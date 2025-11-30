Музыкант среди перьев: эта птица выдаёт два тона одновременно и выигрывает звуковой эксперимент

Европейские скворцы способны на такое звуковое мастерство, которое заставляет по-новому взглянуть на привычное поведение птиц. Их умение копировать сложные сигналы оказалось настолько точным, что даже попугаи — признанные мастера имитации — уступили им в тональных нюансах. Исследование показывает: секрет скрыт в их уникальном голосовом аппарате, который работает иначе, чем у других певчих птиц.

Фото: wikimedia by Michael Graf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ скворец

Почему скворцы оказались искуснее попугаев?

Сравнение двух разных групп птиц — скворцов и попугаев — проводилось исследователями из Амстердама и Лейдена с использованием более 2000 записей, содержащих попытки имитировать звуки знаменитого кинофраншизы Star Wars. Учёные выбрали сигналы робота R2-D2, поскольку они включают как простые, так и сложные звуковые последовательности, позволяющие проверить диапазон возможностей каждой группы.

Результаты оказались неожиданными:

Скворцы уверенно показали способность копировать даже двухтональные сигналы, содержащие несколько высот одновременно. Попугаи, несмотря на их традиционно высокую репутацию подражателей, оказались искуснее лишь в воспроизведении одиночных чистых тонов.

Причина кроется в устройстве сиринкса — особого органа птиц, который заменяет им голосовые связки. У скворцов сиринкс устроен таким образом, что способен генерировать два независимых источника звука одновременно. Это создаёт эффект бифонации — одновременного звучания двух высот. Благодаря этому они могут "расщеплять" тональность сигнала, воспроизводя сложные структуры, недоступные другим видам.

Попугаи же обладают сиринксом с более простой системой контроля: им легче работать с одним тоном, но затруднительно — с комбинациями нескольких высот. Отсюда разница в результатах.

Как проводился эксперимент и какие выводы сделали исследователи?

Исследователи использовали фиксированный набор записей звуков R2-D2, которые включали чистые сигналы, переходные тоны, короткие аккорды и комбинации частот. Такая структура давала возможность протестировать и мелодические, и сложные двутональные последовательности.

Каждой птице давали возможность слушать фрагменты и в ответ воспроизводить собственные попытки имитации. Записанные звуки анализировали с помощью спектрограмм, изучая совпадения по высоте, длительности, тембру и точности переходов между частотами.

Особенно наглядной оказалась разница при имитации двутональных структур. Скворцы не только повторяли общую форму сигнала, но и точно передавали высотные отношения, что характерно именно для работы двух независимых звукоисточников. Попугаи же, пытаясь повторить двутональный сигнал, фактически "выбирали" одну из частот или быстро переключались между ними — то есть создавали имитацию, но без одновременности.

Исследование не делает выводов о "более высоком интеллекте" той или иной группы птиц. Оно лишь показывает, насколько голосовой аппарат влияет на способности к подражанию и какие эволюционные адаптации формируют репертуар звуков. Об этом сообщает издание GISMETEO.

Что делает сиринкс скворцов таким уникальным?

Чтобы понять превосходство скворцов в сложных сигналах, важно рассмотреть строение сиринкса.

У скворцов:

сиринкс имеет два независимых источника звука;

каждая сторона может генерировать свой тон;

мышцы позволяют управлять этими источниками отдельно;

сочетание двух тонов создаёт бифонацию — ключевой эффект в сложных сигналах.

У попугаев:

сиринкс мощный и гибкий;

он позволяет хорошо контролировать тембр и чистоту тона;

но независимого управления двумя источниками нет;

поэтому двутональные сигналы воспроизводятся менее точно.

Такое различие сформировалось эволюционно. Скворцы — певчие птицы, для которых вокальная сложность играет роль в коммуникации и взаимоотношениях внутри вида. Попугаям же, напротив, важнее разнообразие тембров и способность имитировать речь, что требует других адаптаций.

Плюсы и минусы вокальных способностей скворцов и попугаев

Возможности каждого вида можно рассматривать как набор преимуществ и ограничений.

К сильным сторонам скворцов относятся:

высокая точность в сложных двухтональных сигналах;

способность к бифонации;

развитый музыкальный "слух" для многослойных звуков;

широкий диапазон тональных модификаций.

Плюсы попугаев проявляются иначе:

точная имитация мелодичных простых сигналов;

умение подражать человеческой речи;

высокий контроль над тембром;

способность к длительному воспроизведению запомненных звуков.

Ограничения также есть у обоих:

скворцы хуже копируют человеческие слова;

попугаи труднее передают сложные аккорды и двутональные структуры.

Эти различия подчёркивают: универсального мастера имитации в природе нет — у каждого вида своё направление "специализации".

Кто лучше подходит для каких звуков?

Чтобы более наглядно представить различия, учёные выделили несколько категорий звуков.

Простые чистые тоны. Одинаково хорошо воспроизводят обе группы.

Переходные сигналы (скольжения между высотами). Попугаи создают плавные переходы, скворцы — более структурированные.

Аккорды и двухтональные комбинации. Скворцы уверенно лидируют.

Человеческие шумоподобные сигналы (усложнённые гласные, согласные). Попугаи показывают лучшую артикуляцию.

Быстрые повторяющиеся импульсы. Скворцы точнее передают структуру такта.

Такое сравнение помогает понять, почему в исследовании именно скворцы оказались лучшими подражателями робота из Star Wars.

Советы для наблюдения за вокальным поведением птиц

Обращайте внимание на многослойность сигнала — это указатель бифонации. При наблюдении за попугаями оценивайте тембр, а не только высоту звука. Записывайте вокал на диктофон: спектрограмма лучше всего показывает различия. Сравнивайте реакции птиц на сложные и простые звуки. Помните, что способности к подражанию зависят не от "интеллекта", а от строения сиринкса.

Популярные вопросы о вокальных способностях скворцов

Почему скворцы лучше копируют сложные звуки, чем попугаи?

Потому что их сиринкс способен создавать два независимых тона одновременно, что позволяет точно воспроизводить двухтональные сигналы.

А попугаи всё-таки хороши в имитации?

Да, они превосходят многие виды в копировании речи и простых мелодий, но сложные аккорды им даются хуже.

Почему в эксперименте использовали именно звуки R2-D2?

Они включают как простые частоты, так и сложные двухтональные структуры, идеально подходящие для сравнения.

Исследование показало, что способности птиц к подражанию зависят не только от их "таланта", но и от того, как устроен их голосовой аппарат. Скворцы, благодаря уникальному сиринксу, оказались настоящими виртуозами в сложных звуковых структурах, тогда как попугаи сильнее в области чистых тонов и тембра. Эти различия подчёркивают разнообразие эволюционных путей и помогают лучше понять звуковой мир птиц, который мы обычно воспринимаем гораздо проще, чем он есть на самом деле.