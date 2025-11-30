Свиньи в роли спасителей: как этот неожиданный выбор меняет будущее трансплантации органов

Генетически модифицированные свиньи имеют лучшую совместимость — Science & Vie

4:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ксенотрансплантация, то есть пересадка органов или тканей от одного вида к другому, уже не является научной фантастикой. В последние годы органические трансплантаты, такие как сердце, почки и даже кожа, поступают от генетически модифицированных свиней. Но почему именно свинья была выбрана для этих целей, а не другое животное? Причины выбора свиньи как идеального кандидата для ксенотрансплантации. Об этом сообщает Science & Vie.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Свинья крупным планом

Преимущества свиньи как источника органов

Свинья стала эталоном для ксенотрансплантатов по ряду причин, среди которых её физиологическое сходство с человеком. Во-первых, свиньи обладают органами схожих размеров с человеческими: например, сердце свиньи имеет размеры, близкие к человеческому. Это делает свинью естественным кандидатом для трансплантации таких органов, как сердце, почки или поджелудочная железа. Также свиньи имеют схожие параметры с людьми по таким показателям, как частота сердечных сокращений, давление и состав плазмы крови.

Однако несмотря на биологическую схожесть, проблемы с совместимостью остаются. Другие виды, такие как приматы, обладают ещё большей генетической близостью, но их использование связано с этическими проблемами и трудностями в разведении. В отличие от них, свиньи легко разводятся, достигают взрослого размера быстро и могут быть выращены в условиях, отвечающих современным санитарным стандартам.

Генетическая модификация свиней для трансплантации

Не менее важным фактором для выбора свиньи является возможность её генетической модификации. С помощью современных технологий, таких как CRISPR, учёные смогли удалить гены, которые ранее вызывали отторжение органов свиней иммунной системой человека. Это делает свиные органы более совместимыми с человеческим иммунитетом и значительно снижает риск отторжения.

Кроме того, были удалены "спящие" вирусы в геноме свиньи, которые потенциально могут быть переданы человеку и вызвать заболевания. Таким образом, генетическая модификация свиней повысила безопасность трансплантации и значительно снизила риск заражения.

Преимущества свиньи для медицины

Свинья — это не только биологически подходящий кандидат, но и практическое решение для медицины. В отличие от более сложных животных, свиней легко разводить и выращивать в условиях, обеспечивающих здоровье животных. Свиные органы могут быть получены в санитарных и контролируемых условиях, что ещё раз подтверждает целесообразность их использования в качестве доноров.

До недавнего времени ксенотрансплантация считалась чем-то невозможным, особенно в случае с такими важными органами, как сердце. Но в 2024 году, в результате успешных испытаний, пациентам были пересажены генетически модифицированные свиные сердца, что открыло новые перспективы для медицины.

Проблемы и вызовы ксенотрансплантации

Несмотря на успехи в области ксенотрансплантации, существует ряд нерешённых проблем, особенно в сфере иммунологической совместимости. Даже генетически модифицированные органы свиней могут быть отвергнуты иммунной системой человека, что остаётся одной из главных проблем. Помимо этого, этические вопросы, связанные с использованием животных для трансплантаций, всё ещё вызывают споры.

Тем не менее, свинья остаётся одним из самых многообещающих животных для ксенотрансплантации, поскольку её биологическая схожесть с человеком, возможность генетической модификации и практическая пригодность делают её идеальным кандидатом.

Популярные вопросы о ксенотрансплантации

Почему именно свинья, а не другое животное?

Свиньи имеют органические и физиологические характеристики, схожие с человеческими. Их легко разводить, а генетическая модификация делает их органы более совместимыми с человеческим иммунитетом.

Какие органы свиней уже были использованы в ксенотрансплантации?

На сегодняшний день успешно пересажены такие органы, как сердце, почки и кожа. Исследования проводятся с использованием поджелудочной железы и печени.

Какие существуют риски при использовании органов свиней для трансплантации?

Основные риски связаны с возможным отторжением органов иммунной системой человека и передачей инфекционных заболеваний, что требует тщательной генетической модификации и тестирования.