Цветок, который нападает первым: маскировка, скрывавшая одного из самых хитрых охотников тропиков

Агрессивная мимикрия помогает богомолу заманивать опылителей

В тропических лесах Юго-Восточной Азии живёт насекомое, которое легко принять за фантастическое создание. С первого взгляда оно напоминает нежный цветок орхидеи, но на самом деле является одним из самых необычных хищников на планете. Его внешность вводит в заблуждение не только других животных, но и учёных. Об этом сообщает animals. howstuffworks.com.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Богомол на цветке

Особенности внешнего вида и образ жизни орхидейного богомола

Орхидейный богомол Hymenopus coronatus давно привлекает внимание исследователей и любителей экзотических насекомых. Он известен своей впечатляющей внешностью: у самок длина тела достигает 6-7 сантиметров, а у самцов — около 2-3 сантиметров. Такая разница в размере встречается далеко не у всех видов насекомых и делает представителей вида ярким примером выраженного полового диморфизма.

Богомолы этого вида напоминают цветы, которые растут в их естественной среде — от розовых орхидей до других тропических растений. Их широкие лепестковидные конечности создают иллюзию настоящего бутона. Долгое время считалось, что эта форма и окраска нужны для защиты: якобы насекомое растворяется среди цветков и избегает хищников.

Такое объяснение выглядело логичным. Ведь многие виды насекомых используют похожую стратегию: например, листовидные кузнечики имитируют форму растения, чтобы не привлекать внимание. Этот процесс известен как криптическая мимикрия — эволюционная адаптация, позволяющая сливаться с окружающей средой. Предполагалось, что и орхидейный богомол действует так же.

Однако научные данные последних лет перевернули прежние представления.

Почему учёные пересмотрели гипотезу о камуфляже

Несколько лет назад группа исследователей решила проверить, действительно ли орхидейные богомолы используют маскировку. В 2014 году были проведены полевые наблюдения, в ходе которых изучали поведение взрослых самок в естественных условиях.

Результат оказался неожиданным: самки вовсе не скрывались среди цветов и не пытались раствориться в окружении. Более того, к насекомым слетались другие существа сильнее, чем к настоящим лепесткам растений. То есть богомолы не нуждались в камуфляже — потенциальные жертвы сами стремились к ним.

Если внешний вид этих богомолов не служит для скрытой защиты, то какая же эволюционная логика стоит за такой формой и окраской?

Исследователи пришли к выводу, что ключевая роль здесь принадлежит не криптической, а агрессивной мимикрии. Богомол не прячется, а, наоборот, привлекает к себе внимание, используя сходство с цветком, чтобы заманить добычу.

Агрессивная мимикрия: почему богомол выглядит как цветок

Способность насекомого имитировать не только цвет, но и форму целого цветка считается уникальной. Такая внешность позволяет ему привлекать сразу несколько видов опылителей. Исследования показали, что окраска и структура тела богомола эволюционировали не под влиянием одного конкретного растения, а как комбинация признаков нескольких цветков.

С точки зрения других насекомых, яркие розовые и белые оттенки сигнализируют о наличии нектара. Лепестковидные ноги лишь усиливают иллюзию, заставляя потенциальную жертву приближаться ближе. У многих тропических опылителей нет сложных когнитивных механизмов для оценки опасности: короткая жизнь и ограниченные поведенческие модели ведут к тому, что они инстинктивно летят к источнику привлекательного запаха и цвета.

Когда насекомое подлетает к "букету", оно оказывается в зоне поражения. Гибкость и скорость атакующих конечностей позволяют богомолу ловить даже относительно крупных особей — мотыльков, бабочек и жуков. Иногда добычей становятся и другие мелкие животные.

Эта стратегия даёт самкам значительное преимущество: они питаются более крупной добычей и получают больше ресурсов, необходимых для выживания.

Уникальные эволюционные особенности поведения самок

Исследователи отмечают: в случае орхидейного богомола мы наблюдаем редкий пример, когда адаптация самок развивается не ради репродукции, а ради успешной охоты. Обычно самцы и самки одного вида эволюционируют по разным направлениям, но эти направления связаны именно с размножением.

Здесь ситуация иная. Самки увеличивают размер и совершенствуют маскирующую форму, чтобы эффективнее ловить добычу. Самцы же, наоборот, остаются маленькими и менее заметными. Они используют маскировку, чтобы избежать поедания, повысить шанс остаться в живых и успеть спариться. Их добыча скромнее: чаще всего это мелкие мушки и личинки.

Подобная полярность поведения позволяет виду успешно сосуществовать и сохранять баланс между рисками и преимуществами.

Как систематические исследования помогают формировать новую картину эволюции

Работа учёных под руководством Гэвина Свенсона из Кливлендского музея естественной истории стала примером того, как детальное изучение поведения в поле помогает обратить внимание на ранее неочевидные эволюционные механизмы.

Исследование было направлено не на самих богомолов, а на общие закономерности эволюции. Однако данные, собранные во время полевых наблюдений, натолкнули исследователей на выводы, которые существенно изменили прежнее понимание поведения вида. Подобные открытия демонстрируют важность научной работы, основанной на регулярных и систематических наблюдениях.

Также орхидейный богомол стал первым известным животным, чья имитация охватывает не только фрагмент растения, но весь цветок целиком. Он использует этот образ намеренно: чтобы привлечь добычу, а не скрыться от неё. Это делает его объектом особого интереса среди биологов.

Камуфляж и агрессивная мимикрия

Камуфляж

Направлен на избегание хищников.

Помогает "раствориться" в среде.

Характерен для оборонительных стратегий.

Снижает вероятность столкновения с угрозами.

Агрессивная мимикрия

Служит для привлечения добычи.

Усиливает шансы успешной атаки.

Формирует яркий и заметный облик.

Связана со стратегией активного хищничества.

Сравнение подчёркивает: орхидейный богомол — редкий пример хищника, который использует цветочную маскировку не для защиты, а для охоты.

Популярные вопросы о поведении орхидейных богомолов

Почему они напоминают цветок

Потому что эволюция привела к агрессивной мимикрии: яркая внешность привлекает добычу.

Опасны ли они для человека

Нет, они не представляют угрозы, хотя способны атаковать мелких насекомых.

Почему самцы намного мельче

Это связано с разными стратегиями выживания: самцам важнее быть незаметными.