Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "С Новым годом, мамы!" усилит атмосферу праздника
Большие порции растягивают желудок — гастроэнтеролог Логинов
Тренировки босиком усиливают ударную нагрузку на суставы — Рашид Саидов
Чентурипе формирует план в виде гиганта на пяти хребтах — ConFormaOnline
Амариллис ускорил рост после посадки в ноябре — Mein schöner Garten
Уксус и сода эффективно справляются с водяным камнем и запахами — primainspirace
Время прогрева сокращается до 9 минут при рециркуляции
Холодная война вернулась: Европа за год построит тысячу новых военных заводов
Осенние посевы, дают самый ранний весенний урожай

Вино, кино и бекон: как кот прожил 38 лет, нарушая все представления о долголетии

Крем-Пафф, самая старая кошка в мире, прожила 38 лет — Science & Vie
4:54
Зоосфера

Когда речь заходит о долгожителях среди домашних животных, немало людей удивляются, узнавая, что в мире есть кошки, которые могут прожить до 30 лет и больше. Крем-Пафф, полосатая кошка из Техаса, с удивлением и восхищением закрепила за собой титул самого старого кота в мире, дожив до 38 лет. Этот невероятный случай вызывает вопросы о том, что же делает жизнь домашних животных настолько долгой и необычной. Об этом сообщает Science & Vie.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Необычный распорядок жизни кошки Крем-Пафф

Жизнь Крем-Пафф, согласно рассказам ее владельца Джейка Перри, была далека от стандартных норм. В его доме кошки не только получали заботу и внимание, но и наслаждались нестандартными ритуалами. Каждый день их начинался с вкусного завтрака, включавшего омлет, индейку, брокколи и даже каплю красного вина дважды в неделю. К вечеру их ждал уютный вечер в кинотеатре, где показывали фильмы, специально адаптированные для кошек.

Джейк Перри, по сути, создал для своих питомцев идеальные условия, включая даже дни рождения, которые кошки праздновали с пирогами, при этом на эти торжества приходили поздравления от известных личностей, включая бывшего президента США Билла Клинтона.

Секрет долголетия кошек: необычные подходы и другие кошки рекордсмены 

Крем-Пафф была не единственным долгожителем в доме Перри. До нее его кот по имени Дедушка Рекс прожил долгие 34 года, установив свой собственный рекорд. В последнее время еще одна кошка, британская Флосси, удостоилась титула самой старой ныне живущей кошки на планете, достигнув возраста 27 лет.

Некоторые истории об исключительном долголетии домашних животных, в том числе и о кошке Милли, которая якобы дожила до 30 лет, остаются без официального подтверждения. Однако такие рассказы становятся все более популярными, несмотря на их неопределенность.

Научные исследования и факторы, влияющие на продолжительность жизни домашних животных

Однако не только нестандартные условия жизни могут быть причиной долговечности питомцев. Существуют исследования, подтверждающие, что стерилизованные кошки живут дольше, чем их нестерилизованные сородичи. Одно из таких крупных исследований, проведенное в Великобритании, показало, что самки живут в среднем на 1,4 года дольше, чем самцы.

Еще одним фактором, влияющим на продолжительность жизни, является диета. Исследования, проведенные в разных странах, показали, что кошки с небольшим избыточным весом могут жить дольше, чем те, кто поддерживает идеальную форму. Однако важно помнить, что чрезмерное ожирение все же вредно.

Роль любви и заботы в долголетии кошек

Хотя подход Перри к уходу за питомцами не всегда соответствует современным ветеринарным стандартам, его искренняя привязанность, любовь и внимание, которые он уделял своим кошкам, безусловно сыграли важную роль в их долгожительстве. Его ветеринар Брюс Хардести признал, что постоянная забота и эмоциональная привязанность хозяина могли быть настоящими факторами, которые позволили его питомцам дожить до преклонного возраста.

Плюсы и минусы подхода Джейка Перри к уходу за кошками

Плюсы:

  • Исключительное внимание к питомцам и создание благоприятной среды для их жизни.
  • Диета, насыщенная питательными веществами, что могло влиять на долголетие.
  • Эмоциональная связь с животными, поддерживающая их здоровье.

Минусы:

  • Некоторые практики, такие как частые капли красного вина, не соответствуют современным ветеринарным стандартам.
  • Превышение норм потребления пищи и недостаток физической активности могут иметь отрицательные последствия для здоровья.

Популярные вопросы о долголетии домашних кошек:

  1. Как правильно ухаживать за кошкой, чтобы она прожила долгую жизнь?
    Обеспечьте питомцу сбалансированную диету, регулярные визиты к ветеринару и создайте спокойную, комфортную атмосферу в доме.

  2. Сколько лет могут жить кошки в домашних условиях?
    Средняя продолжительность жизни кошек составляет 12-16 лет, но при хорошем уходе некоторые из них могут прожить до 20 лет и дольше.

  3. Что влияет на продолжительность жизни кошек?
    Влияние на продолжительность жизни оказывают генетика, питание, физическая активность, а также степень заботы со стороны владельца.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Последние материалы
Холодная война вернулась: Европа за год построит тысячу новых военных заводов
Осенние посевы, дают самый ранний весенний урожай
Охрана морских черепах усилилась на побережье Анголы — данные проекта Kitabanga
Добавление сливок придаёт тыквенномy супу нежную текстуру повара
Лампы накаливания возвращаются в рождественский декор — Better Homes & Gardens
Порог опьянения для водителей установлен на уровне 0,3 промилле
Пилатес у стены укрепляет мышцы корпуса и осанку — тренер Энрике Сантос
Медики выявили 55 заболевших детей гонконгским гриппом
В сериале "Я люблю Лос-Анджелес" герои гонятся за успехом
Вот как можно сэкономить на покупке необходимых продуктов к Новому году — Морковкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.