Если бы эти птицы играли на бирже, вы бы разорились: попугаи освоили экономику лучше многих людей

Попугаи отказались от еды ради большей выгоды — исследователи

Способность животных принимать решения долгое время считалась исключительно поведенческой реакцией, не имеющей отношения к настоящей оценке выгоды. Однако новое исследование немецких орнитологов показывает: некоторые попугаи мыслят гораздо рациональнее, чем может показаться. Эксперименты продемонстрировали, что птицы способны отказываться от сиюминутного угощения ради более значимой будущей "прибыли". Об этом сообщил журнал Scientific Reports.

Интеллект попугаев: что показали эксперименты

Интерес исследователей был связан со стремлением понять, обладают ли птицы элементарным экономическим мышлением — способностью сопоставлять выгоду и издержки. Многие виды животных реагируют на стимулы импульсивно, выбирая немедленное вознаграждение. Попугаи же в рамках эксперимента продемонстрировали поведение, напоминающее стратегический подход.

Во время научной работы птицам предлагали две опции: угощение, которое они могли получить прямо сейчас, и особый предмет, который позволял "обменять" его на более крупное угощение. Предмет выступал в роли условного "средства оплаты". Такая конструкция позволяла оценить, способны ли попугаи выделить более выгодный вариант и отказаться от немедленного удовольствия ради потенциального увеличения награды.

"Эксперименты показали, что попугаи умеют принимать решения, позволяющие получить более ценное вознаграждение", — отмечается в публикации Scientific Reports.

Результаты оказались показательными: большинство птиц предпочли предмет, который в последующем давал доступ к более значимому угощению. Это означало не только понимание последовательности действий, но и способность оценивать перспективу, а не ограничиваться текущим предложением. Такое поведение исследователи назвали аналогом рационального выбора.

Почему эксперимент важен для науки о животных

Способность откладывать вознаграждение долгое время считалась показателем развитого когнитивного аппарата. Её демонстрировали некоторые приматы, в том числе человекообразные обезьяны. Попугаи же были признаны талантливыми имитаторами звуков и обладателями хорошей памяти, но уровень их рационального мышления оставался предметом дискуссий.

Серия опытов с "экономическим решением" позволила расширить понимание их интеллекта. Птицы не только сделали правильный выбор, но и повторяли его, что говорило о закреплении стратегии. Такой подход требует умения учитывать долгосрочную выгоду, а это уже элемент моделирования будущего, который ранее фиксировали лишь у ограниченного круга животных.

"Попугаи способны максимизировать прибыль, выбирая более ценный предмет и тем самым получая доступ к большему угощению", — подчёркивает Scientific Reports.

Для науки это стало подтверждением того, что когнитивные способности птиц развиты значительно сильнее, чем считалось несколько десятилетий назад. Попугаи продемонстрировали способность к анализу, прогнозированию результата и минимизации собственных "издержек" — то есть действий, не ведущих к максимальной выгоде.

Как устроено "экономическое" поведение попугаев

Важно отметить, что выбор попугаев не был случайным. Для принятия решения им приходилось учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, понимание ценности "валюты" — предмета, который позволял получить большую награду. Во-вторых, необходимость отказаться от уже предложенного угощения, которое находилось перед ними и было легко доступно. В-третьих, способность удерживать в памяти последовательность действий: взять предмет → обменять его → получить награду.

Такой алгоритм требует развитых навыков планирования. Учёные подчеркнули, что не каждая птица способна не поддаться мгновенному соблазну. Однако большинство попугаев, участвовавших в эксперименте, проявили именно рациональную линию поведения, что свидетельствует о высокой степени самоконтроля.

Сравнение: попугаи и другие виды, способные к задержке вознаграждения

Способность откладывать получение награды встречается не у всех животных. Исследователи ранее фиксировали её у:

некоторых видов приматов;

ворон и представителей семейства врановых;

отдельных видов собак при специальной подготовке;

дельфинов.

Попугаи в этом списке занимают особое место. В отличие от млекопитающих, их когнитивная система устроена иначе, но при этом демонстрирует сходные по сложности результаты. Такой параллелизм интересен для учёных, изучающих эволюцию интеллекта: он показывает, что способность к стратегическому поведению могла развиваться независимо у разных групп животных.

Попугаи также отличаются высокой подвижностью, быстрыми реакциями и выраженной социальной природой. Эти особенности делают их восприимчивыми к обучению и позволяют успешно справляться с задачами, требующими сообразительности.

Плюсы и минусы высокой когнитивной способности попугаев

Высокий интеллект птиц имеет значимые преимущества, но налагает и определённые требования на их содержание.

Плюсы:

попугаи быстро осваивают сложные задачи;

они способны к социальному обучению и подражанию;

птицы легко запоминают последовательности действий;

развитый ум делает их интересными и активными домашними питомцами.

Минусы:

недостаток интеллектуальной нагрузки может вызывать стресс;

птицам требуется постоянное разнообразие среды;

умные попугаи могут разрушать предметы, решая "задачи" самостоятельно;

высокая активность требует внимания и правильной стимуляции.

Таким образом, когнитивная развитость делает попугаев уникальными, но требует от владельца понимания особенностей их поведения.

Советы владельцам умных попугаев

Для поддержания хорошего эмоционального состояния попугаю необходима умственная активность. Исследователи рекомендуют обеспечивать птице разнообразные задачи, которые стимулируют интеллект и помогают избежать скуки.

Вводите игрушки-головоломки, которые требуют действий в несколько шагов. Предлагайте пищевые задания, где необходимо выполнять простые "обмены", искать лакомство или использовать предмет. Создавайте разные маршруты полёта и перемещения внутри помещения. Регулярно меняйте расположение элементов в клетке, стимулируя исследовательскую активность. Предоставляйте возможность безопасно разрушать специальные игрушки — это снижает стресс.

Такой подход помогает птице реализовывать когнитивные способности, сохраняя интерес к окружающему миру.

Популярные вопросы о когнитивных способностях попугаев

Правда ли, что попугаи способны принимать рациональные решения?

Да, эксперименты показали, что многие попугаи выбирают не мгновенную награду, а инструмент, который позволяет получить большее угощение. Почему эта способность важна?

Она демонстрирует высокий уровень интеллекта птиц и умение сопоставлять выгоду и издержки, что ранее считалось характерным преимущественно для млекопитающих. Все ли попугаи одинаково умны?

Нет, уровень когнитивных способностей различается у разных видов и даже у отдельных особей. Однако многие попугаи действительно демонстрируют развитую сообразительность. Можно ли развить у попугая навыки планирования?

Да, регулярные игры, обучение и упражнения с поощрением помогают развивать способности к последовательным действиям.

