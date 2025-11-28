Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пернатые ОПГ делят районы: вскрыта схема, по которой вороны жёстоко отжимают территории у своих же

Вороны сражаются за удобные деревья и доступ к свалкам — исследователи
9:37
Зоосфера

Вороны давно прославились как одни из самых умных птиц, но их жизнь далеко не ограничивается хитрыми проделками и способностью запоминать лица людей. В Северной Америке несколько видов воронов живут бок о бок, и между ними регулярно вспыхивают настоящие территориальные войны. Команда учёных из США и Канады решила разобраться, кто в этих конфликтах чаще выступает агрессором и из-за чего птицы вступают в драку.

Ворон
Фото: commons.wikimedia.org by National Park Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ворон

Для этого исследователи собрали воедино наблюдения орнитологов-любителей: людей, которые часами ходят по паркам и лесам с биноклем, фотоаппаратом и полевым блокнотом. В итоге им удалось проанализировать более 2000 эпизодов межвидовых стычек между разными видами воронов, гнездящимися на территории Северной Америки.

Как учёные изучали межвидовые конфликты

Учёные опирались на любительские записи — это фотографии, заметки, онлайн-дневники наблюдений. Такие данные ценны тем, что охватывают огромную территорию и многолетний период. Один человек не может каждый день следить за всеми стаями, но тысячи энтузиастов вместе создают почти непрерывную картину.

Они выделили случаи, когда в конфликт вступали обыкновенные вороны, американские и северо-западные вороны. Важно было понять, кто кого преследует, кто первым начинает нападение, а кто лишь защищается. Отдельно фиксировались причины конфликтов: борьба за место для гнезда или ссоры из-за найденной еды.

Результат получился неожиданным: обыкновенные вороны лишь в 3 % случаев были инициаторами столкновения. В остальные 97 % первым нападение начинали американские или северо-западные вороны. То есть более "местные" виды ведут себя заметно активнее и агрессивнее.

За что вороны воюют

Основные поводы для вороньих разборок вполне житейские:

  • удобные деревья и участки для гнездования;
  • доступ к источникам еды — свалкам, полям, кормушкам, местам, где часто остаётся человеческий мусор.

Если один вид воронов считает территорию своей, он пытается вытеснить конкурентов, даже если те близкие "родственники". В ход идут громкие крики, преследования в воздухе, атаки на соперника в полёте.

Чтобы лучше представить различия между видами, удобно сравнить их в одной таблице.

Сравнение видов воронов в конфликтах

Вид ворона Кто чаще начинает конфликт Основные поводы Типичная стратегия
Обыкновенный ворон Инициатор лишь в 3 % случаев Защита уже занятой территории, иногда еды Скорее реагирует на нападение, чем атакует первым
Американский ворон Один из главных инициаторов Борьба за гнездовые участки, городские "кормовые точки" Активно преследует и отгоняет других ворон
Северо-западный ворон Второй частый агрессор Споры из-за пищи в прибрежных зонах и городах Собирается в группы, вытесняет соперников числом

Исследование показывает: даже близкие виды могут по-разному вести себя в общей среде. При этом людям привычно воспринимать всех "чёрных" птиц как одинаковых, хотя в реальности их взаимоотношения сложнее.

Как наблюдать за воронами

  1. Начните с ближайшего парка.
    Наблюдать за воронами можно не только в заповеднике, но и во дворе, на окраине города, у водохранилища. Понадобятся лишь бинокль и немного терпения.

  2. Ведите полевой дневник.
    Записывайте дату, время, место, виды птиц (если знаете), поведение, наличие еды или гнёзд. Для этого удобно использовать блокнот или заметки в смартфоне.

  3. Обращайте внимание на конфликты.
    Если видите погоню или громкий крик, постарайтесь понять, из-за чего началась стычка: прилетел ли хищник, появился ли новый ворон, принесли ли люди корм.

  4. Фотографируйте и снимайте короткие видео.
    Снимки с зума или с фотоловушки помогают потом спокойно рассмотреть детали и даже определить вид птицы по форме клюва и хвоста.

  5. Делитесь данными с орнитологическими проектами.
    Существуют платформы, куда любители загружают наблюдения. Данные с таких сервисов нередко используют учёные.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать всех воронов "одним видом".
    Последствие: трудно понять, кто кого гоняет и почему.
    Альтернатива: изучить отличия видов по справочнику или приложению для распознавания птиц.

