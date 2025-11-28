Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Желтизну на подушках эффективно удаляют сода и уксус по данным Primainspirace
Лиановые филодендроны увеличили лист при установке опоры
Температура определяет легкость засыпания — профессор Мэттью Уокер
Крах городов майя совпал с потеплением климата — археолог Дуглас Кеннетт
Парусная рыба и марлин самые быстрые рыбы до 120 км/ч — сообщили биологи
Разбогатеть на продаже советских ёлочных игрушек вряд ли получится — Исаева
Гавайи повысили туристическую плату в 2026 году — власти штата
Навка заявила, что дочь Анастасии Заворотнюк отважилась выйти на лёд
Ольга Бузова снялась в романтической комедии "Равиоли Оли"

24 кролика, изменившие континент: охотничья прихоть превратившаяся в экологическую катастрофу

Кролики заняли 70 процентов территории Австралии за полвека — зоолог Питер Ридделл
8:40
Зоосфера

Австралия, континент с уникальными экосистемами и изолированной фауной, пережила одно из самых масштабных биологических вторжений в истории. История кроличьего кризиса началась с охотничьей прихоти одного человека, а превратилась в экологическую войну длиной в полтора века. Сегодня она остаётся символом того, как одно неосторожное вмешательство человека может навсегда изменить баланс природы.

Кролики в природной среде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кролики в природной среде

Прибытие и взрывной рост

В 1859 году английский фермер Томас Остин, тоскуя по традиционной охоте, выпустил на своём ранчо в штате Виктория 24 кролика — смесь домашних и диких. В мягком климате Австралии, без естественных врагов и при изобилии растительности, они начали стремительно размножаться.

По данным исследования Университета Аделаиды (2018), все современные дикие кролики Австралии произошли именно от этой популяции — главным образом от пяти самок. Учёные доказали это по генетическому анализу митохондриальной ДНК.

В течение нескольких десятилетий кролики заняли территорию от Виктории до Западной Австралии — около 70 % континента. Их численность к началу XX века превысила миллиард. Скорость распространения поражала: ареал расширялся на 100-130 км в год.

"Ни один другой млекопитающий вид не колонизировал такую территорию с такой скоростью", — отметил зоолог Питер Ридделл из CSIRO в отчёте 2022 года.

Период Популяция Комментарий
1859 год 24 особи Выпуск Томаса Остина
1900 год ~1 млрд Охват 3/4 континента
2025 год ~250 млн Под контролем вирусов и биоконтроля

Разрушительные последствия

Кролики стали катализатором деградации ландшафта. Их постоянное питание молодыми побегами уничтожало растительный покров, оголяя почву и вызывая эрозию. По данным Australian Department of Agriculture, на сильно заражённых участках до 80 % травянистых видов полностью исчезли.

Более 300 эндемичных животных потеряли кормовую базу: пострадали валлаби, бэндикуты, бильби и множество мелких сумчатых. Одновременно выросли популяции лис и диких кошек, питающихся кроликами — вторжение одного вида усилило натиск других.

Экономические потери оценивались в сотни миллионов долларов. В первой половине XX века овцеводство, основа австралийского сельского хозяйства, лишилось миллионов гектаров пастбищ. В засушливые годы кролики полностью уничтожали траву, лишая скот пищи.

"Кролики — главный биологический враг австралийской экономики XX века", — отметил эколог Брайан Кук (University of Canberra, 2019).

Отчаянные меры

Первая волна борьбы пришлась на конец XIX века. В 1870-х годах были приняты первые законы о вредителях, включая Rabbit Destruction Act. Фермеров штрафовали за бездействие, организовывались массовые охоты и травли.

В 1901 году правительство Западной Австралии построило знаменитый "Rabbit-Proof Fence" - забор длиной 1 870 км, предназначенный для отсечения заражённых территорий. Позднее добавили две параллельные линии, в итоге протянувшие более 3 200 км. Однако животные копали под ограждениями и перелезали, быстро разрушая барьеры.

"Заборы замедлили волну, но не остановили её. Кролики просто научились проходить под сеткой", — отметил историк Томас Гриффитс (Australian National University, 2020).

Яды, взрывы нор и премии за уничтожение грызунов давали лишь временный эффект. Правительство даже объявляло награды за "идеальное средство борьбы" — в 1887 году сумма составляла 25 000 фунтов, но решения так и не нашли.

