Реагенты сжигают лапы за минуты: зимняя прогулка без защиты превратит кота в пациента клиники

Многие владельцы кошек зимой замечают, что питомцы зябнут даже в тёплой квартире и задумываются об одежде для них.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ветеринарного врача Михаила Шелякова, который объясняет, когда одежда действительно помогает, а когда становится опасной. Его рекомендации особенно актуальны в конце ноября 2025 года, на фоне затяжных холодов и обледеневших улиц.

Когда кошке нужна одежда на улице

По наблюдению Михаила Шелякова, зимние комбинезоны чаще оправданы для собак, однако выгуливаемым на поводке кошкам защита тоже может пригодиться. Одежда помогает уберечь животное от переохлаждения, а также от грязи и реагентов, которыми обрабатывают дороги и дворы. При этом сам ветеринар подчёркивает, что речь идёт именно о прогулках, а не о постоянном ношении одежды.

Для домашней жизни ситуация иная: просто так одевать здоровую кошку в квартире он не рекомендует. Исключением становятся животные, которые заметно мёрзнут даже дома в период холодов. Для них допустимы лёгкие свитера из дышащей ткани, которые не стесняют движения и не перегревают тело.

Домашние породы, которым бывает холодно

К особо чувствительным к холоду породам Шеляков относит сфинксов, полностью лишённых шерсти. Именно их владельцы чаще других подбирают одежду для домашнего ношения, чтобы сгладить перепады температуры в квартирах зимой. Такие кошки без дополнительной защиты могут быстро остывать даже на коротких переходах по неотапливаемым помещениям.

Похожая ситуация наблюдается у некоторых короткошерстных пород, таких как корниш-рекс и сиамские кошки. Они тоже хуже удерживают тепло, поэтому сильные перепады температур переносят тяжелее пушистых животных. Отдельной группы требуют котята и пожилые питомцы: их организм хуже контролирует температуру тела, и временная одежда может стать для них поддержкой.

Когда одежда для кошки становится опасной

Есть ситуации, в которых одежда для кошек категорически не подходит, даже зимой и на улице. По словам ветеринара, особенно рискованно одевать животных, находящихся на самовыгуле, когда хозяин их не контролирует. Активная и прыгучая кошка легко цепляется одеждой за ветки, заборы или другие предметы.

В таких случаях возрастает риск травм и даже застревания, когда животное не может самостоятельно выбраться. Ветеринар напоминает, что аналогичный запрет действует и для послеоперационных рубашек: в них кошку нельзя отпускать одну на улицу. Любая дополнительная ткань на теле без присмотра человека превращается в фактор опасности.

Как выбирать и примерять одежду

Шеляков подчёркивает, что одевать питомца можно только в одежду, специально предназначенную для животных. Лучше всего подбирать такие вещи в специализированных магазинах, где есть возможность примерки и консультации. Там можно оценить посадку по фигуре, свободу движения и реакцию самой кошки.

"Никаких покупок на маркетплейсах, онлайн-покупок, заочно выбранной одежды быть не должно. Обязательно нужно покупать одежду там, где ее можно примерить. Она должна быть, как влитая", — рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Он обращает внимание и на материал: с внутренней стороны не должно быть грубых швов, а модели из чистой синтетики специалист выбирать не советует. Аппликации на одежде могут нарушать утепляющие свойства, зато светоотражающие элементы считаются полезной деталью, особенно при прогулках на поводке в тёмное время суток.

При этом выбор не ограничивается только комбинезонами: для кошек используют также свитера, толстовки, попоны и жилетки. В некоторых случаях подходят носки или специальная обувь для лап, если животное заранее приучено к их ношению. Такой комплект помогает защитить подушечки от агрессивных реагентов и влажного снега.

Приучение кошки к одежде

По словам Шелякова, кошку действительно можно приучить к одежде, но процесс должен проходить поэтапно и только в домашних условиях. Сначала вещь примеряют на непродолжительное время, наблюдая за поведением питомца. Постепенно промежутки носки увеличивают, подкрепляя опыт спокойствием и поощрением.

Ветеринар предостерегает от попыток сразу вывести впервые одетую кошку на улицу. В непривычной экипировке животное может спотыкаться и выглядеть неуверенно, что лишь усилит стресс. Лишь после того как кошка освоится в одежде дома и начнёт свободно двигаться, её можно выводить в таком виде на улицу или на природу.