  2. Ошибка: подкармливать птиц в одном и том же месте большими порциями.
    Последствие: растёт конкуренция, усиливаются стычки, другие виды птиц вытесняются.
    Альтернатива: кормить умеренно и разнообразно, не создавая "горячих точек" конфликта.

  3. Ошибка: подходить слишком близко к гнёздам.
    Последствие: птицы воспринимают человека как угрозу, конфликты усиливаются, возможен срыв гнездования.
    Альтернатива: использовать бинокль и соблюдать дистанцию.

А что если вороны всё чаще селятся рядом с людьми?

По мере расширения городов вороны осваивают новые пространства: парковки у супермаркетов, промзоны, мусорные полигоны. Здесь много пищи, но мало защищённых мест для гнёзд. Это усиливает конкуренцию как между самими воронами, так и между воронами и другими птицами.

Если такие конфликты станут слишком частыми, некоторые более "мирные" виды могут уйти из города, уступив место тем, кто лучше приспосабливается к постоянным стычкам. Это меняет всю городскую экосистему — от количества насекомых до поведения хищников.

Плюсы и минусы соседства с воронами

Плюсы Минусы
Вороны подбирают мусор и остатки еды, снижая количество отходов Шумные крики и конфликты, особенно в сезон гнездования
Контроль популяций мелких животных и насекомых Возможные конфликты с другими видами птиц
Интересный объект для наблюдений и экопросвещения Приученные к кормушкам вороны могут становиться навязчивыми
Показатель состояния городской среды Россыпь мусора вокруг мест кормления

FAQ

Как понять, что птицы конфликтуют, а не просто играют?

Часто при конфликте слышны резкие тревожные крики, погоня выглядит напряжённой, возможны прямые атаки. В "игре" движения менее жёсткие, птицы быстро успокаиваются.

Почему вороны так часто спорят за еду?

В городской среде доступная пища может концентрироваться на ограниченных участках — у кафе, свалок, кормушек. Это создаёт точки конкуренции, где выигрывают более активные и смелые птицы.

Можно ли уменьшить количество стычек у кормушки?

Да. Помогает рассредоточение еды по нескольким местам и разнообразие корма, чтобы не собирать все стаи в одной точке.

Мифы и правда

Миф: "Вороны всегда нападают первыми".
Правда: исследование показало, что инициаторами могут быть конкретные виды, а другие чаще защищаются.

Миф: "Если вороны дерутся, их надо разогнать".
Правда: конфликты — естественная часть жизни птиц. Вмешательство человека нужно только при угрозе травм или при явной привязке к мусору и свалкам.

Миф: "Все чёрные птицы — вороны".
Правда: под этим "зонтиком" часто скрываются грачи, галки и разные виды воронов.

У воронов, как и у людей, насыщенный "социальный день" требует отдыха. Столкновения за еду и территорию — это стресс и затраты энергии. Ночью птицы ищут безопасные места для сна: высокие деревья, карнизы, линии электропередачи. Чем больше конфликтов днём, тем важнее для них надёжное "общежитие" ночью. А для человека наблюдение за такими сложными социальными взаимодействиями помогает по-новому взглянуть на поведение животных и меньше воспринимать их как фон.

Три интересных факта о воронах

  1. Вороны способны запоминать и различать лица людей, особенно тех, кто их кормит или, наоборот, пугает.

  2. В некоторых городах вороны научились использовать пешеходные переходы, чтобы раскалывать орехи под колёсами машин.

  3. Межвидовые конфликты иногда перерастают в крупные скопления птиц, когда на шум слетаются десятки особей.

Исторический контекст

Интерес к воронам как к объекту научных исследований возник ещё в XIX веке, но долгое время учёных привлекала в основном их "интеллектуальная" сторона: использование инструментов, память, обучение. Лишь с развитием массовых наблюдений и онлайн-платформ стало возможно анализировать тысячи эпизодов поведения, включая межвидовые конфликты. Новые данные показывают: вороны — не только умные, но и сложные социальные существа, чьи отношения внутри и между видами могут сильно влиять на экосистемы городов и дикой природы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
