёт ощущение постоянной поддержки и снижает тревожность;

становится эмоциональным партнёром, облегчающим адаптацию к жизни без зрения.

Но есть и минусы, о которых нельзя забывать:

ежедневный уход, прогулки и расходы на корм и здоровье;

необходимость постоянно поддерживать навыки и правила поведения;

эмоционально сложный период, когда собаке приходит время "уйти на пенсию";

ответственность за животное в поездках, на работе и в общественных местах.

Осознанное понимание этих аспектов помогает незрячему человеку принять взвешенное решение и быть готовым к тому, что в его жизни появится не просто собака, а партнёр на долгие годы.

Советы тем, кто хочет стать волонтёрской семьёй

Вырастить щенка-поводыря — задача, которая меняет жизнь всей семьи. Чтобы этот опыт стал радостным, а не тяжёлым, полезно следовать нескольким шагам.

Трезво оцените своё время и ресурсы: щенку понадобится внимание, терпение и регулярные прогулки. Изучите требования учебного центра и подайте заявку на участие в программе, уточнив формат поддержки и обучения. Подготовьте дом: уберите лишние опасные предметы, продумайте место для сна и кормления, распределите обязанности между членами семьи. С самого начала следуйте рекомендациям кинологов, чтобы не прививать щенку привычек, которые могут помешать ему в будущей работе. Будьте готовы к расставанию: важно помнить, что цель — помочь собаке стать поводырём и однажды встретиться со своим незрячим хозяином.

Популярные вопросы о собаках-поводырях

Как стать волонтёрской семьёй для щенка-поводыря?

Нужно обратиться в специализированный центр, например учебно-кинологическую организацию, заполнить анкету и пройти собеседование. Волонтёров обеспечивают кормом и ветеринарной поддержкой, а тренеры помогают с вопросами воспитания.

Сколько времени занимает подготовка собаки-поводыря?

В среднем на обучение уходит около двух лет: первый год щенок живёт в семье, ещё 6-8 месяцев проводит в центре на дрессировке и социализации, затем проходит подбор пары и совместное обучение с будущим владельцем.

Может ли собака-поводырь просто быть "домашним любимцем"?

Да, вне работы это такой же пёс: он играет, отдыхает, общается с семьёй. Но при выходе на улицу в шлейке поводырь находится "на службе", и важно не отвлекать его от задач.

Что происходит, когда собака-поводырь стареет?

Чаще всего она остаётся жить с хозяином как домашний питомец, а при необходимости центр помогает подобрать новый дом или нового поводыря. Иногда в семье живут сразу две собаки — бывший поводырь и его "сменщик".

В итоге собака-поводырь — это не просто хорошо обученное животное, а живая ниточка, соединяющая незрячего человека с миром. За каждым уверенным шагом по незнакомой улице скрывается труд тренеров, внимание волонтёров и огромная работа самой собаки, которая учится быть надёжным партнёром. И чем больше людей узнают об этой системе, тем больше шансов, что у тех, кто потерял зрение, появится верный четырёхлапый помощник.