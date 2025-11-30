Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удивительная мутация: как некоторые собаки рождаются без хвоста и что это значит для их здоровья

Валлийский корги Пембрук — самая известная бесхвостая порода — Kodami
5:07
Зоосфера

Некоторые собаки рождаются без хвоста из-за генетической мутации, а другие — из-за человеческой практики каудэктомии, или ампутации хвоста. В последние годы этот вопрос привлекает всё больше внимания, и возникает немало вопросов о причинах и последствиях таких мутаций. Об этом сообщает Kodami.

Корги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корги

Причины возникновения бесхвостых собак

Чаще всего бесхвостые собаки становятся результатом двух факторов: естественной генетической мутации или традиционной практики ампутации хвоста, которая практиковалась в прошлом по разным причинам, включая охрану или эстетику. Сегодня каудэктомия, которая была довольно популярной практикой, признана жестокой и запрещена во многих странах. Однако до сих пор остаются породы, для которых отсутствие хвоста является нормой, в том числе в результате мутаций.

Брахиуры и ануры: две категории бесхвостых собак

Собаки, рождающиеся с коротким хвостом или вовсе без него, могут быть разделены на две основные категории. Брахиуры — это те, кто рождается с коротким хвостом, содержащим меньше хвостовых позвонков, чем у обычных собак. Ануры — это собаки, которые рождаются без хвоста вообще. Эти мутации генетически обоснованы, и они связаны с определённым геном, который влияет на развитие хвоста в процессе эмбрионального роста.

Генетическая мутация и её последствия

Мутация, которая вызывает отсутствие хвоста у некоторых пород собак, была впервые описана у валлийского корги Пембрук. Генетическая мутация, известная как T-box T (C189G), затем была обнаружена у других пород. Этот ген влияет на развитие хвоста, сокращая его или полностью уничтожая его формирование. Исследования показывают, что такая мутация может встречаться в 20 и более породах собак, и её можно отследить через изучение генетики этих животных.

Однако при попытке передать эту мутацию другим породам могут возникнуть проблемы. Например, когда оба родителя имеют короткий хвост, у их потомства могут возникать проблемы с развитием, а четверть детенышей могут погибнуть ещё до рождения.

Бесхвостые породы собак: 5 самых известных

  1. Валлийский корги Пембрук — одна из самых известных бесхвостых пород. Корги часто рождаются с хвостами, но бывают и те, кто рождается без него. Эти собаки, известные своей дружелюбностью и компактными размерами, являются символом Великобритании.

  2. Австралийская овчарка — порода, известная своей красотой и активностью. Эти собаки могут иметь как длинный, так и короткий хвост или вовсе его не иметь.

  3. Австралийский Stumpy Tail Cattle Dog — порода с коротким хвостом, который обычно не превышает 10 сантиметров. Эти собаки, выведенные в Австралии, стали популярными за свою работоспособность и выносливость.

  4. Västgötaspets — шведская порода, схожая с корги, которая также может быть рожденной с хвостом или без него. Эти собаки известны своей силой и долголетием.

  5. Овчарка Валле — польская порода среднего размера, которая может рожать как с хвостом, так и без него из-за генетической мутации.

Этические и медицинские вопросы

Несмотря на запреты на практику ампутации хвостов, многие из этих пород продолжили сохраняться с хвостами или без них. Для владельцев и заводчиков важно понимать, что отсутствие хвоста не является результатом жестокого вмешательства, а является естественной частью генетической мутации, присущей конкретной породе.

Плюсы и минусы собак без хвоста

Плюсы:

  • Уникальная генетическая особенность, которая встречается у ряда пород.
  • Возможность выбрать породу с природной мутацией, а не через хирургическое вмешательство.

Минусы:

  • Мутация может быть связана с определёнными рисками для здоровья.
  • Некоторые породы, подверженные этой мутации, могут иметь генетические проблемы.

Популярные вопросы о бесхвостых собаках

Как определить, является ли собака бесхвостой по генетической мутации или из-за ампутации хвоста?
Для этого необходимо исследовать генетику собаки. В случае, если это результат мутации, на собаках будет видна генетическая предрасположенность, а не следы хирургического вмешательства.

Какие породы собак обычно рождаются без хвоста?
Наиболее известные породы с этой характеристикой включают валлийского корги Пембрука, австралийскую овчарку и австралийский Stumpy Tail Cattle Dog.

Почему некоторые собаки рождаются без хвоста?
Это результат генетической мутации, которая влияет на развитие хвоста в процессе эмбрионального роста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Медная лента отпугивает испанских слизней лёгким разрядом — эколог Рыбальченко
