Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие утренние комплексы повышают тонус после 45 лет — тренер Ноббе
Kia Seltos получил 86 баллов в оценке эксплуатационной выносливости
Биомиметические пептиды помогают вернуть пигмент волос — трихолог Инсалаки
Дженнифер Энистон пробовалась на роль Роуз в "Титанике"
Ирина Бас назвала избыточный вес фактором риска тяжёлого гриппа
ЦБ изменил тарифы по ОСАГО для автотранспорта на 15% — Sn.ria
Соль и уксус позволяют хранить сырую аджику всю зиму — кулинары
Кружение стервятников над трупом происходит для оценки безопасности — GISMETEO
Резкие ночные перепады температуры увеличивают энергозатраты — Malatec

Сладкое имя — горькое открытие владельцев: квартира запускает у сахарного планера скрытые процессы

Сахарные планеры страдают от одиночества и стресса в квартирах — Fanpage
8:07
Зоосфера

Сахарный планер привлекает людей своей необычной внешностью и умением эффектно парить между ветвями, но именно эта яркость часто вводит в заблуждение. Несмотря на то что эти животные официально разрешены к покупке и содержанию в ряде стран, их природные потребности настолько специфичны, что даже самые заботливые владельцы не способны воспроизвести условия, необходимые для полноценной жизни. Сахарный планер остаётся диким существом, привязанным к своим экосистемам, образу жизни и социальной структуре, что делает проживание в квартире несовместимым с его природной сущностью. Об этом сообщает Fanpage.

Сахарный опоссум
Фото: Alessandro Di Grazia collection is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Сахарный опоссум

Кто такой сахарный планер и почему его нельзя считать домашним животным

Сахарный планер — это небольшой ночной сумчатый зверёк родом из Австралии и Новой Гвинеи. Его часто предлагают в качестве экзотического питомца, подчёркивая его любопытный нрав, подвижность и способность скользить в воздухе благодаря кожной перепонке между лапами.

Но за привлекательным внешним образом скрывается важная истина: планер — не домашнее животное. Его биология формировалась миллионами лет в сложных лесных экосистемах. Он ближе к кенгуру, чем к летяге, и обладает карманом, в котором самка вынашивает детёнышей. Его социальная структура, образ жизни и режим активности не имеют ничего общего с условиями квартиры.

Сахарного планера часто называют "белкой-летягой", но это ошибочное сравнение: их родство исключительно внешнее. Домашняя среда не способна обеспечить пространство, питание, климат и социальные взаимодействия, необходимые этому виду.

Можно ли держать сахарного планера дома

Юридически этих животных можно приобрести, поскольку во многих странах они не входят в списки опасных или ограниченных видов.

Однако законность не означает правильность. Планер остаётся диким животным, адаптированным к жизни в лесах, а не среди мебели. Его биология не претерпела одомашнивания, как у собак и кошек, поэтому он не воспринимает человека как сородича и не способен адаптироваться к бытовой среде без ущерба для здоровья.

Эта особенность делает содержание сахарного планера этически спорным. Животные страдают от одиночества, нехватки пространства и невозможности выражать естественное поведение.

Где живут сахарные планеры и чем питаются

В природе эти животные населяют густые леса Австралии, Тасмании, Новой Гвинеи и близлежащие острова. Они выбирают районы, где много деревьев, по которым можно перемещаться, пользуясь перепонкой для планирования. Планер питается нектаром, соками растений, насекомыми и фруктами.

Создать такую диету дома почти невозможно. В неволе им часто предлагают несбалансированные смеси, что приводит к дефициту кальция, проблемам с костями, ожирению, стоматологическим нарушениям. Даже производственные корма редко обеспечивают комплексный состав, соответствующий природным потребностям.

Как сахарные планеры живут и взаимодействуют в природе

Сахарные планеры — социальные животные, живут в группах, включающих несколько самок, одного или нескольких самцов и молодняк.

Они активно общаются с помощью писков, шипения, щебета, спят, прижимаясь друг к другу в дуплах деревьев, перемещаются по ветвям, исследуют большие территории. Это трёхмерное пространство — фундамент их природного поведения. Невозможно заменить его клеткой, комнатой или даже большой вольерной конструкцией.

Когда животное лишают возможности двигаться вертикально, планировать и контактировать с другими членами группы, его психика испытывает постоянное давление. В домашних условиях планеры нередко демонстрируют стереотипии, апатию или агрессию.

Что происходит, если держать сахарного планера в квартире

Домашняя среда в корне противоречит их экологии. Ночная активность конфликтует с режимом семьи, а маленькие помещения ограничивают движение. Отсутствие возможности парить превращает энергетичное животное в вынужденного пленника.

Социальная изоляция — один из самых тяжёлых факторов. Планеры, которых держат в одиночку, испытывают стресс, начинают кусаться, кричать, вырывать шерсть, впадают в депрессию. Освещение, температура и влажность в квартире не соответствуют природным условиям, что приводит к метаболическим нарушениям.

Домашнее питание, даже при старании владельца, обычно не покрывает все потребности. В результате появляются ожирение, дефицит микроэлементов, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушение пищеварения.

Таким образом, в условиях квартиры невозможно обеспечить животному полноценную жизнь. Оно остаётся ночным, социальным, дереволазающим сумчатым, чья природа несовместима с человеческим жильём.

Сравнение: жизнь сахарного планера в природе и в доме

Сравнение показывает разительный контраст. В природе планер имеет доступ к большим территориям, сложной вертикальной среде, богатой пище и социализации. В домашних условиях животное вынуждено жить в ограниченном пространстве, лишённое возможности выражать естественное поведение.

В природе:

  • большие группы;
  • ночная активность;
  • трёхмерное пространство для движения;
  • разнообразный рацион;
  • сложные коммуникации.

В неволе:

  • одиночество или недостаток общения;
  • ограниченное пространство;
  • неподходящее питание;
  • стресс и риски болезней;
  • невозможность выражать инстинкты.

Плюсы и минусы содержания сахарного планера

Плюсы владельцы обычно видят только внешние:

  • компактный размер;
  • необычная внешность;
  • привлекательное поведение.

Минусы — реальны и многочисленны:

  • высокая потребность в социальном контакте;
  • ночная активность;
  • невозможность удовлетворить экологические потребности;
  • риск психических расстройств;
  • частые болезни из-за неправильного рациона;
  • этическая проблематика содержания дикого животного.
Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Авто
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут
Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут
Последние материалы
Kia Seltos получил 86 баллов в оценке эксплуатационной выносливости
Биомиметические пептиды помогают вернуть пигмент волос — трихолог Инсалаки
Дженнифер Энистон пробовалась на роль Роуз в "Титанике"
Ирина Бас назвала избыточный вес фактором риска тяжёлого гриппа
Сахарные планеры страдают от одиночества и стресса в квартирах — Fanpage
ЦБ изменил тарифы по ОСАГО для автотранспорта на 15% — Sn.ria
Соль и уксус позволяют хранить сырую аджику всю зиму — кулинары
Кружение стервятников над трупом происходит для оценки безопасности — GISMETEO
Резкие ночные перепады температуры увеличивают энергозатраты — Malatec
Натуральный мех возвращается в моду с новой философией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.