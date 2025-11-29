Ваш кот всё это время притворялся: учёные раскрыли, что питомцы скрывают веками

Домашние питомцы знают клички сородичей — Scientific Reports

Многие привыкли считать кошек существами отстранёнными и погружёнными в свой независимый мир, однако современные исследования постепенно меняют эту картину. Новые данные японских учёных показывают, что пушистые питомцы способны не только распознавать собственные клички, но и запоминать имена других кошек и людей, живущих рядом. Это открытие ещё раз демонстрирует, что когнитивные способности домашних животных куда богаче, чем кажется на первый взгляд.

Как появилась гипотеза, что кошки различают имена

Представление о том, что кошки живут по своим правилам и лишь изредка обращают внимание на человека, долгое время оправдывалось поведением этих животных. Их сдержанность ошибочно принимали за равнодушие. Но в последние годы этологи всё чаще фиксируют признаки социальной ориентированности кошек: они следят за перемещениями хозяев, выбирают общение вместо еды, реагируют на голосовые интонации и могут распознавать эмоциональный контекст.

Ранее научные работы уже доказали, что кошки уверенно распознают собственное имя среди посторонних слов, что стало важным шагом к пониманию их когнитивных навыков. После этих данных исследователи решили проверить более сложный аспект — способны ли кошки формировать ассоциации между именами знакомых существ и их визуальными образами. Именно этот вопрос лег в основу нового японского исследования.

Как был устроен эксперимент и кого он включал

Для эксперимента учёные отобрали 48 животных. Среди них были как домашние кошки, так и питомцы котокафе, где в одном помещении живут десятки животных. Такой выбор позволял проверить, влияет ли степень социальной плотности на способность животных запоминать имена.

Первый этап исследования был связан с проверкой знания кошками имён других кошек. Животному показывали на экране фотографию знакомого ему сородича. Затем раздавался звук с произнесённым именем — либо тем, что соответствовало изображению, либо совершенно другим. Учёные фиксировали, как долго кошка будет рассматривать экран и насколько её реакция отличается при совпадении или несовпадении имени и лица.

Домашние питомцы заметно дольше задерживали взгляд на экране, когда звучало неверное имя. По мнению исследователей, это указывало на когнитивное несоответствие, которое животное пыталось понять. Кошки из кафе такой реакции почти не демонстрировали, что, вероятно, связано с большим количеством соседей и слабой индивидуальной связностью между животными.

Во второй части эксперимента учёные проверяли способность кошек связывать имена людей с их изображениями. Животным показывали фото хозяина или знакомого человека, после чего называли имя. Домашние кошки снова реагировали дольше при несоответствии имени изображению, и эта реакция усиливалась по мере увеличения числа людей, живущих с животным, а также срока пребывания кошки в семье, как сообщает Scientific Reports.

Что показала реакция кошек и как это связано с памятью

Анализ поведения показал, что домашние кошки действительно способны формировать долговременные ассоциации между услышанным именем и конкретным образом. Это требует более высокого уровня когнитивной обработки, чем просто реакция на собственную кличку.

Связывание имени с образом означает, что кошка наблюдает за взаимодействием между членами семьи, слышит, как люди называют друг друга, и постепенно делает выводы о том, кто есть кто. Именно такие наблюдения используются животными в их повседневной жизни, чтобы лучше ориентироваться в социальной среде.

Исследователи считают, что способность запоминать имена может быть связана с особенностями совместного проживания. Чем больше людей входит в семью и чем активнее они взаимодействуют, тем больше возможностей возникает у кошки связать звучание имени с конкретным человеком. Это также согласуется с тем, что кошки выражают привязанность не всегда демонстративно, но очень внимательно следят за поведением домочадцев.

Как открытие меняет представления о социальности кошек

Полученные данные развивают идею о том, что кошки вовсе не индивидуалисты, как их часто изображают. Наоборот, они активно включены в социальное пространство и обладают способностью к наблюдению, сопоставлению и запоминанию.

