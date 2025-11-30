Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зверь из мелового ада всё ещё среди нас: утконос хранит тайны эпохи динозавров

Ученые выявили древность линии утконосов – палеогенетики
10:39
Зоосфера

Утконосы кажутся почти мифическими животными, хотя живут рядом с людьми уже тысячи лет. Чем больше ученые находят о них данных, тем сильнее разбирается пазл их древнего происхождения и необычной биологии. Эти зверьки словно вышли из другой эпохи и упорно держатся за наследие далёкого прошлого. Об этом сообщает ig-store.

Утконос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утконос

Древние истоки и долгий путь вида

Когда речь заходит о самых древних млекопитающих, почти всегда вспоминают утконоса. Исследования генома показывают, что линия этих животных отделилась от остальных млекопитающих примерно 187 миллионов лет назад. Тогда Земля выглядела иначе: материки, которые сегодня считаются разными мирами, были соединены, а над планетой доминировали крупные хищные и травоядные динозавры. Несмотря на тектонические изменения, массовые катаклизмы и исчезновение множества видов, утконосы удивительным образом сохранили набор признаков, которые у других животных давно утрачены.

Миграция предков утконосов на территории современной Австралии, по данным палеонтологов, происходила в промежутке между 167 и 110 миллионами лет назад. Уютная среда — многочисленные водоёмы, стабильный климат и минимальное давление со стороны крупных хищников — позволила виду закрепиться и почти не менять план строения организма. Специалисты считают, что именно эта стабильность среды стала причиной того, почему у утконосов сохранились древние черты, от которых другие млекопитающие отказались в процессе эволюции.

Уникальный внешний облик и биолюминесценция шерсти

Если судить по снимкам, создаётся ощущение, будто утконос заметно крупнее настоящих размеров. На деле это компактный зверёк длиной до полуметра и весом не больше 2,4 килограмма. Его плотная шерсть удерживает тепло даже в прохладной воде и напоминает мех землеройки или кролика. Неожиданный эффект проявляется под ультрафиолетом: шерсть светится синевато-зелёным цветом. Биологи пока не пришли к однозначному объяснению, зачем виду такое свойство, хотя подтверждено, что утконосы воспринимают ультрафиолетовый свет.

Особое внимание исследователей привлекает форма и строение носа. Он мягкий, гибкий и больше похож на резиновую накладку, чем на клюв птицы. В его ткани расположены электросенсоры и механорецепторы, способные улавливать едва заметные колебания и электрические импульсы, которые создают живые организмы. Подобная навигационная система встречается у акул, скатов и некоторых редких видов дельфинов, но среди млекопитающих она практически уникальна.

Эта способность помогает утконосу ориентироваться в мутной воде, разыскивать добычу на ощупь и быстро реагировать на движение мелких организмов. Такой механизм делает его эффективным охотником, даже несмотря на скромные размеры.

Как утконосы добывают еду и поддерживают энергию

Режим питания утконоса можно сравнить с непрерывным поиском топлива. Взрослый зверёк проводит на охоте до 12 часов в сутки. При таком ритме ему необходимо ежедневно съедать примерно пятую часть собственного веса: в основном это черви, личинки насекомых, ракообразные и моллюски. Поскольку под водой утконос не может жевать, он складывает найденную добычу в защёчные мешки, а пережёвывает её уже на суше.

При этом организм зверька умеет ускорять обмен веществ примерно втрое, хотя базовый метаболизм считается низким, а температура тела стабильно держится около 32 °С. Это необычно для млекопитающих и объясняется древним происхождением вида: раньше температура тела многих животных сильнее зависела от окружающей среды.

После продолжительной охоты утконосы предпочитают скрываться в глубоких норах — проходы могут достигать десяти метров. Они легко роют туннели благодаря мощным когтям и умению поджимать перепонки на лапах, превращая конечности в эффективный "инструмент" для земляных работ.

Брачный сезон и ядовитые шпоры

Период размножения у утконосов начинается летом и продолжается до середины осени. Самцы в это время расширяют границы своих участков и активно переходят к поиску партнёрш. Схватки между соперниками проходят на удивление жёстко: на задних лапах у самцов расположены шпоры, через которые выделяется яд. Для млекопитающих это исключение, ведь большинство видов либо вовсе не имеют ядовитых желез, либо получают токсины вместе с пищей.

