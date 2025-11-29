Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия готовится к дефициту яблок, малины и грибов в 2026 году — экономист Литвиненко
Первые признаки бурсита потребовали смены обуви и стелек — ортопеды
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Подросток создал убежище, спасающее от бедствий, с помощью оригами — Business Insider
Шаурма и бургеры помогают поддерживать форму — Элеонора Алибаева
Яблочная кислота в клубнике осветляет эмаль
Семенович заявила, что изменила свою жизнь с помощью позитивного мышления
В этих древних городах когда-то время остановилось — исследователи
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS

Кабаны устроили во Франции тур по мусоркам: как сбивают маршруты, созданные на людской доброте

Во Фрежюсе ввели штраф 450 евро за кормление диких кабанов — Le Parisien
6:17
Зоосфера

В южных регионах Франции усиливаются меры по ограничению численности диких кабанов, всё чаще появляющихся в городской среде. В нескольких населённых пунктах отмечено увеличение случаев их выхода к дорогам, частным территориям и местам скопления мусора, что повышает риски для людей и транспорта. На фоне этих событий муниципалитет Фрежюса ввёл штраф за кормление животных, стремясь сдержать их распространение. Об этом сообщает leparisien.fr.

Дикие кабаны возле контейнеров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дикие кабаны возле контейнеров

Усиление ограничений и причины появления новых правил

Муниципальные власти города уточнили, что запрет на кормление связан с необходимостью предотвращать рост численности диких кабанов в городской зоне. Животные утратили настороженность, перемещаются по улицам днём и ночью, активно исследуют придомовые территории и мусорные контейнеры. Ситуацию усугубляет близость природного массива Эстерель, где обитает крупная популяция кабанов, способная быстро пополняться за счёт доступности пищи рядом с жилыми кварталами.

Введение финансовых санкций должно снизить уровень человеческого участия в изменении поведенческих привычек животных. Когда доступ к еде не ограничен, кабаны начинают регулярно посещать места, связанные с человеческой деятельностью, и постепенно закрепляют новые маршруты передвижения.

Реакция местного сообщества

В обсуждениях, связанных с мерами муниципалитета, заметна высокая обеспокоенность ситуацией. Участники отмечают, что кабанов регулярно замечают у дорог, вблизи парковок и въездов во дворы. Водители обращают внимание на риски столкновений, так как животные могут выходить на дорогу внезапно и внушают опасения из-за размеров.

Распространено мнение, что часть проблем возникает из-за туристов, стремящихся фотографировать животных и оставляющих им пищу. Также в комментариях встречаются предположения, что доступность бытовых отходов в контейнерах способствует закреплению кабанов в городской черте. Некоторые наблюдения указывают на случаи, когда кабаны приближаются к домам, исследуют сады и не реагируют на попытки отпугивания.

Масштабы распространения популяции

По информации префектуры Вар, в предыдущем сезоне в регионе было отстрелено около 13 тысяч диких кабанов. Эта цифра подчёркивает интенсивность борьбы с увеличивающейся популяцией, однако полностью стабилизировать ситуацию пока не удаётся.

Отмечались случаи, когда кабаны перемещались вдоль всего побережья и достигали удалённых участков. Зарегистрированы эпизоды проникновения животных в частные сады в поисках пищи. В некоторых ситуациях кабаны переплывали морские участки, добираясь до ближайших островов, что свидетельствует об их высокой адаптивности и способности менять ареалы обитания.

Меры защиты частных территорий

В связи с увеличением контактов между людьми и дикими животными растёт спрос на системы защиты участков. Местные компании отмечают повышение интереса к электрическим ограждениям, которые создают слабый разряд и предотвращают проникновение животных на территорию. Такие конструкции рекомендуются владельцам садов в наиболее подверженных районах.

В соседних городах применяются дополнительные решения. Например, на одном из въездов в городскую часть Сен-Рафаэля установлен так называемый "скотопроход". Это конструкция с металлической поверхностью над углублением, создающая зрительный барьер. Кабаны избегают подобных участков, что помогает ограничивать их передвижение.

Долгосрочная стратегия муниципалитетов

Меры, принимаемые вдоль побережья департамента Вар, направлены на предотвращение проникновения диких животных в зоны с высокой плотностью населения. Муниципальные власти утверждают, что предупредительные ограничения, технические решения и повышение информированности жителей должны стабилизировать ситуацию в ближайшие годы.

Снижение привлекательности городской среды для животных рассматривается как ключевой инструмент управления популяцией. Ограничение доступа к пище и предотвращение подкормки — один из наиболее действенных способов снизить вероятность неконтролируемого роста численности.

Методы защиты территорий

Муниципалитеты используют разные способы ограничения доступа кабанов, и их эффективность зависит от местных условий. Электрические ограждения остаются наиболее распространённым вариантом благодаря простоте установки. Они предотвращают проникновение животных, формируя устойчивую границу.

Физические барьеры, такие как сетчатые конструкции, применяются в районах с частыми перемещениями животных. В некоторых зонах внедряются визуальные препятствия — например, металлические покрытия над углублениями, которые вызывают у зверей инстинктивное избегание опасных поверхностей. Эти методы используются в сочетании, образуя комплексный подход.

Почему кабаны заходят в города и как это предотвращают

Можно ли полностью остановить появление кабанов в населённых пунктах

Полностью исключить их перемещение невозможно, но комплекс мер — запрет на кормление, ограничение доступа к мусору и использование защитных ограждений — позволяет значительно снизить частоту таких случаев.

Почему штраф ввели именно за кормление

Кормление приводит к изменению естественного поведения животных: они начинают регулярно приходить в городские зоны, где доступ к пище проще. Это увеличивает риски как для жителей, так и для самих животных.

Какие методы защиты считаются самыми эффективными

Наиболее результативными остаются электрические ограждения и визуальные барьеры. Они работают в условиях высокой активности кабанов и не требуют сложного обслуживания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Наука и техника
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Последние материалы
В этих древних городах когда-то время остановилось — исследователи
Радиаторы теряют теплоотдачу из-за скопления пыли внутри — EXPRESS
Немцы стали чаще учитывать цену продуктов при покупках — минсельхоз Германии
Отслеживание доз — эффективный способ контроля выпивки — Катинка ван де Вен
Крыс привлекают укрытия из досок, ведер и садового мусора
Позу лодки для укрепления мышц живота рекомендуют эксперты — harpersbazaar.gr
Вот термальный рай в Тоскане, о котором молчат путеводители — Tropismi
Легальные китайские аналоги запчастей имеют лазерную маркировку
Анастасия Решетова решила набрать вес после критики худобы
Текстиль в стиле француженок добавляет зимний уют комнате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.