Современные исследования всё чаще показывают: кошки выбирают людей не только как источник еды, но и как объект взаимодействия. Они могут предпочитать контакт игрушкам, реагировать на эмоциональные состояния хозяина, замечать перемещения человека даже вне зрения.

Открытие способности запоминать имена стало ещё одним подтверждением того, что когнитивные механизмы кошек развиты сложнее, чем предполагалось. Хотя выборка исследуемых животных пока невелика, результаты создают основу для более масштабных работ в будущем, где можно будет проверить, насколько глубоко развиты процессы социального обучения у домашних питомцев.

Сравнение способностей кошек и других домашних животных

Чтобы оценить масштабность открытия, полезно сопоставить когнитивные особенности кошек с другими видами животных, живущими рядом с человеком.

Первое отличие заключается в том, что собаки традиционно демонстрируют высокую обучаемость и способность запоминать слова, включая названия предметов. Кошки же, хотя и менее подвержены дрессировке, показывают не менее значимую способность — ассоциативную память, связанную с социальным окружением.

Второе различие состоит в скрытой форме выражения эмоций. Собаки чаще активно реагируют на голос хозяина, в то время как кошки действуют тоньше: наблюдают, анализируют, сопоставляют происходящее. Это позволяет им формировать точечные, но крепкие ассоциации — такие, как связь имени и лица.

Третье отличие связано с условиями проживания. Кошки, живущие с большими семьями или группами животных, имеют больше возможностей для накопления знаний, в отличие от питомцев, находящихся в одиночных семьях или соседствующих с большим количеством незнакомых животных, как в котокафе.

Плюсы и минусы когнитивных особенностей кошек

Понимание того, как кошки обрабатывают социальную информацию, помогает лучше оценить преимущества и ограничения их поведения.

К положительным особенностям можно отнести несколько моментов.

Кошки способны запоминать имена людей и животных, что укрепляет связь с хозяевами.

Они внимательно следят за происходящим и могут адаптироваться к новым условиям.

Высокий уровень наблюдательности помогает кошкам чувствовать себя увереннее в сложной среде.

Животные способны формировать устойчивые отношения в семье.

Есть и нюансы, которые важно учитывать.

Кошки не всегда выражают эмоции открыто, что усложняет интерпретацию их поведения.

Они могут быть сдержанными при знакомстве с новыми людьми.

Избыточное количество стимулов, как в котокафе, затрудняет формирование ассоциаций.

Память кошек зависит от условий проживания и степени вовлечённости в жизнь семьи.

Эти особенности помогают точнее понимать природу поведения питомцев и выстраивать с ними более комфортное взаимодействие.

Советы по укреплению связи с кошкой

Чтобы улучшить понимание между человеком и питомцем, стоит учитывать когнитивные особенности кошек.

Используйте имена домочадцев и животных последовательно — кошка запоминает их по частоте взаимодействий. Общайтесь с питомцем спокойным голосом — он ориентируется на интонацию. Создавайте устойчивый распорядок: предсказуемость усиливает чувство безопасности. Уделяйте кошке личное внимание, а не только обеспечивайте уход. Избегайте резких изменений, которые могут затруднить формирование ассоциаций.

Такие шаги помогают животному лучше ориентироваться в социальной среде и укрепляют связь с хозяином.

Популярные вопросы о памяти кошек и запоминании имён

Могут ли кошки запоминать имена всех членов семьи?

Да, если они часто слышат, как люди называют друг друга, и имеют возможность наблюдать за взаимодействиями. Почему кошки из котокафе хуже различали имена?

Из-за большого числа соседей и меньшей персональной привязанности к каждому животному. Связано ли понимание имён с привязанностью к хозяину?

Да, чем ближе связь и дольше совместная жизнь, тем крепче ассоциации между именем и образом.