Сладкое имя — горькое открытие владельцев: квартира запускает у сахарного планера скрытые процессы

Сахарный планер привлекает людей своей необычной внешностью и умением эффектно парить между ветвями, но именно эта яркость часто вводит в заблуждение. Несмотря на то что эти животные официально разрешены к покупке и содержанию в ряде стран, их природные потребности настолько специфичны, что даже самые заботливые владельцы не способны воспроизвести условия, необходимые для полноценной жизни. Сахарный планер остаётся диким существом, привязанным к своим экосистемам, образу жизни и социальной структуре, что делает проживание в квартире несовместимым с его природной сущностью. Об этом сообщает Fanpage.

Фото: Alessandro Di Grazia collection is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. Сахарный опоссум

Кто такой сахарный планер и почему его нельзя считать домашним животным

Сахарный планер — это небольшой ночной сумчатый зверёк родом из Австралии и Новой Гвинеи. Его часто предлагают в качестве экзотического питомца, подчёркивая его любопытный нрав, подвижность и способность скользить в воздухе благодаря кожной перепонке между лапами.

Но за привлекательным внешним образом скрывается важная истина: планер — не домашнее животное. Его биология формировалась миллионами лет в сложных лесных экосистемах. Он ближе к кенгуру, чем к летяге, и обладает карманом, в котором самка вынашивает детёнышей. Его социальная структура, образ жизни и режим активности не имеют ничего общего с условиями квартиры.

Сахарного планера часто называют "белкой-летягой", но это ошибочное сравнение: их родство исключительно внешнее. Домашняя среда не способна обеспечить пространство, питание, климат и социальные взаимодействия, необходимые этому виду.

Можно ли держать сахарного планера дома

Юридически этих животных можно приобрести, поскольку во многих странах они не входят в списки опасных или ограниченных видов.

Однако законность не означает правильность. Планер остаётся диким животным, адаптированным к жизни в лесах, а не среди мебели. Его биология не претерпела одомашнивания, как у собак и кошек, поэтому он не воспринимает человека как сородича и не способен адаптироваться к бытовой среде без ущерба для здоровья.

Эта особенность делает содержание сахарного планера этически спорным. Животные страдают от одиночества, нехватки пространства и невозможности выражать естественное поведение.

Где живут сахарные планеры и чем питаются

В природе эти животные населяют густые леса Австралии, Тасмании, Новой Гвинеи и близлежащие острова. Они выбирают районы, где много деревьев, по которым можно перемещаться, пользуясь перепонкой для планирования. Планер питается нектаром, соками растений, насекомыми и фруктами.

Создать такую диету дома почти невозможно. В неволе им часто предлагают несбалансированные смеси, что приводит к дефициту кальция, проблемам с костями, ожирению, стоматологическим нарушениям. Даже производственные корма редко обеспечивают комплексный состав, соответствующий природным потребностям.

Как сахарные планеры живут и взаимодействуют в природе

Сахарные планеры — социальные животные, живут в группах, включающих несколько самок, одного или нескольких самцов и молодняк.

Они активно общаются с помощью писков, шипения, щебета, спят, прижимаясь друг к другу в дуплах деревьев, перемещаются по ветвям, исследуют большие территории. Это трёхмерное пространство — фундамент их природного поведения. Невозможно заменить его клеткой, комнатой или даже большой вольерной конструкцией.

Когда животное лишают возможности двигаться вертикально, планировать и контактировать с другими членами группы, его психика испытывает постоянное давление. В домашних условиях планеры нередко демонстрируют стереотипии, апатию или агрессию.

Что происходит, если держать сахарного планера в квартире

Домашняя среда в корне противоречит их экологии. Ночная активность конфликтует с режимом семьи, а маленькие помещения ограничивают движение. Отсутствие возможности парить превращает энергетичное животное в вынужденного пленника.

Социальная изоляция — один из самых тяжёлых факторов. Планеры, которых держат в одиночку, испытывают стресс, начинают кусаться, кричать, вырывать шерсть, впадают в депрессию. Освещение, температура и влажность в квартире не соответствуют природным условиям, что приводит к метаболическим нарушениям.

Домашнее питание, даже при старании владельца, обычно не покрывает все потребности. В результате появляются ожирение, дефицит микроэлементов, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, нарушение пищеварения.

Таким образом, в условиях квартиры невозможно обеспечить животному полноценную жизнь. Оно остаётся ночным, социальным, дереволазающим сумчатым, чья природа несовместима с человеческим жильём.

Сравнение: жизнь сахарного планера в природе и в доме

Сравнение показывает разительный контраст. В природе планер имеет доступ к большим территориям, сложной вертикальной среде, богатой пище и социализации. В домашних условиях животное вынуждено жить в ограниченном пространстве, лишённое возможности выражать естественное поведение.

В природе:

большие группы;

ночная активность;

трёхмерное пространство для движения;

разнообразный рацион;

сложные коммуникации.

В неволе:

одиночество или недостаток общения;

ограниченное пространство;

неподходящее питание;

стресс и риски болезней;

невозможность выражать инстинкты.

Плюсы и минусы содержания сахарного планера

Плюсы владельцы обычно видят только внешние:

компактный размер;

необычная внешность;

привлекательное поведение.

Минусы — реальны и многочисленны:

высокая потребность в социальном контакте;

ночная активность;

невозможность удовлетворить экологические потребности;

риск психических расстройств;

частые болезни из-за неправильного рациона;

этическая проблематика содержания дикого животного.