Вирусы как оружие

Переломный момент наступил в середине XX века. В 1950 году австралийские учёные при поддержке CSIRO выпустили вирус миксоматоза (Myxoma virus), ранее выявленный в Южной Америке. Болезнь передавалась блохами и комарами, вызывая опухоли и слепоту.

В течение трёх лет численность кроликов упала на 90-95 % в ряде регионов. Исследование CSIRO Bulletin (1953) зафиксировало "самое успешное применение биоконтроля в истории". Однако уже к 1960-м годам вирус стал менее вирулентным, а у выживших особей появился иммунитет.

В 1995 году на смену пришёл новый агент — кроличий геморрагический вирус (RHDV, калицивирус). Он вызывал внутренние кровотечения и смертность до 90 %. В 2015 году был зарегистрирован новый штамм RHDV2, вероятно, завезённый туристами. Он распространился по всей стране за 18 месяцев.

"Эти вирусы спасли экосистемы от коллапса, но эволюция кроликов идёт быстрее, чем наши технологии", — подчеркнул вирусолог Дэвид Кук (CSIRO, 2021).

Вирус Год внедрения Эффективность Текущее состояние
Миксоматоз 1950 до 95 % частичный иммунитет
RHDV 1995 60-90 % устойчивость растёт
RHDV2 2015 до 80 % доминирующий штамм

Как работает современный биоконтроль

  • Мониторинг: учёные используют тепловизоры, дроны и камеры с ИИ для оценки численности.
  • Инфекционный контроль: вирусы применяются точечно — с учётом сезона и миграций.
  • Механические меры: после вспышек проводятся расчистки: уничтожение нор, обработка почв.
  • Этические стандарты: отстрел проводится мгновенно; детёнышей усыпляют без страданий.
  • Восстановление среды: после сокращения численности высаживаются местные растения, чтобы укрепить почву.

А что если…

Если прекратить борьбу, численность кроликов вернётся к уровню 1950-х менее чем за десять лет. Модели Университета Мельбурна (2023) показали: без вирусного контроля пастбища потеряют до 40 % биомассы, а некоторые редкие виды — исчезнут полностью.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Биовирусы Массовый охват, избирательность Эволюционная устойчивость
Отстрел Быстрое сокращение численности Трудоёмкость, стресс
Заборы Защита заповедников Высокие затраты
Генетический контроль Долгосрочный потенциал Технологические и этические риски

FAQ

Почему кролики стали такой угрозой

Потому что в Австралии у них не было естественных врагов, а климат и растительность оказались идеальными.

Безопасны ли вирусы для людей и животных

Да. CSIRO подтверждает, что RHDV и миксоматоз поражают только кроликов.

Можно ли полностью уничтожить популяцию

Нет, но можно удерживать её на уровне, безопасном для экосистем, примерно в 5-10 % от прежних значений.

Мифы и правда

  • Миф: кролики безвредны и милы.
    Правда: они уничтожили миллионы гектаров природных пастбищ.
  • Миф: вирусы решают проблему навсегда.
    Правда: устойчивость развивается через несколько поколений.
  • Миф: заборы остановили эпидемию.
    Правда: они лишь замедлили миграцию.

3 интересных факта

  • Самка кролика способна приносить до 70 потомков в год.
  • После внедрения вируса миксоматоза численность лис уменьшилась на 30 %.
  • На строительстве "Rabbit-Proof Fence" трудились более 400 человек - за проектом следили как за национальной обороной.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Последние материалы
Домашние упражнения с собственным весом помогают укреплять мышцы — фитнес-тренера
Сорт "Батяня" признан самым раннеспелым среди крупноплодных томатов
Заменить фуа-гра домашними спредами предложил диетолог Рафаэль Груман
Энергетики повышают риск панкреонекроза — врач Алексей Решетун
Анализ ДНК показал, кто построил загадочный китайский город Шимао — генетики
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Кролики заняли 70 процентов территории Австралии за полвека — зоолог Питер Ридделл
2,6% туристов упускают главное сокровище Португалии в Алгарве — Guardian
Этим специалистам в АПК компании готовы платить больше всех
Крупная соль удерживает влагу и снижает запотевание стекол — POSITIVR
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.