Кабаны устроили во Франции тур по мусоркам: как сбивают маршруты, созданные на людской доброте

Во Фрежюсе ввели штраф 450 евро за кормление диких кабанов — Le Parisien

6:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В южных регионах Франции усиливаются меры по ограничению численности диких кабанов, всё чаще появляющихся в городской среде. В нескольких населённых пунктах отмечено увеличение случаев их выхода к дорогам, частным территориям и местам скопления мусора, что повышает риски для людей и транспорта. На фоне этих событий муниципалитет Фрежюса ввёл штраф за кормление животных, стремясь сдержать их распространение. Об этом сообщает leparisien.fr.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дикие кабаны возле контейнеров

Усиление ограничений и причины появления новых правил

Муниципальные власти города уточнили, что запрет на кормление связан с необходимостью предотвращать рост численности диких кабанов в городской зоне. Животные утратили настороженность, перемещаются по улицам днём и ночью, активно исследуют придомовые территории и мусорные контейнеры. Ситуацию усугубляет близость природного массива Эстерель, где обитает крупная популяция кабанов, способная быстро пополняться за счёт доступности пищи рядом с жилыми кварталами.

Введение финансовых санкций должно снизить уровень человеческого участия в изменении поведенческих привычек животных. Когда доступ к еде не ограничен, кабаны начинают регулярно посещать места, связанные с человеческой деятельностью, и постепенно закрепляют новые маршруты передвижения.

Реакция местного сообщества

В обсуждениях, связанных с мерами муниципалитета, заметна высокая обеспокоенность ситуацией. Участники отмечают, что кабанов регулярно замечают у дорог, вблизи парковок и въездов во дворы. Водители обращают внимание на риски столкновений, так как животные могут выходить на дорогу внезапно и внушают опасения из-за размеров.

Распространено мнение, что часть проблем возникает из-за туристов, стремящихся фотографировать животных и оставляющих им пищу. Также в комментариях встречаются предположения, что доступность бытовых отходов в контейнерах способствует закреплению кабанов в городской черте. Некоторые наблюдения указывают на случаи, когда кабаны приближаются к домам, исследуют сады и не реагируют на попытки отпугивания.

Масштабы распространения популяции

По информации префектуры Вар, в предыдущем сезоне в регионе было отстрелено около 13 тысяч диких кабанов. Эта цифра подчёркивает интенсивность борьбы с увеличивающейся популяцией, однако полностью стабилизировать ситуацию пока не удаётся.

Отмечались случаи, когда кабаны перемещались вдоль всего побережья и достигали удалённых участков. Зарегистрированы эпизоды проникновения животных в частные сады в поисках пищи. В некоторых ситуациях кабаны переплывали морские участки, добираясь до ближайших островов, что свидетельствует об их высокой адаптивности и способности менять ареалы обитания.

Меры защиты частных территорий

В связи с увеличением контактов между людьми и дикими животными растёт спрос на системы защиты участков. Местные компании отмечают повышение интереса к электрическим ограждениям, которые создают слабый разряд и предотвращают проникновение животных на территорию. Такие конструкции рекомендуются владельцам садов в наиболее подверженных районах.

В соседних городах применяются дополнительные решения. Например, на одном из въездов в городскую часть Сен-Рафаэля установлен так называемый "скотопроход". Это конструкция с металлической поверхностью над углублением, создающая зрительный барьер. Кабаны избегают подобных участков, что помогает ограничивать их передвижение.

Долгосрочная стратегия муниципалитетов

Меры, принимаемые вдоль побережья департамента Вар, направлены на предотвращение проникновения диких животных в зоны с высокой плотностью населения. Муниципальные власти утверждают, что предупредительные ограничения, технические решения и повышение информированности жителей должны стабилизировать ситуацию в ближайшие годы.

Снижение привлекательности городской среды для животных рассматривается как ключевой инструмент управления популяцией. Ограничение доступа к пище и предотвращение подкормки — один из наиболее действенных способов снизить вероятность неконтролируемого роста численности.

Методы защиты территорий

Муниципалитеты используют разные способы ограничения доступа кабанов, и их эффективность зависит от местных условий. Электрические ограждения остаются наиболее распространённым вариантом благодаря простоте установки. Они предотвращают проникновение животных, формируя устойчивую границу.

Физические барьеры, такие как сетчатые конструкции, применяются в районах с частыми перемещениями животных. В некоторых зонах внедряются визуальные препятствия — например, металлические покрытия над углублениями, которые вызывают у зверей инстинктивное избегание опасных поверхностей. Эти методы используются в сочетании, образуя комплексный подход.

Почему кабаны заходят в города и как это предотвращают

Можно ли полностью остановить появление кабанов в населённых пунктах

Полностью исключить их перемещение невозможно, но комплекс мер — запрет на кормление, ограничение доступа к мусору и использование защитных ограждений — позволяет значительно снизить частоту таких случаев.

Почему штраф ввели именно за кормление

Кормление приводит к изменению естественного поведения животных: они начинают регулярно приходить в городские зоны, где доступ к пище проще. Это увеличивает риски как для жителей, так и для самих животных.

Какие методы защиты считаются самыми эффективными

Наиболее результативными остаются электрические ограждения и визуальные барьеры. Они работают в условиях высокой активности кабанов и не требуют сложного обслуживания.