24 кролика, изменившие континент: охотничья прихоть превратившаяся в экологическую катастрофу

Австралия, континент с уникальными экосистемами и изолированной фауной, пережила одно из самых масштабных биологических вторжений в истории. История кроличьего кризиса началась с охотничьей прихоти одного человека, а превратилась в экологическую войну длиной в полтора века. Сегодня она остаётся символом того, как одно неосторожное вмешательство человека может навсегда изменить баланс природы.
В 1859 году английский фермер Томас Остин, тоскуя по традиционной охоте, выпустил на своём ранчо в штате Виктория 24 кролика — смесь домашних и диких. В мягком климате Австралии, без естественных врагов и при изобилии растительности, они начали стремительно размножаться.
По данным исследования Университета Аделаиды (2018), все современные дикие кролики Австралии произошли именно от этой популяции — главным образом от пяти самок. Учёные доказали это по генетическому анализу митохондриальной ДНК.
В течение нескольких десятилетий кролики заняли территорию от Виктории до Западной Австралии — около 70 % континента. Их численность к началу XX века превысила миллиард. Скорость распространения поражала: ареал расширялся на 100-130 км в год.
"Ни один другой млекопитающий вид не колонизировал такую территорию с такой скоростью", — отметил зоолог Питер Ридделл из CSIRO в отчёте 2022 года.
|Период
|Популяция
|Комментарий
|1859 год
|24 особи
|Выпуск Томаса Остина
|1900 год
|~1 млрд
|Охват 3/4 континента
|2025 год
|~250 млн
|Под контролем вирусов и биоконтроля
Кролики стали катализатором деградации ландшафта. Их постоянное питание молодыми побегами уничтожало растительный покров, оголяя почву и вызывая эрозию. По данным Australian Department of Agriculture, на сильно заражённых участках до 80 % травянистых видов полностью исчезли.
Более 300 эндемичных животных потеряли кормовую базу: пострадали валлаби, бэндикуты, бильби и множество мелких сумчатых. Одновременно выросли популяции лис и диких кошек, питающихся кроликами — вторжение одного вида усилило натиск других.
Экономические потери оценивались в сотни миллионов долларов. В первой половине XX века овцеводство, основа австралийского сельского хозяйства, лишилось миллионов гектаров пастбищ. В засушливые годы кролики полностью уничтожали траву, лишая скот пищи.
"Кролики — главный биологический враг австралийской экономики XX века", — отметил эколог Брайан Кук (University of Canberra, 2019).
Первая волна борьбы пришлась на конец XIX века. В 1870-х годах были приняты первые законы о вредителях, включая Rabbit Destruction Act. Фермеров штрафовали за бездействие, организовывались массовые охоты и травли.
В 1901 году правительство Западной Австралии построило знаменитый "Rabbit-Proof Fence" - забор длиной 1 870 км, предназначенный для отсечения заражённых территорий. Позднее добавили две параллельные линии, в итоге протянувшие более 3 200 км. Однако животные копали под ограждениями и перелезали, быстро разрушая барьеры.
"Заборы замедлили волну, но не остановили её. Кролики просто научились проходить под сеткой", — отметил историк Томас Гриффитс (Australian National University, 2020).
Яды, взрывы нор и премии за уничтожение грызунов давали лишь временный эффект. Правительство даже объявляло награды за "идеальное средство борьбы" — в 1887 году сумма составляла 25 000 фунтов, но решения так и не нашли.
Переломный момент наступил в середине XX века. В 1950 году австралийские учёные при поддержке CSIRO выпустили вирус миксоматоза (Myxoma virus), ранее выявленный в Южной Америке. Болезнь передавалась блохами и комарами, вызывая опухоли и слепоту.
В течение трёх лет численность кроликов упала на 90-95 % в ряде регионов. Исследование CSIRO Bulletin (1953) зафиксировало "самое успешное применение биоконтроля в истории". Однако уже к 1960-м годам вирус стал менее вирулентным, а у выживших особей появился иммунитет.
В 1995 году на смену пришёл новый агент — кроличий геморрагический вирус (RHDV, калицивирус). Он вызывал внутренние кровотечения и смертность до 90 %. В 2015 году был зарегистрирован новый штамм RHDV2, вероятно, завезённый туристами. Он распространился по всей стране за 18 месяцев.
"Эти вирусы спасли экосистемы от коллапса, но эволюция кроликов идёт быстрее, чем наши технологии", — подчеркнул вирусолог Дэвид Кук (CSIRO, 2021).
|Вирус
|Год внедрения
|Эффективность
|Текущее состояние
|Миксоматоз
|1950
|до 95 %
|частичный иммунитет
|RHDV
|1995
|60-90 %
|устойчивость растёт
|RHDV2
|2015
|до 80 %
|доминирующий штамм
Если прекратить борьбу, численность кроликов вернётся к уровню 1950-х менее чем за десять лет. Модели Университета Мельбурна (2023) показали: без вирусного контроля пастбища потеряют до 40 % биомассы, а некоторые редкие виды — исчезнут полностью.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Биовирусы
|Массовый охват, избирательность
|Эволюционная устойчивость
|Отстрел
|Быстрое сокращение численности
|Трудоёмкость, стресс
|Заборы
|Защита заповедников
|Высокие затраты
|Генетический контроль
|Долгосрочный потенциал
|Технологические и этические риски
Потому что в Австралии у них не было естественных врагов, а климат и растительность оказались идеальными.
Да. CSIRO подтверждает, что RHDV и миксоматоз поражают только кроликов.
Нет, но можно удерживать её на уровне, безопасном для экосистем, примерно в 5-10 % от прежних значений.
