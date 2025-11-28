24 кролика, изменившие континент: охотничья прихоть превратившаяся в экологическую катастрофу

Кролики заняли 70 процентов территории Австралии за полвека — зоолог Питер Ридделл

Австралия, континент с уникальными экосистемами и изолированной фауной, пережила одно из самых масштабных биологических вторжений в истории. История кроличьего кризиса началась с охотничьей прихоти одного человека, а превратилась в экологическую войну длиной в полтора века. Сегодня она остаётся символом того, как одно неосторожное вмешательство человека может навсегда изменить баланс природы.

Прибытие и взрывной рост

В 1859 году английский фермер Томас Остин, тоскуя по традиционной охоте, выпустил на своём ранчо в штате Виктория 24 кролика — смесь домашних и диких. В мягком климате Австралии, без естественных врагов и при изобилии растительности, они начали стремительно размножаться.

По данным исследования Университета Аделаиды (2018), все современные дикие кролики Австралии произошли именно от этой популяции — главным образом от пяти самок. Учёные доказали это по генетическому анализу митохондриальной ДНК.

В течение нескольких десятилетий кролики заняли территорию от Виктории до Западной Австралии — около 70 % континента. Их численность к началу XX века превысила миллиард. Скорость распространения поражала: ареал расширялся на 100-130 км в год.

"Ни один другой млекопитающий вид не колонизировал такую территорию с такой скоростью", — отметил зоолог Питер Ридделл из CSIRO в отчёте 2022 года.

Период Популяция Комментарий 1859 год 24 особи Выпуск Томаса Остина 1900 год ~1 млрд Охват 3/4 континента 2025 год ~250 млн Под контролем вирусов и биоконтроля

Разрушительные последствия

Кролики стали катализатором деградации ландшафта. Их постоянное питание молодыми побегами уничтожало растительный покров, оголяя почву и вызывая эрозию. По данным Australian Department of Agriculture, на сильно заражённых участках до 80 % травянистых видов полностью исчезли.

Более 300 эндемичных животных потеряли кормовую базу: пострадали валлаби, бэндикуты, бильби и множество мелких сумчатых. Одновременно выросли популяции лис и диких кошек, питающихся кроликами — вторжение одного вида усилило натиск других.

Экономические потери оценивались в сотни миллионов долларов. В первой половине XX века овцеводство, основа австралийского сельского хозяйства, лишилось миллионов гектаров пастбищ. В засушливые годы кролики полностью уничтожали траву, лишая скот пищи.

"Кролики — главный биологический враг австралийской экономики XX века", — отметил эколог Брайан Кук (University of Canberra, 2019).

Отчаянные меры

Первая волна борьбы пришлась на конец XIX века. В 1870-х годах были приняты первые законы о вредителях, включая Rabbit Destruction Act. Фермеров штрафовали за бездействие, организовывались массовые охоты и травли.

В 1901 году правительство Западной Австралии построило знаменитый "Rabbit-Proof Fence" - забор длиной 1 870 км, предназначенный для отсечения заражённых территорий. Позднее добавили две параллельные линии, в итоге протянувшие более 3 200 км. Однако животные копали под ограждениями и перелезали, быстро разрушая барьеры.

"Заборы замедлили волну, но не остановили её. Кролики просто научились проходить под сеткой", — отметил историк Томас Гриффитс (Australian National University, 2020).

Яды, взрывы нор и премии за уничтожение грызунов давали лишь временный эффект. Правительство даже объявляло награды за "идеальное средство борьбы" — в 1887 году сумма составляла 25 000 фунтов, но решения так и не нашли.

Вирусы как оружие

Переломный момент наступил в середине XX века. В 1950 году австралийские учёные при поддержке CSIRO выпустили вирус миксоматоза (Myxoma virus), ранее выявленный в Южной Америке. Болезнь передавалась блохами и комарами, вызывая опухоли и слепоту.

В течение трёх лет численность кроликов упала на 90-95 % в ряде регионов. Исследование CSIRO Bulletin (1953) зафиксировало "самое успешное применение биоконтроля в истории". Однако уже к 1960-м годам вирус стал менее вирулентным, а у выживших особей появился иммунитет.

В 1995 году на смену пришёл новый агент — кроличий геморрагический вирус (RHDV, калицивирус). Он вызывал внутренние кровотечения и смертность до 90 %. В 2015 году был зарегистрирован новый штамм RHDV2, вероятно, завезённый туристами. Он распространился по всей стране за 18 месяцев.

"Эти вирусы спасли экосистемы от коллапса, но эволюция кроликов идёт быстрее, чем наши технологии", — подчеркнул вирусолог Дэвид Кук (CSIRO, 2021).

Вирус Год внедрения Эффективность Текущее состояние Миксоматоз 1950 до 95 % частичный иммунитет RHDV 1995 60-90 % устойчивость растёт RHDV2 2015 до 80 % доминирующий штамм

Как работает современный биоконтроль

Мониторинг: учёные используют тепловизоры, дроны и камеры с ИИ для оценки численности.

учёные используют тепловизоры, дроны и камеры с ИИ для оценки численности. Инфекционный контроль: вирусы применяются точечно — с учётом сезона и миграций.

вирусы применяются точечно — с учётом сезона и миграций. Механические меры: после вспышек проводятся расчистки: уничтожение нор, обработка почв.

после вспышек проводятся расчистки: уничтожение нор, обработка почв. Этические стандарты: отстрел проводится мгновенно; детёнышей усыпляют без страданий.

отстрел проводится мгновенно; детёнышей усыпляют без страданий. Восстановление среды: после сокращения численности высаживаются местные растения, чтобы укрепить почву.

А что если…

Если прекратить борьбу, численность кроликов вернётся к уровню 1950-х менее чем за десять лет. Модели Университета Мельбурна (2023) показали: без вирусного контроля пастбища потеряют до 40 % биомассы, а некоторые редкие виды — исчезнут полностью.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы Биовирусы Массовый охват, избирательность Эволюционная устойчивость Отстрел Быстрое сокращение численности Трудоёмкость, стресс Заборы Защита заповедников Высокие затраты Генетический контроль Долгосрочный потенциал Технологические и этические риски

FAQ

Почему кролики стали такой угрозой

Потому что в Австралии у них не было естественных врагов, а климат и растительность оказались идеальными.

Безопасны ли вирусы для людей и животных

Да. CSIRO подтверждает, что RHDV и миксоматоз поражают только кроликов.

Можно ли полностью уничтожить популяцию

Нет, но можно удерживать её на уровне, безопасном для экосистем, примерно в 5-10 % от прежних значений.

Мифы и правда

Миф: кролики безвредны и милы.

Правда: они уничтожили миллионы гектаров природных пастбищ.

кролики безвредны и милы. они уничтожили миллионы гектаров природных пастбищ. Миф: вирусы решают проблему навсегда.

Правда: устойчивость развивается через несколько поколений.

вирусы решают проблему навсегда. устойчивость развивается через несколько поколений. Миф: заборы остановили эпидемию.

Правда: они лишь замедлили миграцию.

3 интересных факта

Самка кролика способна приносить до 70 потомков в год.

После внедрения вируса миксоматоза численность лис уменьшилась на 30 %.

На строительстве "Rabbit-Proof Fence" трудились более 400 человек - за проектом следили как за национальной обороной.