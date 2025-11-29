Кабаны устроили во Франции тур по мусоркам: как сбивают маршруты, созданные на людской доброте

В южных регионах Франции усиливаются меры по ограничению численности диких кабанов, всё чаще появляющихся в городской среде. В нескольких населённых пунктах отмечено увеличение случаев их выхода к дорогам, частным территориям и местам скопления мусора, что повышает риски для людей и транспорта. На фоне этих событий муниципалитет Фрежюса ввёл штраф за кормление животных, стремясь сдержать их распространение. Об этом сообщает leparisien.fr.
Муниципальные власти города уточнили, что запрет на кормление связан с необходимостью предотвращать рост численности диких кабанов в городской зоне. Животные утратили настороженность, перемещаются по улицам днём и ночью, активно исследуют придомовые территории и мусорные контейнеры. Ситуацию усугубляет близость природного массива Эстерель, где обитает крупная популяция кабанов, способная быстро пополняться за счёт доступности пищи рядом с жилыми кварталами.
Введение финансовых санкций должно снизить уровень человеческого участия в изменении поведенческих привычек животных. Когда доступ к еде не ограничен, кабаны начинают регулярно посещать места, связанные с человеческой деятельностью, и постепенно закрепляют новые маршруты передвижения.
В обсуждениях, связанных с мерами муниципалитета, заметна высокая обеспокоенность ситуацией. Участники отмечают, что кабанов регулярно замечают у дорог, вблизи парковок и въездов во дворы. Водители обращают внимание на риски столкновений, так как животные могут выходить на дорогу внезапно и внушают опасения из-за размеров.
Распространено мнение, что часть проблем возникает из-за туристов, стремящихся фотографировать животных и оставляющих им пищу. Также в комментариях встречаются предположения, что доступность бытовых отходов в контейнерах способствует закреплению кабанов в городской черте. Некоторые наблюдения указывают на случаи, когда кабаны приближаются к домам, исследуют сады и не реагируют на попытки отпугивания.
По информации префектуры Вар, в предыдущем сезоне в регионе было отстрелено около 13 тысяч диких кабанов. Эта цифра подчёркивает интенсивность борьбы с увеличивающейся популяцией, однако полностью стабилизировать ситуацию пока не удаётся.
Отмечались случаи, когда кабаны перемещались вдоль всего побережья и достигали удалённых участков. Зарегистрированы эпизоды проникновения животных в частные сады в поисках пищи. В некоторых ситуациях кабаны переплывали морские участки, добираясь до ближайших островов, что свидетельствует об их высокой адаптивности и способности менять ареалы обитания.
В связи с увеличением контактов между людьми и дикими животными растёт спрос на системы защиты участков. Местные компании отмечают повышение интереса к электрическим ограждениям, которые создают слабый разряд и предотвращают проникновение животных на территорию. Такие конструкции рекомендуются владельцам садов в наиболее подверженных районах.
В соседних городах применяются дополнительные решения. Например, на одном из въездов в городскую часть Сен-Рафаэля установлен так называемый "скотопроход". Это конструкция с металлической поверхностью над углублением, создающая зрительный барьер. Кабаны избегают подобных участков, что помогает ограничивать их передвижение.
Меры, принимаемые вдоль побережья департамента Вар, направлены на предотвращение проникновения диких животных в зоны с высокой плотностью населения. Муниципальные власти утверждают, что предупредительные ограничения, технические решения и повышение информированности жителей должны стабилизировать ситуацию в ближайшие годы.
Снижение привлекательности городской среды для животных рассматривается как ключевой инструмент управления популяцией. Ограничение доступа к пище и предотвращение подкормки — один из наиболее действенных способов снизить вероятность неконтролируемого роста численности.
Муниципалитеты используют разные способы ограничения доступа кабанов, и их эффективность зависит от местных условий. Электрические ограждения остаются наиболее распространённым вариантом благодаря простоте установки. Они предотвращают проникновение животных, формируя устойчивую границу.
Физические барьеры, такие как сетчатые конструкции, применяются в районах с частыми перемещениями животных. В некоторых зонах внедряются визуальные препятствия — например, металлические покрытия над углублениями, которые вызывают у зверей инстинктивное избегание опасных поверхностей. Эти методы используются в сочетании, образуя комплексный подход.
Полностью исключить их перемещение невозможно, но комплекс мер — запрет на кормление, ограничение доступа к мусору и использование защитных ограждений — позволяет значительно снизить частоту таких случаев.
Кормление приводит к изменению естественного поведения животных: они начинают регулярно приходить в городские зоны, где доступ к пище проще. Это увеличивает риски как для жителей, так и для самих животных.
Наиболее результативными остаются электрические ограждения и визуальные барьеры. Они работают в условиях высокой активности кабанов и не требуют сложного обслуживания.
