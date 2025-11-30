Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высокая влажность снизижает комфорт отдыха в странах Азии по данным гидов
Врачи уточнили, что горсть орехов перед сном снижает стресс
Накопительную пенсию разрешили оформлять раньше срока — профессор Виноградов
Резкие скачки веса перегружают сердце и могут вызвать остановку — Яблокова
Выбор тёмного цвета бровей делает лицо старше в макияже — Bovary
В "Место встречи изменить нельзя" была переснята концовка
Рис для рассольника промывайте до прозрачной воды
Профилактика лишайников включает регулярную обрезку растений
Ford объявил о старте продаж нового седана Mondeo в Китае 4 декабря

Свиньи в роли спасителей: как этот неожиданный выбор меняет будущее трансплантации органов

Генетически модифицированные свиньи имеют лучшую совместимость — Science & Vie
4:52
Зоосфера

Ксенотрансплантация, то есть пересадка органов или тканей от одного вида к другому, уже не является научной фантастикой. В последние годы органические трансплантаты, такие как сердце, почки и даже кожа, поступают от генетически модифицированных свиней. Но почему именно свинья была выбрана для этих целей, а не другое животное? Причины выбора свиньи как идеального кандидата для ксенотрансплантации. Об этом сообщает Science & Vie.

Свинья крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свинья крупным планом

Преимущества свиньи как источника органов

Свинья стала эталоном для ксенотрансплантатов по ряду причин, среди которых её физиологическое сходство с человеком. Во-первых, свиньи обладают органами схожих размеров с человеческими: например, сердце свиньи имеет размеры, близкие к человеческому. Это делает свинью естественным кандидатом для трансплантации таких органов, как сердце, почки или поджелудочная железа. Также свиньи имеют схожие параметры с людьми по таким показателям, как частота сердечных сокращений, давление и состав плазмы крови.

Однако несмотря на биологическую схожесть, проблемы с совместимостью остаются. Другие виды, такие как приматы, обладают ещё большей генетической близостью, но их использование связано с этическими проблемами и трудностями в разведении. В отличие от них, свиньи легко разводятся, достигают взрослого размера быстро и могут быть выращены в условиях, отвечающих современным санитарным стандартам.

Генетическая модификация свиней для трансплантации

Не менее важным фактором для выбора свиньи является возможность её генетической модификации. С помощью современных технологий, таких как CRISPR, учёные смогли удалить гены, которые ранее вызывали отторжение органов свиней иммунной системой человека. Это делает свиные органы более совместимыми с человеческим иммунитетом и значительно снижает риск отторжения.

Кроме того, были удалены "спящие" вирусы в геноме свиньи, которые потенциально могут быть переданы человеку и вызвать заболевания. Таким образом, генетическая модификация свиней повысила безопасность трансплантации и значительно снизила риск заражения.

Преимущества свиньи для медицины

Свинья — это не только биологически подходящий кандидат, но и практическое решение для медицины. В отличие от более сложных животных, свиней легко разводить и выращивать в условиях, обеспечивающих здоровье животных. Свиные органы могут быть получены в санитарных и контролируемых условиях, что ещё раз подтверждает целесообразность их использования в качестве доноров.

До недавнего времени ксенотрансплантация считалась чем-то невозможным, особенно в случае с такими важными органами, как сердце. Но в 2024 году, в результате успешных испытаний, пациентам были пересажены генетически модифицированные свиные сердца, что открыло новые перспективы для медицины.

Проблемы и вызовы ксенотрансплантации

Несмотря на успехи в области ксенотрансплантации, существует ряд нерешённых проблем, особенно в сфере иммунологической совместимости. Даже генетически модифицированные органы свиней могут быть отвергнуты иммунной системой человека, что остаётся одной из главных проблем. Помимо этого, этические вопросы, связанные с использованием животных для трансплантаций, всё ещё вызывают споры.

Тем не менее, свинья остаётся одним из самых многообещающих животных для ксенотрансплантации, поскольку её биологическая схожесть с человеком, возможность генетической модификации и практическая пригодность делают её идеальным кандидатом.

Популярные вопросы о ксенотрансплантации

Почему именно свинья, а не другое животное?
Свиньи имеют органические и физиологические характеристики, схожие с человеческими. Их легко разводить, а генетическая модификация делает их органы более совместимыми с человеческим иммунитетом.

Какие органы свиней уже были использованы в ксенотрансплантации?
На сегодняшний день успешно пересажены такие органы, как сердце, почки и кожа. Исследования проводятся с использованием поджелудочной железы и печени.

Какие существуют риски при использовании органов свиней для трансплантации?
Основные риски связаны с возможным отторжением органов иммунной системой человека и передачей инфекционных заболеваний, что требует тщательной генетической модификации и тестирования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Наука и техника
Возраст хищника Mosura fentoni в 506 миллионов лет — New-sciense
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Последние материалы
Выбор тёмного цвета бровей делает лицо старше в макияже — Bovary
В "Место встречи изменить нельзя" была переснята концовка
Рис для рассольника промывайте до прозрачной воды
Генетически модифицированные свиньи имеют лучшую совместимость — Science & Vie
Профилактика лишайников включает регулярную обрезку растений
Ford объявил о старте продаж нового седана Mondeo в Китае 4 декабря
Красные глаза: космос вновь смотрит на нас красными точками и ученые не знают, почему
Сметана или йогурт повышают мягкость куриных котлет
Имбирное масло улучшает состояние кожи головы и рост волос — Malatec
Выбор посуды напрямую влияет на расход энергии индукционной плиты — Malatec
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.