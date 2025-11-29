Реагенты сжигают лапы за минуты: зимняя прогулка без защиты превратит кота в пациента клиники

Многие владельцы кошек зимой замечают, что питомцы зябнут даже в тёплой квартире и задумываются об одежде для них.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ветеринарного врача Михаила Шелякова, который объясняет, когда одежда действительно помогает, а когда становится опасной. Его рекомендации особенно актуальны в конце ноября 2025 года, на фоне затяжных холодов и обледеневших улиц.
По наблюдению Михаила Шелякова, зимние комбинезоны чаще оправданы для собак, однако выгуливаемым на поводке кошкам защита тоже может пригодиться. Одежда помогает уберечь животное от переохлаждения, а также от грязи и реагентов, которыми обрабатывают дороги и дворы. При этом сам ветеринар подчёркивает, что речь идёт именно о прогулках, а не о постоянном ношении одежды.
Для домашней жизни ситуация иная: просто так одевать здоровую кошку в квартире он не рекомендует. Исключением становятся животные, которые заметно мёрзнут даже дома в период холодов. Для них допустимы лёгкие свитера из дышащей ткани, которые не стесняют движения и не перегревают тело.
К особо чувствительным к холоду породам Шеляков относит сфинксов, полностью лишённых шерсти. Именно их владельцы чаще других подбирают одежду для домашнего ношения, чтобы сгладить перепады температуры в квартирах зимой. Такие кошки без дополнительной защиты могут быстро остывать даже на коротких переходах по неотапливаемым помещениям.
Похожая ситуация наблюдается у некоторых короткошерстных пород, таких как корниш-рекс и сиамские кошки. Они тоже хуже удерживают тепло, поэтому сильные перепады температур переносят тяжелее пушистых животных. Отдельной группы требуют котята и пожилые питомцы: их организм хуже контролирует температуру тела, и временная одежда может стать для них поддержкой.
Есть ситуации, в которых одежда для кошек категорически не подходит, даже зимой и на улице. По словам ветеринара, особенно рискованно одевать животных, находящихся на самовыгуле, когда хозяин их не контролирует. Активная и прыгучая кошка легко цепляется одеждой за ветки, заборы или другие предметы.
В таких случаях возрастает риск травм и даже застревания, когда животное не может самостоятельно выбраться. Ветеринар напоминает, что аналогичный запрет действует и для послеоперационных рубашек: в них кошку нельзя отпускать одну на улицу. Любая дополнительная ткань на теле без присмотра человека превращается в фактор опасности.
Шеляков подчёркивает, что одевать питомца можно только в одежду, специально предназначенную для животных. Лучше всего подбирать такие вещи в специализированных магазинах, где есть возможность примерки и консультации. Там можно оценить посадку по фигуре, свободу движения и реакцию самой кошки.
"Никаких покупок на маркетплейсах, онлайн-покупок, заочно выбранной одежды быть не должно. Обязательно нужно покупать одежду там, где ее можно примерить. Она должна быть, как влитая", — рассказал ветеринар Михаил Шеляков.
Он обращает внимание и на материал: с внутренней стороны не должно быть грубых швов, а модели из чистой синтетики специалист выбирать не советует. Аппликации на одежде могут нарушать утепляющие свойства, зато светоотражающие элементы считаются полезной деталью, особенно при прогулках на поводке в тёмное время суток.
При этом выбор не ограничивается только комбинезонами: для кошек используют также свитера, толстовки, попоны и жилетки. В некоторых случаях подходят носки или специальная обувь для лап, если животное заранее приучено к их ношению. Такой комплект помогает защитить подушечки от агрессивных реагентов и влажного снега.
По словам Шелякова, кошку действительно можно приучить к одежде, но процесс должен проходить поэтапно и только в домашних условиях. Сначала вещь примеряют на непродолжительное время, наблюдая за поведением питомца. Постепенно промежутки носки увеличивают, подкрепляя опыт спокойствием и поощрением.
Ветеринар предостерегает от попыток сразу вывести впервые одетую кошку на улицу. В непривычной экипировке животное может спотыкаться и выглядеть неуверенно, что лишь усилит стресс. Лишь после того как кошка освоится в одежде дома и начнёт свободно двигаться, её можно выводить в таком виде на улицу или на природу.
