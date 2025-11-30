Белые сапожки выдают тайну кошки: неприметный ген превращает обычный окрас в маленькое чудо природы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:34
Зоосфера

Белые лапки и светлая грудка делают кошек особенно запоминающимися: кажется, что они наряжаются перед выходом в свет. Эти отметины выглядят декоративно, хотя формируются благодаря необычному взаимодействию наследственных факторов. Разбираемся, почему у одних котят появляются белые "сапожки", а другие рождаются полностью окрашенными. Об этом сообщает Dzen.

Кошка с белыми носочками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка с белыми носочками

Белая грудка и лапки у кошек: откуда берётся такой окрас

Окрас любого животного — результат сложных генетических процессов. У кошек за белые пятна отвечает так называемый аллель S, который вызывает белую пегость и может проявляться в самых разных вариантах. Этот аллель блокирует распространение пигмента на отдельных участках тела, поэтому шерсть остаётся белой.

Интенсивность проявления гена варьируется: у одних кошек видны лишь миниатюрные отметины на груди или кончике лапы, у других формируются полноценные белые "носочки", широкая манишка и даже светлые зоны на морде или хвосте. Аллель действует выборочно — поэтому котята одного помёта могут выглядеть совершенно по-разному.

Существует популярная любительская версия, согласно которой окрас формируется от позвоночника к животу, и всё, что "не успело окраситься" до рождения, остаётся белым. Научного подтверждения у этой идеи нет, однако она наглядно демонстрирует, насколько по-разному могут выглядеть кошки с пегостью — от едва заметных пятен до почти полностью белых боков.

Почему белые пятна вредили диким кошкам

Сегодня белые отметины кажутся особенно милыми, но в природной среде они были скорее недостатком. Хищнику нужно сливаться с окружением, чтобы охотиться эффективно, а у кошек с яркими белыми участками маскировка нарушалась. Выдающаяся грудка или светлые лапы могли привлечь внимание добычи или опасного противника.

Поэтому в дикой природе пегость встречалась редко: особи с выраженными белыми зонами имели меньше шансов на выживание. Полосатые и однотонные окрасы давали значительные преимущества в охоте.

Ситуация изменилась с появлением человека рядом. В домашних условиях белые отметины перестали быть угрозой и стали привлекательной особенностью. Люди чаще забирали таких кошек, потому что они выделялись среди других. Со временем это закрепило распространение пегости в популяциях домашних животных.

Генетический пасьянс: как распределяются белые пятна

Аллель S проявляется непредсказуемо, но его степень выраженности можно условно разделить на несколько уровней:

  • минимальная — маленькие пятнышки на груди или мордочке;
  • средняя — белые носочки, манишка, живот;
  • высокая — преобладание белого цвета над основным окрасом.

Такое разнообразие делает пегость одной из самых интересных особенностей кошачьей внешности: двух одинаковых "нарядов" почти не существует.

Популярность этой особенности подкрепляется и тем, что она не привязана к конкретной породе. Белые лапки и грудка встречаются у мейн-кунов, британцев, рэгдолов, бобтейлов и множества беспородных кошек.

Как человек повлиял на распространение белых лапок

Домашние кошки с белыми отметинами сразу привлекали внимание. На фоне однотонных животных они казались "одетыми" и более заметными, особенно в тёмных домах и сараях. Владельцы охотно оставляли таких питомцев, и это приводило к тому, что белая пегость сохранялась и закреплялась в последующих поколениях.

Таким образом, люди невольно сыграли ключевую роль в распространении этой черты. Хотя она снижала шансы в дикой природе, в домашних условиях стала эстетической и желанной.

Наиболее известные названия окрасов с белыми пятнами

В системе фелинологии существует несколько терминов, описывающих сочетания белого и основного цвета:

  • маркиз - белая грудка, носочки и иногда пятно на морде;
  • смокинг - белый живот, грудь и кончики лап, создающие эффект "классического костюма";
  • ван - почти полностью белое тело с окрашенным хвостом и небольшими отметинами на голове;
  • арлекин - белый преобладает, цветные пятна небольшие и редко расположены;
  • биколор - белые зоны занимают от трети до половины площади шерсти.

Эти определения полезны заводчикам и экспертам на выставках, но для обычных владельцев главное — красота и уникальность конкретного питомца.

Сравнение кошачьих окрасов с белыми отметинами

Чтобы лучше представить различия между степенями пегости, можно сравнить их по характеру рисунка:

  1. Слабая пегость - лёгкие акценты: белый кончик хвоста или маленькое пятно.
  2. Средняя пегость - узнаваемые лапки-"носочки", аккуратная манишка.
  3. Сильная пегость - преобладающий белый фон и небольшие цветные пятна.

Каждый вариант даёт совершенно разное впечатление, хотя механизм один и тот же.

Плюсы и минусы белых лапок у домашних кошек

Пегость почти никогда не влияет на здоровье, но может иметь особенности.

Плюсы:

  • эффектный вид и яркое визуальное выделение;
  • большое разнообразие рисунков;
  • заметность питомца в помещении.

Минусы:

  • белая шерсть быстрее загрязняется;
  • иногда требует тщательного ухода, особенно у длинношёрстных кошек;
  • при сочетании с голубыми глазами у некоторых пород может быть повышен риск врождённой глухоты.

Однако в большинстве случаев белые отметины никак не влияют на качество жизни животного.

Уход за кошкой с белыми лапками

  1. Подбирайте мягкие шампуни, чтобы сохранять белизну шерсти.
  2. Регулярно расчёсывайте питомца.
  3. Следите за чистотой мордочки и зоны вокруг глаз.
  4. Избегайте мест, где шерсть легко пачкается.
  5. Осматривайте кожу на белых участках — там легче заметить раздражение.

Популярные вопросы о белых сапожках у кошек

1. Зависят ли белые лапки от породы?

Нет. Этот признак встречается в самых разных породах и у беспородных кошек.

2. Почему котята одного помёта могут быть такими разными?

Потому что выраженность гена S отличается у каждого котёнка.

3. Требуют ли белые отметины особого ухода?

Да, но минимального: белые зоны просто грязнятся чуть быстрее.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