Состав яда включает белки, которые похожи на вещества, отвечающие за иммунную защиту у других животных. Однако утконосы используют их как токсичный инструмент. Для человека укол шпоры неприятен: возникает отёк и интенсивная боль. В отдельных случаях регистрируется гипералгезия — болезненность, на которую плохо действуют стандартные обезболивающие. Для небольших хищников и домашних собак такие повреждения могут быть смертельными.

После спаривания самец покидает территорию, а вся забота о кладке и потомстве переходит к самке. Беременность длится около месяца, после чего она откладывает два яйца и несколько дней согревает их своим телом.

Особенности размножения и уход за потомством

Яйцекладка остаётся одним из наиболее необычных признаков утконоса среди млекопитающих. Генетические исследования показывают, что у вида сохранился один из трех генов, связанных с производством питательных веществ в яйце. У большинства млекопитающих эти гены полностью исчезли. В результате утконосы используют промежуточный вариант размножения: яйца не похожи ни на птичьи, ни на рептильные.

Появившиеся на свет детёныши не могут самостоятельно передвигаться и полностью зависят от матери. Интересно, что у них есть временные зубы, которые исчезают по мере взросления. Молочные железы у самки отсутствуют, и молоко выделяется через поры кожи на животе. Детёныши слизывают его, пока находятся в норе, где проводят первые месяцы жизни. Половозрелыми они становятся примерно к году.

Утконосы живут в дикой природе около десяти лет, но в условиях неволи известны случаи, когда животные достигали семнадцатилетнего возраста. Основные угрозы для их популяции исходят от змей, варанов и природных факторов. Человеческое влияние на распространение вида минимально, а в Австралии успешно работают программы, направленные на мониторинг и сохранение численности этих животных.

Сравнение: утконос и другие древние млекопитающие

Если сравнивать утконоса с другими древними представителями класса, картина становится особенно интересной. Эти животные демонстрируют набор признаков, которые редко сочетаются в одном организме. Моногамность им не свойственна, в отличие от некоторых сумчатых. По образу жизни они ближе к водоплавающим зверькам вроде ондатры, но обладают уникальными навигационными механизмами. Температура тела ниже, чем у большинства млекопитающих, но выше, чем у рептилий. Их яйцекладка напоминает черту доисторических форм, тогда как кормление молоком относится к современным характеристикам.

Такое сочетание показывает, что утконос не укладывается в привычные рамки категорий, но именно это делает его важным объектом изучения эволюции. Учёные рассматривают его как природный "архив", позволяющий проследить развитие млекопитающих от древнейших форм до современных видов.

Плюсы и минусы биологических особенностей утконоса

Для оценки специфики утконоса полезно рассмотреть, какие свойства помогают ему выживать, а какие становятся ограничением. Уникальность вида проявляется в деталях, и каждую из них можно оценить с практической точки зрения.

Плюсы:

  • высокая чувствительность благодаря электросенсорике;
  • густой мех, который удерживает тепло и защищает от переохлаждения;
  • способность эффективно охотиться вслепую;
  • низкая конкуренция в нише полуводных животных.

Минусы:

  • медленный метаболизм ограничивает скорость восстановления энергии;
  • низкая температура тела может делать утконоса уязвимым при резких изменениях климата;
  • яйцекладка требует длительного нахождения самки в норе;
  • малыши долго остаются беспомощными.

Советы по наблюдению за утконосами

  1. Лучше всего наблюдать за утконосами ранним утром или ближе к вечеру — в это время они наиболее активны.

  2. Стоит выбирать участки с тихими водоёмами, где меньше течений и больше ила.

  3. Для наблюдений подойдёт бинокль с повышенной чувствительностью к свету, поскольку зверьки часто появляются в сумерках.

  4. Передвигаться нужно медленно, не создавая вибраций, так как утконосы чутко реагируют на изменение среды.

  5. Не рекомендуется приближаться к ним вплотную, особенно в брачный период, из-за наличия ядовитых шпор у самцов.

Популярные вопросы об утконосах

Почему утконосов считают древними млекопитающими?
Потому что их линия отделилась от других млекопитающих около 187 миллионов лет назад, и большинство примитивных черт сохранились до наших дней.

Чем питаются утконосы?
Основу меню составляют личинки насекомых, моллюски, ракообразные и черви, которые они находят с помощью электросенсорики.

Опасен ли утконос для человека?
Яд самца вызывает отёк и сильную боль, но не смертелен. Однако у некоторых людей может наблюдаться выраженная чувствительность, на которую плохо действует обезболивание.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
